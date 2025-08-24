'खासगी व्यक्तींनाच...' सोहम बांदेकरसोबतच्या लग्नाच्या चर्चांदरम्यान पूजा बिरारी 'ती' सूचक पोस्ट, नक्की काय सांगायचंय?

गेल्या काही दिवसांपासून मराठी सेलिब्रिटींच्या घरी लवकरच सनई चौघडे वाजणार अशी चर्चा सुरु आहे. सचिन तेंडलुकरपाठोपाठ आता बांदेकरांकडे लगीन घाई सुरु होणार अशा चर्चा रंगल्या होत्या. महाराष्ट्राचे लाडके भावोजी आदेश बांदेकर आणि अभिनेत्री, निर्माती सुचित्रा बांदेकर यांचा मुलगा अभिनेता आणि निर्माता सोहम बांदेकर लवकरच बोहल्यावर चढणार असं बोललं जात आहे. सोहम अभिनेत्री पूजा बिरारीसोबत लग्नगाठ बांधणार असं बोललं जात आहे. पण यावर अद्याप कुणीही शिक्कामोर्तब केलेलं नाही. मात्र या चर्चांदरम्याव पूजा बिरारीने शेअर केलेली स्टोरी चर्चेचा विषय आहे.
पूजा आणि सोहम यांचे एकत्र कोणतेही फोटो नाहीत आणि त्यांनी सोशल मीडियावर एकमेकांबद्दल कधीही पोस्ट केलेले नाही. असे असूनही, त्यांच्या लग्नाबद्दल अफवा पसरल्या आहेत. या दरम्यान पूजाने एक पोस्ट केली आहे. जी सध्या चर्चेचा विषय आहे.
पूजाने एका इंस्टाग्राम स्टोरीद्वारे म्हटले आहे की खाजगी व्यक्तींना सोशल मीडियावर पोस्ट कसे करायचे हे माहित असते, तरीही ते असे जीवन जगतात की त्यांनी काहीही केले नाही आणि त्यांना काहीही माहिती नाही.
(हे पण वाचा - सचिन तेंडुलकरनंतर आता आदेश बांदेकरांच्याही घरी येणार सून, कोण आहे सोहमची भावी पत्नी?)
'राजश्री मराठी' ला सुचित्रा बांदेकर यांनी मुलाखत दिली आहे. या मुलाखतीत त्यांना सोहमच्या लग्नाचा विषय काढला. यानंतर सोहम आणि पूजाच्या लग्नाची चर्चा होत आहे. या संपूर्ण चर्चांवर पूजा किंवा सोहमने विरोध दर्शवलेला नाही किंवा या बातमीला दुजोराही दिलेला नाही. पण गेल्या काही दिवसांपासून चर्चांना उधाण आलं आहे.
पूजा बिरारीने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये नेमके काय लिहिले आहे?
पूजा बिरारीने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये लिहिले आहे: "खाजगी व्यक्तींनाच सोशल मीडियावर कशी पोस्ट करायची हे माहितच असतं. तरीही आपण काहीच केलं नाही, आपल्याला काहीच माहित नाही असं दाखवत ते आयुष्य जगतात."
ही पोस्ट क्रिप्टिक स्वरूपाची आहे आणि ती सोहम बांदेकरसोबतच्या लग्नाच्या अफवांबद्दल अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त करते, असे मानले जाते.
पूजा बिरारी आणि सोहम बांदेकरच्या लग्नाच्या अफवा कशामुळे सुरू झाल्या?
'राजश्री मराठी'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सोहम बांदेकर आणि पूजा बिरारी लवकरच लग्न करणार असल्याची बातमी विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. याशिवाय, सुचित्रा बांदेकर यांनी 'राजश्री मराठी'ला दिलेल्या मुलाखतीत सोहमच्या लग्नाबद्दल बोलताना या चर्चांना उधाण आले. मात्र, या अफवांना बांदेकर कुटुंबीयांनी किंवा पूजा बिरारीने अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही.
पूजा आणि सोहम यांचे सोशल मीडियावर एकत्र फोटो आहेत का?
नाही, पूजा बिरारी आणि सोहम बांदेकर यांचे सोशल मीडियावर एकत्र कोणतेही फोटो नाहीत. तसेच, त्यांनी एकमेकांबद्दल कधीही सोशल मीडियावर पोस्ट केलेले नाही. तरीही, त्यांच्या लग्नाच्या अफवा पसरल्या आहेत.