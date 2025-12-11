English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'ती' गोष्ट जेव्हा जमेल तेव्हा मी आई होण्याचा निर्णय घेईन, ऋता दुर्गुळेचं आई होण्याबाबत मोठं वक्तव्य

मराठी अभिनेत्री ऋता दुर्गुळेने नुकत्याच एका दिलेल्या मुलाखतीत आई होण्याबाबतच्या प्रश्नावर खास प्रतिक्रिया दिली आहे. काय म्हणाली अभिनेत्री?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 11, 2025, 01:40 PM IST
'ती' गोष्ट जेव्हा जमेल तेव्हा मी आई होण्याचा निर्णय घेईन, ऋता दुर्गुळेचं आई होण्याबाबत मोठं वक्तव्य

Hruta Durgule : मराठी मनोरंजनविश्वात आपल्या अभिनयाने आणि निरागस व्यक्तिमत्त्वाने सर्वांना भुरळ घालणारी अभिनेत्री ऋता दुर्गुळे सध्या तरुणाईची खास आवडती स्टार बनली आहे. तिला 'महाराष्ट्राची नॅशनल क्रश' अशी उपमा मिळाली असून, मालिकांपासून ते वेब सीरीज आणि आता चित्रपटांपर्यंत तिचा डंका वाजतो आहे. तिचा आगामी चित्रपट ‘उत्तर’ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. या चित्रपटात तिच्यासोबत अभिनय बेर्डे आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री रेणुका शहाणे महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान ऋताने तिच्या व्यक्तीगत आयुष्यातील काही खास किस्से सांगितले. विशेषत: आईसोबतचे नाते, लग्नानंतरचे बदल आणि आई होण्याचा निर्णय या विषयांवर ती मनमोकळेपणाने बोलली आहे.

'आईच जागी राहू शकते' 

हृता म्हणाली, 'माझी आई मला नेहमी म्हणते, ‘तुला मुलगी झाल्यावर कळेल.’ आता मला तिचं म्हणणं समजू लागलं आहे. लग्नाला चार वर्षे झाली तरी मी विमानाने कुठेही जात असेल तर माझी आई रात्रभर जागी असते. तिला माहित असतं की मी माझ्या सासरी जाणार आहे, तरी ती माझ्या लँडिंगपर्यंत झोपत नाही. हे फक्त आईच करू शकते.'

तिने तिच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या दिवसांचीही आठवण सांगितली. ती म्हणाली की,  'मी 17 व्या वर्षी काम सुरू केलं. रात्री उशिरा शूटिंगवरून घरी आले की माझ्या आईने कधी दार उघडताना दिवा बंद ठेवलेला पाहिलाच नाही. घरात सगळे झोपलेले असायचे, पण माझ्या येण्याची वाट आई बघायची. आता लग्नानंतर मात्र मीच स्वतःचं दार उघडते आणि तेव्हा खरी जाणीव होते की आईची जागा कुणी घेऊ शकत नाही.'

आई होण्याबाबत ऋताची प्रामाणिक कबुली

प्रमोशनदरम्यान तिला आई होण्याच्या प्लॅनिंगबद्दल विचारले असता ती हसतच म्हणाली, 'मला आणि माझ्या आईला पिझ्झा खायला फार आवडतो. आम्ही मागवलेला पिझ्झा थोडा उरलाच तर आई मला किंवा भावाला देते. ज्या दिवशी मला स्वतःच्या आवडीची गोष्ट माझ्या मुलाला देण्याची भावना मनात येईल, त्यादिवशी मी आई होण्याचा निर्णय घेईन. कारण एवढा निरपेक्ष स्वभाव फक्त आईमध्येच असतो.'

ती म्हणाली की सध्या ती तिच्या कामावर लक्ष केंद्रित करत आहे, पण आईच्या रूपातील निस्वार्थ प्रेम तिला कायम प्रेरणा देते. तिच्या स्पष्ट, साध्या आणि भावनिक उत्तरांमुळे चाहत्यांना तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणखी एक गोड आणि प्रामाणिक बाजू पाहायला मिळाली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
hruta durgule on become motherhruta durgule on motherhoodhruta durgule interviewhruta durgule new filmहृता दुर्गुळे

इतर बातम्या

Virat Kohli : विराटपासून दुरावणार त्याच्या जवळची गोष्ट; मोठ...

स्पोर्ट्स