  मराठी अभिनेत्री संतापली; घोडबंदर घाट अपघातानंतर सरकारवर टीका !

मराठी अभिनेत्री संतापली; घोडबंदर घाट अपघातानंतर सरकारवर टीका !

Rutuja Bagwe on Ghodbunder Ghat Accident: व्हायरल अपघातानंतर मराठी अभिनेत्री ऋतुजा बागवेने प्रशासनावर टीका केली.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 9, 2026, 07:05 PM IST
मराठी अभिनेत्री संतापली; घोडबंदर घाट अपघातानंतर सरकारवर टीका !

ठाणे : 9 जानेवारी 2026, सकाळी ठाणेकरांसाठी धडकी भरवणारी घटना घडली. घोडबंदर रोडवरील गायमुख घाटात 14 वाहनं एकमेकांना धडकली, ज्यामुळे रस्त्यावर वाहनांच्या काचांचा खच पडला आणि अपघाताची दृश्ये थरारक ठरली. अपघात इतका गंभीर होता की, गाड्यांचे विखुरलेले भाग रस्त्यावर पसरले आणि नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले.

अपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच, मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री ऋतुजा बागवेने आपला संताप व्यक्त केला. तिने प्रशासनावर सडेतोड टीका केली आणि म्हटलं, 'गाड्या विरुद्ध दिशेने आल्यामुळे हा अपघात झाला, असं सांगणे चुकीचे आहे. प्रत्यक्षात या अपघाताची खरी कारणं म्हणजे रस्त्याची प्रचंड दुरवस्था, तासनतास होणारी ट्रॅफिक कोंडी, रस्त्यावर नसलेले ट्रॅफिक पोलीस आणि प्रशासनाचं दुर्लक्ष.'

ऋतुजाने आपल्या पोस्टमध्ये नागरिकांनाही आवाहन केलं की, या अपघातामुळे लोकांच्या जीवाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि सरकारने या मार्गावरील दुरुस्तीला तातडीने प्राधान्य द्यावं. तिच्या म्हणण्यानुसार, 'सरकारने आता हात झटकू नये. आपण जर सुरक्षितता सुधारली नाही, तर पुढील अपघात टाळणे अवघड होईल.'

घोडबंदरहून ठाण्याच्या दिशेने सकाळी नियमित अवजड वाहनांची ये-जा सुरू होती. त्या वेळेस काही हलकी वाहनं मार्गावरून जात असताना गाड्यांवरील नियंत्रण सुटलं आणि एकापाठोपाठ 14 वाहनं एकमेकांना आदळली. सुरुवातीला 'विरुद्ध दिशेने वाहनं चालवणं' हे कारण सांगितलं जात असलं, तरी नागरिक आणि स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, रस्त्यावरील दुरवस्था आणि ट्रॅफिक व्यवस्थापनाची कमतरता ही मुख्य कारणं होती.

अपघाताची त्वरित माहिती मिळताच पोलीस, वाहतूक विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातात अनेक लोक किरकोळ जखमी झाले असून, 4 गंभीर जखमींना ठाण्यातील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

रस्त्यावर गाड्यांचे सुटे भाग पसरल्यामुळे गायमुख ते वसई खाडी पुलापर्यंत रांगा लांबच लांब लागल्या. पोलिसांनी नागरिकांना या मार्गावरून प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे. नागरिकांच्या मते, घोडबंदर रोडवरील खड्ड्यांमुळे आणि कायमच्या ट्रॅफिकमुळे आधीच वैतागलेल्या लोकांसाठी हा अपघात धक्कादायक ठरला आहे.

स्थानिकांनी सांगितलं की, अपघातानंतर मार्गावरील वाहतूक आणखी सुरळीत होण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अपघाताचे थरारक व्हिडिओ पाहून अनेकांनी सोशल मीडियावर प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

ऋतुजा बागवेची प्रतिक्रिया सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनली आहे. तिने म्हटलं की, 'लोकांनी हे लक्षात घ्यावं की, अपघात ही परिस्थिती इतरांच्या दुर्लक्षामुळे होते, न की फक्त गाड्यांमधील चुकांमुळे.'

सध्या पोलीस अपघाताची सविस्तर चौकशी करत आहेत. घटनास्थळावरून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना सुरू आहेत, तर प्रशासनानेही नागरिकांना सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

कावेरी पिंपळे सध्या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

