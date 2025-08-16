तब्येत बिघडल्याचं निमित्त अन्.... ज्योती चांदेकरांच्या निधनाचं कारण समोर

ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचे 16 ऑगस्ट 2025 रोजी सायंकाळी 4 वाजता निधन झाले. 'ठरलं तर मग' या मालिकेतील पूर्णा आजी म्हणून ज्योती चांदेकर अतिशय लोकप्रिय होत्या. वयाच्या 68 व्या वर्षी ज्योती चांदेकर यांची प्राणज्योत मालवली, त्यांच्या पश्चात मुलगी अभिनेत्री तेजस्विनी पंडीत, पूर्णिमा पंडीत असा परिवार आहे.
ज्योती चांदेकर यांच्या अचानक जाण्याने सिनेसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. ज्योती चांदेकर यांना नेमकं काय झालं? असा प्रश्न त्यांच्या चाहत्यांना पडत आहे. अशावेळी सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्योती चांदेकर यांची तब्बेत गेल्या 3 ते 4 दिवसांपासून बरी नव्हती. त्यांना पुण्यातील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.
गेल्या वर्षी 'ठरलं तर मग' च्या सेटवर त्यांना चक्कर येऊन बेशुद्ध झाल्या होत्या, त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तसेच त्यांना शरीरातील सोडियम कमी झाल्याने त्रास झाला होता आणि त्यामुळे त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्या दोन आठवडे आयसीयूमध्ये होत्या आणि पूर्ण बऱ्या झाल्यावरच दोन महिन्यांनी त्या सेटवर परतल्या देखील होत्या.
गेल्या काही दिवसांपासून ज्योती चांदेकर रुग्णालयात दाखल होत्या. त्यांच्या मणक्याची शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. तसेच त्यांचं नंतर गुडघ्याचं देखील ऑपरेशनदेखील झालं होतं. तसेच त्यांना इतरी आरोग्याशी निगडीत तक्रारी होत्या. ज्योती चांदेकर यांना पित्ताचा त्रास असल्यामुळे पित्ताशयाची देखील एक शस्त्रक्रिया केली होती. या सगळ्यामुळे त्यांची तब्बेत सतत बिघडत होती. त्यामुळे त्या पुण्याला गेल्या होत्या.