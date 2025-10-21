'कला क्षेत्रातील त्यांचं योगदान अविस्मरणीय…' असरानींना भावूक श्रद्धांजली; मराठी अभिनेत्रीने खास पोस्टद्वारे व्यक्त केल्या भावना आणि recreate केला त्यांचा प्रसिद्ध लूक

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील हास्याचा राजा म्हणून ओळखले जाणारे ज्येष्ठ अभिनेते गोवर्धन असरानी यांनी वयाच्या ८४व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. 20 ऑक्टोबर 2025 रोजी दुपारी 4 वाजता त्यांनी मुंबईतील जुहू येथील आरोग्य निधी रुग्णालयात उपचारादरम्यान प्राण सोडले. त्यांच्या निधनाची बातमी समजताच संपूर्ण बॉलिवूड आणि प्रेक्षकवर्गाने शोक व्यक्त केला. असरानी यांच्या पार्थिवावर सोमवारी संध्याकाळी सांताक्रूझमधील शास्त्रीनगर स्मशानभूमीत कुटुंबीय, जवळचे नातेवाईक आणि काही सहकारी कलाकारांच्या उपस्थितीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांचा परिवार आणि जवळचे मित्र मंडळी शोकाकुल अवस्थेत होते.
असरानी यांच्या निधनानंतर सोशल मीडियावर अनेक नामांकित कलाकार, निर्माते आणि दिग्दर्शकांनी त्यांच्याबद्दलच्या आठवणी शेअर केल्या. अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जॉनी लीव्हर, परेश रावल यांसारख्या दिग्गजांनी त्यांच्या विनोदशैलीला आणि मानवी स्वभावाला आदरांजली वाहिली. दरम्यान, मराठी मनोरंजन क्षेत्रातूनही असरानींना श्रद्धांजली वाहण्यात आली आहे. अभिनेत्री मानसी नाईक हिने सोशल मीडियावर असरानींचा प्रसिद्ध लूक रिक्रिएट करून त्यांना एक भावनिक पोस्टद्वारे आदरांजली वाहिली आहे.
मानसीने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं 'असरानीजी हे महान कलाकार आपल्यात नाहीत यावर अजूनही विश्वास बसत नाहीये. ‘जीलों अपनी फिल्मी ख्वाहिशें’ या नितीन चंद्रकांत देसाई सरांच्या चित्रपटात मला त्यांच्या भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली, हे माझ्यासाठी आयुष्यभर लक्षात राहील. त्यासाठी मनःपूर्वक आभार.' तिने पुढे म्हटलं 'एक स्त्री कलाकार म्हणून असरानी यांचं पात्र साकारणं हा माझ्या अभिनय प्रवासातील सर्वात आव्हानात्मक पण भावनिक अनुभव होता. असरानीजींचं विनोदी टायमिंग, संवादफेक आणि हावभाव हे सर्वच जादुई होते. त्यांच्या चेहऱ्यावरचं स्मित आणि प्रेक्षकांना आनंद देण्याची शैली अतुलनीय होती. त्यांचं कला क्षेत्रातील योगदान अविस्मरणीय राहील.' असरानींच्या चाहत्यांनीही सोशल मीडियावर मानसीच्या या पोस्टवर प्रतिक्रिया देत अभिनेत्रीच्या भावना आणि आदरांजलीचं कौतुक केलं आहे.
गोवर्धन असरानी यांचा जन्म १ जानेवारी 1941 रोजी जयपूर येथे झाला. त्यांनी सेंट झेवियर्स स्कूलमध्ये प्राथमिक शिक्षण घेतलं आणि नंतर राजस्थान कॉलेजमधून पदवी प्राप्त केली. अभिनयाची आवड लहानपणापासूनच असल्याने त्यांनी एफटीआयआय, पुणे या प्रतिष्ठित संस्थेतून अभिनयाचे शिक्षण घेतले. 1967 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘हरे कांच की चुडियाँ’ या चित्रपटातून त्यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. सुरुवातीला त्यांनी लहान पण लक्षवेधी भूमिका साकारल्या. नंतर ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’, ‘अभिमान’, ‘हेरा फेरी’, ‘शराबी’, ‘चलती का नाम गाडी’, ‘ढोल’, ‘धमाल’, ‘बालिका वधू’ यांसारख्या अनेक चित्रपटांत त्यांनी प्रेक्षकांना हसवणाऱ्या आणि भावनिक अशा भूमिका केल्या.
असरानी हे केवळ विनोदी कलाकार नव्हे तर एक बहुमुखी अभिनेता होते. त्यांनी गंभीर भूमिका, खलनायक, तसेच शिक्षक, वडील आणि अधिकारी अशा विविध भूमिका साकारल्या. त्यांच्या अभिनयात सहजता आणि नैसर्गिकता होती, जी प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेली. असरानी यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीसोबत गुजराती आणि पंजाबी सिनेमांमध्येही काम केलं. त्यांच्या अभिनय प्रवासाला जवळपास 6 दशकांचा कालावधी लाभला. असरानींच्या निधनाने बॉलिवूडमधील एक पिढी संपली आहे, असं अनेक दिग्गजांनी म्हटलं आहे. त्यांचं स्मित, त्यांची विनोदशैली आणि त्यांचा कलाकार म्हणून असलेला दर्जा भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात सदैव जिवंत राहील.
FAQ
असरानी यांचं निधन कधी आणि कुठे झालं?
20 ऑक्टोबर 2025 रोजी दुपारी 4 वाजता मुंबईतील जुहू येथील आरोग्य निधी रुग्णालयात ज्येष्ठ अभिनेते असरानी यांचं निधन झालं.
असरानी यांनी आपल्या कारकिर्दीत किती चित्रपटांमध्ये काम केलं?
असरानी यांनी जवळपास 350 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’, ‘अभिमान’, ‘हेरा फेरी’ आणि ‘बालिका वधू’ यांसारख्या चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिका आजही लक्षात राहतात.
असरानी यांना श्रद्धांजली वाहणारी मराठी अभिनेत्री कोण आहे?
मराठी अभिनेत्री मानसी नाईक हिने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून असरानींना भावनिक श्रद्धांजली वाहिली. तिने त्यांच्या लूकचं रिक्रिएशन करून त्यांना आदरांजली अर्पण केली.