मराठमोळ्या ज्येष्ठ अभिनेत्रीचं निधन, काही वर्षांपूर्वी केली होती कॅन्सरवर मात

Marathi Actress Pravina Deshpande Death : ज्येष्ठ मराठी आणि हिंदी अभिनेत्री प्रविणा देशपांडे यांचे वयाच्या 60 व्या वर्षी 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुंबईत निधन झाले. प्रविणा देशपांडे यांनी वेगवेगळ्या कलाकृतीमधून आपली छाप सोडली आहे. इमरान हाश्मीच्या 'तस्करी' मध्ये त्यांनी भूमिका साकारली होती. प्रविणा देशपांडे यांनी सलमान खानसोबतही काम केलं आहे. प्रविणा देशपांडे यांच्या निधनामुळे मराठी तसेच हिंदी सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. अनेक कलाकारांनी श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.
प्रविणा देशपांडे गेल्या काही वर्षांपासून मल्टिपल मायलोमा (Multiple Myeloma) या रक्ताच्या कर्करोगाशी झुंज देत होत्या. 2019 मध्ये त्यांना या आजाराचे निदान झाले होते, त्यावर उपचार घेऊन त्यांनी कामाला सुरुवातही केली होती, मात्र अखेर त्यांची प्राणज्योत मालवली. प्रविणा देशपांडे यांचे पार्थिव मुंबईतील अंधेरी येथील हिंदू स्मशानभूमीत दुपारी 3 वाजता अंत्यसंस्कारासाठी नेण्यात आले. त्यांच्या पश्चात पती आणि मुलगा असा परिवार आहे.
प्रविणा देशपांडे यांनी रंगभूमीपासून आपल्या अभिनयाची सुरुवात केली आणि पुढे चित्रपट, मालिका व वेबसीरिजमध्ये आपली ओळख निर्माण केली. सलमान खानच्या 'रेडी' (Ready) चित्रपटातील 'शालिनी चौधरी' ही त्यांची भूमिका विशेष गाजली. याशिवाय त्यांनी 'जलेबी', 'एक व्हिलन' आणि 'मुंबई मेरी जान' सारख्या चित्रपटांत काम केले होते.
'घर एक मंदिर', 'कुंकुम', 'करम अपना अपना' आणि 'कुल्फी कुमार बाजेवाला' यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या. त्यांनी अलीकडेच नीरज पांडे दिग्दर्शित आणि इमरान हाश्मी अभिनीत 'तस्करी' (Taskaree) या वेबसीरिजमध्ये काम केले होते, जे त्यांचे पडद्यावरचे शेवटचे काम ठरले. तसेच, त्यांनी 'द फॅमिली मॅन ३' मध्ये मनोज बाजपेयी यांच्या आईची भूमिका साकारून चित्रीकरण पूर्ण केले होते. त्यांच्या निधनामुळे मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी सोशल मीडियाद्वारे त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.