'मला घरात छन, छन असा आवाज...'प्रिया बापटला दादरच्या राहत्या घरी आला 'तो' अनुभव, कोकणात होते याची चर्चा

प्रिया बापट आणि उमेश कामत 12 वर्षांनी 'बिन लग्नाची गोष्ट' या सिनेमातून एकत्र दिसणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 23, 2025, 07:17 PM IST
प्रिया बापट या अभिनेत्रीने मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टीत स्वतःच वेगळं स्थान निर्माण केलंय. प्रिया बापट आणि उमेश कामत ही रिअल लाईफमधील जोडी प्रेक्षकांना रिल लाईफमध्येही बघायला आवडते. 12 वर्षांनी हे दोघे कलाकार 'बिन लग्नाची गोष्ट' या सिनेमातून  प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. असं असताना प्रिया बापटचा एक किस्सा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये तिने दादरच्या घरात आलेला एक भीतिदायक अनुभव सांगितला आहे. 

काय आहे किस्सा? 

प्रिया बापटने एका मुलाखतीत हा किस्सा सांगितला आहे की, तिच्या दादरच्या घरी एकदा तिला रात्री 3 ते 4 दरम्यान छन छन असा आवाज आला. प्रियाला जाग आली मात्र तिला डोळे उघडता येत नव्हता. तिला छन छन असा पैजणांचा आवाज स्पष्ट ऐकू येत होता. तिला त्या आवाजाची चाहुल लागत होती. तो आवाज सुरुवातीला तिला तिच्या रुमजवळ आला त्यानंतर तोच आवाज तिच्यापासून दूर जाताना जाणवला. यानंतर तो छन छन असा आवाज तिच्या पालकांच्या बेडरुममध्ये जाताना जाणवला. आणि मग काही वेळाने तो आवाज बंद झाला. 

सकाळी उठल्यावर प्रियाने पालकांना हा सगळा प्रकार सांगितला. तेव्हा तिच्या वडिलांनीही सांगितले की, त्यांनाही हे जाणवलं. आणि त्यांना पुढे हे देखील जाणवलं की, एक व्यक्ती त्यांच्या बेडरुममध्ये वावरत आहे. प्रियाला जसा आवाज येत होता अगदी तसाच आवाज त्यांना देखील आला. एवढंच नव्हे तर आपल्याजवळ एक व्यक्ती येऊन बसली असं देखील त्यांना जाणवलं. नंतर तो ही आवाज बंद झाला. 

कोण होती ती व्यक्ती? 
प्रिया त्या मुलाखतीत सांगते की, घरातील वास्तुपुरुष असतात. या सगळ्या प्रकारातून तिला किंवा तिच्या वडिलांना कुठेच भीती वाटली नाही. उलट सकारात्मकच वाटलं. प्रिया सांगते की, वास्तुपुरुष हा तुमच्या घराचा राखणजार असतो. तो घरी येतो तुमची पाहणी करतो आणि निघून जातो. 

वास्तुपुरुष म्हणजे काय?

विश्वातील प्रत्येक वस्तू पाच घटकांपासून बनलेली आहे आणि ती कशी मिळवायची हे वास्तुशास्त्र आहे. निसर्गानुसार केलेल्या कामाचे परिणाम पूर्णपणे अनुकूल असतात. जर एखाद्या इमारतीला किंवा इतर कोणत्याही बांधकामाला नैसर्गिक कृपा मिळाली तर त्याचे परिणाम देखील त्या व्यक्तीला अनुकूल असतील आणि अशा कोणत्याही इमारतीच्या बांधकामाचा वापर करणारी व्यक्ती निसर्गाशी सुसंगत राहून कोणत्याही प्रकारच्या दोषांपासून मुक्त होऊन आनंदी जीवन जगू शकते.

निवडलेल्या भूमीवर पंचतत्व वास्तुपुरुष आणि देवतांची पूजा करून, माणूस स्वतःला समर्पित करून त्यांच्या कृपेचा प्राप्तकर्ता बनतो. या सर्वांच्या कृपेने, त्याची जमीन आणि अशा प्रकारे केलेले बांधकाम सकारात्मक उर्जेने परिपूर्ण होते. जर एखाद्या व्यक्तीने कोणत्याही प्रकारची भूमी निवडली आणि त्यावर इमारत किंवा इतर कोणतीही वस्तू बांधली तर वास्तुशास्त्राद्वारे त्याला निसर्गाच्या शक्ती, वास्तुपुरुष आणि देव-देवतांचा आधार मिळतो. वास्तुपुरुषाला प्राणमय पुरुष बनवण्यात आले आहे आणि त्याच्या आध्यात्मिक स्वरूपाला पूर्ण महत्त्व देण्यात आले आहे. कोणत्याही जीवाची किंवा मानवाची स्तुती, समाधान आणि सेवा करून त्याची कृपा मिळवता येते. निसर्गाच्या विरुद्ध वागणाऱ्यांना त्रास, समस्या, रोग, गरिबी इत्यादींना तोंड द्यावे लागते. हे वास्तुशास्त्राचे रहस्य आहे.

सकारात्मक ऊर्जा - वास्तुशास्त्र, इमारत बांधणीचे शास्त्र, एखाद्याच्या गरजेनुसार निसर्गात असलेल्या विविध प्रकारच्या सकारात्मक ऊर्जा साठवते आणि चांगल्या अन्नासाठी सकारात्मक ऊर्जा आवश्यक असते. ज्याची जागा वास्तुशास्त्र घेते. ज्याप्रमाणे निरोगी शरीरासाठी चांगली आणि निरोगी योजना आवश्यक असते. ती जमीन, वायू, नक्षत्र आणि दोन ग्रह, पाणी आणि आकाश, आठ दिशा आणि विरुद्ध दिशेने अग्नी यांच्यामध्ये फिरणाऱ्या चुंबकीय आणि इतर प्रकारच्या विद्युत लहरींमुळे होते.

 प्रिया बापटला दादरच्या घरी कोणता अनुभव आला?
प्रिया बापटने सांगितले की, तिच्या दादरच्या घरी रात्री 3 ते 4 च्या सुमारास तिला छन छन असा पैजणांचा आवाज ऐकू आला. तिला डोळे उघडता येत नव्हते, पण हा आवाज तिच्या रूमजवळ आला आणि नंतर दूर गेला. हा आवाज तिच्या पालकांच्या बेडरुममध्ये गेला आणि नंतर बंद झाला. तिच्या वडिलांनाही असाच अनुभव आला, जिथे त्यांना कोणीतरी बेडरुममध्ये वावरत असल्याचे आणि जवळ येऊन बसल्याचे जाणवले.

प्रिया बापटने या अनुभवाबद्दल काय सांगितले?
प्रियाने सांगितले की, हा अनुभव भीतीदायक न वाटता सकारात्मक वाटला. तिला आणि तिच्या वडिलांना वाटले की, हा आवाज आणि उपस्थिती घरातील वास्तुपुरुषाची असावी, जो घराचा रक्षक असतो आणि घराची पाहणी करून निघून जातो.

वास्तुपुरुष म्हणजे काय?
वास्तुपुरुष हा वास्तुशास्त्रानुसार घर किंवा इमारतीचा आध्यात्मिक रक्षक मानला जातो. विश्वातील प्रत्येक वस्तू पंचतत्वांपासून (पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश) बनलेली असते. वास्तुपुरुषाला प्राणमय पुरुष मानले जाते, जो घरातील सकारात्मक ऊर्जा राखतो. त्याची पूजा आणि समाधान केल्याने घरात सकारात्मकता येते आणि नकारात्मक दोषांपासून संरक्षण मिळते.

