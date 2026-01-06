English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मराठी अभिनेत्रीने जय दुधाणे व हेमलता बाणे यांची अटक झाल्यानंतर सरकारवर थेट टीका करत पोस्ट केली !

जय दुधाणे आणि हेमलता बाणे अटकेत, तर जयला हनिमूनसाठी जाताना विमानतळावर अटक झाली. या प्रकरणावर मराठी अभिनेत्रीने मोठ्या भाष्याने प्रतिक्रिया दिली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 6, 2026, 08:30 AM IST
मराठी सिनेविश्वात धक्कादायक घटना घडत आहेत. आधी अभिनेत्री हेमलता बाणे आणि आता अभिनेता जय दुधाणे यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. या अटकेमुळे मराठी मनोरंजन उद्योगात मोठी चर्चा रंगली आहे, कारण दोन्ही कलाकारांची अटकेपूर्वीची प्रतिमा प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय होती.

जय दुधाणे प्रकरण

जय दुधाणे काही दिवसांपासून त्याच्या लग्नामुळे चर्चेत होता. सोशल मीडियावर त्याचे लग्नाचे फोटो आणि व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले होते. मात्र लग्नाच्या 11 दिवसांनंतरच अभिनेता गंभीर समस्येत सापडला. पत्नीसोबत हनिमूनसाठी जात असताना ठाणे पोलिसांनी त्याला विमानतळावरुन अटक केली.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, जय दुधाणे याच्यावर तब्बल 5 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे आरोप आहेत. पोलिसांच्या मते, तो देश सोडून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. या प्रकरणी जयच्या कुटुंबियांचीही चौकशी सुरु आहे.

अटकानंतर जयने प्रतिक्रिया दिली 'माझ्या वडिलांची जबाबदारी मी घेतली. पण सगळे माझ्यावरच उलटले आहेत. सत्य लवकरच समोर येईल. मी कुठेही पळून जाणार नाही. पोलिसांनी सर्वांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. माझ्या आजी-आजोबांनाही सोडलं नाही. हा खोटा गुन्हा आहे आणि मी माझा चेहरादेखील लपवलो नाही.'

या वक्तव्यातून जयने स्पष्ट केले की तो न्यायालयासमोर उभा राहणार असून स्वतःच्या विरोधातील आरोप खोटे आहेत, आणि तो प्रकरणाचा सामना करण्यास तयार आहे.

हेमलता बाणे प्रकरण

हेमलता बाणे याबाबत पोलिसांनी सांगितले की, तिला आणि तिच्यासोबत काम करणाऱ्या एका महिलेला बांधकाम उद्योजकाकडून पैसे मागताना रंगेहात पकडले गेले. या प्रकरणात १० कोटी रुपयांची मागणी केल्याचे आरोप आहेत. सध्या हेमलता बाणे आणि संबंधित महिलेशी संबंधित अधिकृत माहिती पोलिसांकडून मिळत नाही, आणि तपास सुरू आहे.

आरती सोळंकीचा आरोप

या अटकेनंतर मराठी अभिनेत्री आरती सोळंकीने सरकारवर निशाणा साधला आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिने म्हटले 'मी जय दुधाणे आणि हेमलता बाणे यांचं समर्थन करत नाही, पण असे अनेक लोक आहेत ज्यांनी कोट्यवधींची फसवणूक केली आहे. अशा लोकांना कधी अटक होणार हा मोठा प्रश्न आहे.'

आरतीच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर प्रेक्षक आणि नेटकरी दोन्ही गदारोळ करत आहेत. अनेकांनी या अटकेवर आपापले मत व्यक्त केले आहे आणि चर्चेत जोर आहे की अशा घटनांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया नेहमीच धीमे होत असल्याने सामान्य लोकांमध्ये प्रश्न निर्माण होतो.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

दोन्ही कलाकारांची अटकेमुळे मराठी सिनेमा आणि टीव्ही इंडस्ट्रीत मोठा गदारोळ झाला आहे. जय दुधाणेचा प्रकरण हनिमूनच्या वेळेस घडल्यामुळे अधिक लक्ष वेधून घेत आहे. हेमलता बाणेची अटकेची परिस्थितीही गहन आहे, कारण पोलिसांनी तिला रंगेहात पकडल्याचे सांगितले आहे.

अशा प्रकारच्या प्रकरणांमुळे मराठी इंडस्ट्रीमध्ये कायदेशीर व पारदर्शक प्रक्रियेबाबत चर्चाही सुरू झाली आहे. प्रेक्षक या अटकेनंतर कलाकारांच्या भवितव्याबद्दल उत्सुक आहेत आणि सोशल मीडियावर या प्रकरणावर निरंतर चर्चा सुरु आहे.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

