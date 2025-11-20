English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
3 तास घरातून 'गायब' झाली होती प्राजक्ता, घरच्यांनी प्रचंड शोधलं पण.., नेमकी घटना काय?

मराठी इंडस्ट्रीमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री प्राजक्ता माळीने एका मुलाखतीत तिचा लहानपणीचा खास किस्सा सांगितला आहे. जो ऐकून अनेकांना हसू आवरले नाही.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 20, 2025, 05:11 PM IST
Prajakta Mali : मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय आणि बहुगुणी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी तिच्या अभिनयाबरोबरच सौंदर्य, स्वभाव, प्रामाणिकपणा आणि स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखली जाते. विविध कार्यक्रमांतून, मुलाखतीतून ती तिच्या आयुष्यातील अनुभवांबद्दल नेहमी मोकळेपणाने बोलत असते. नुकत्याच समोर आलेल्या एका जुन्या मुलाखतीत प्राजक्ताने तिच्या लहानपणीच्या काही मजेदार पण आश्चर्यकारक आठवणी सांगितल्या आहेत.

प्राजक्ता सध्या लोकप्रिय विनोदी कार्यक्रम ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’चे सूत्रसंचालन करत आहे. तिचा उत्साही, खोडकर स्वभाव कार्यक्रमात नेहमीच दिसून येतो. मात्र, बालपणी प्राजक्ता अगदी याच्या विरुद्ध स्वभावाची होती. हे ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटलं.

‘आता मी जशी आहे, तशी आधी अजिबात नव्हते’

प्राजक्ता माळीने ‘राजश्री मराठी’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये तिच्या शालेय आणि कॉलेजच्या काळाविषयी अनेक खुलासे केले आहेत. तिला विचारण्यात आले असता प्राजक्ता म्हणाली की, आता मी आहे तशी, अगदी त्याच्या उलट होते. कोणाला विश्वासही बसणार नाही. तेव्हाची मी आता राहिलेली नाही. मी पूर्णपणे बदलले आहे.'

ती पुढे म्हणाली की, लहानपणी तिचा स्वभाव अति शांत, नाकासमोर चालणारी, कोणाशी बोलणारीही नाही, असा होता. आजच्या उत्साही, बोलक्या आणि स्टेजवर वावरणाऱ्या प्राजक्तापेक्षा अगदी वेगळी.

‘आईकडून मार खाल्लाय… पण कारण ऐकून हसू येईल!’

प्राजक्ताने या मुलाखतीत एक मजेदार किस्सा शेअर केला. ती म्हणाली की, मी एकदा आईकडून मार खाल्लाय. तेही बाहेर खेळायला जायची इच्छा नसल्यामुळे. असं कारण असताना कोण मार खातं? पण माझ्यासोबत झालंय. बहुतेक मुलांना घरात बसवलं तर रडारड, पण प्राजक्ता तर घराबाहेर पडायलाच तयार नसायची.

या मुलाखतीत प्राजक्ताने बालपणीची आणखी एक गंमतीशीर घटना सांगितली, जी ऐकून कुणालाही आश्चर्य वाटेल. ती म्हणाली की, 'मी तीन वर्षांची असेन. एकदा मी घरातच सापडत नव्हते. सगळ्यांनी तीन-साडेतीन तास घरभर शोधाशोध केली. नंतर लक्षात आलं की, प्राजक्ता खाटेखाली बसून तिच्या मडक्यांसोबत खेळत होती. चादर खाली आल्यामुळे ती कुणालाही दिसली नाही. घरात सगळे बेचैन झाले असताना ती मात्र तिच्या खेळात गुंग होती.

बालपणीचा शांत स्वभाव, लोकांपासून दूर राहण्याची प्रवृत्ती आणि एकटीने खेळण्याची आवड या सगळ्या गोष्टींशी आजची प्राजक्ता अगदीच विसंगत वाटते. आज ती मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय, उत्साही आणि ऊर्जा-दायी व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक आहे.

प्राजक्ता माळी ही मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री, नृत्यांगना आणि सूत्रसंचालक आहे. तिच्या अभिनयाबरोबरच तिच्या व्यक्तिमत्त्वातील स्पष्टवक्तेपणा आणि सहज स्वभावामुळे ती विशेष प्रसिद्ध आहे.

ती सध्या झी मराठीवरील लोकप्रिय विनोदी कार्यक्रम ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’चे सूत्रसंचालन करते.

प्राजक्ताने सांगितले की ती लहानपणी खूप शांत, अबोल आणि स्वतःच्या जगात राहणारी मुलगी होती. आजच्या तिच्या उत्साही आणि खोडकर स्वभावाच्या अगदी उलट.

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

