'ती गेल्या 6 महिन्यांपासून व्यक्त करत होती मरण्याची इच्छा' अभिनेत्री संचिताच्या मैत्रिणीचा खळबळजनक खुलासा

Sanchita Ugale Case: ‘कुमकुम भाग्य’ फेम अभिनेत्री संचिता उगले यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांसह चाहत्यांनाही मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असतानाच संचिता यांच्या जवळच्या मित्र-मैत्रिणींकडून विविध दावे समोर येत आहेत. आता त्यांची मैत्रीण गीतांजली हिने केलेल्या खुलाशांमुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. गीतांजलीच्या म्हणण्यानुसार, संचिता गेल्या सहा महिन्यांपासून मानसिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण काळातून जात होती. तिने अनेकदा जीवनाबद्दल निराशा व्यक्त केली होती आणि जगण्याची इच्छा उरली नसल्याचेही सांगितले होते, असा दावा गीतांजलीने एका मुलाखतीत केला आहे.
‘टेली टॉक इंडिया’ला दिलेल्या मुलाखतीत गीतांजलीने सांगितले की, संचिता काही काळापासून तीव्र मानसिक तणावाचा सामना करत होती. तिच्या वागण्यात आणि स्वभावातही बदल जाणवत होता. पूर्वी कामाबद्दल उत्साही असणारी संचिता हळूहळू अभिनय आणि इतर गोष्टींपासून दूर जात असल्याचे तिने सांगितले.
गीतांजलीच्या मते, जानेवारी महिन्यापासून तिच्या मानसिक स्थितीत बदल दिसू लागला होता. काही वेळा ती अनेक दिवस व्यवस्थित झोपत नव्हती आणि सतत अस्वस्थ राहत होती. त्यामुळे तिच्या जवळच्या लोकांनाही तिची चिंता वाटू लागली होती.
गीतांजलीने सांगितले की, एका शूटिंगनंतर संचिता खूपच खचलेली दिसत होती. करिअरमध्ये महत्त्वाची संधी मिळूनही ती आनंदी नव्हती. उलट, कोणत्याही गोष्टीत रस उरला नसल्याची भावना ती वारंवार व्यक्त करत होती. तिच्या म्हणण्यानुसार, संचिता अनेकदा आयुष्याबद्दल नकारात्मक विचार बोलून दाखवत होती. त्यामुळे ती केवळ व्यावसायिक ताणात नव्हती, तर काही खोल मानसिक संघर्षातून जात असल्याची भावना तिच्या मित्रपरिवाराला होत होती.
संचिता आणि संबंधित प्रॉडक्शन हाऊसमध्ये वाद झाल्याच्या चर्चांवरही गीतांजलीने प्रतिक्रिया दिली. तिच्या दाव्यानुसार, उत्पादन संस्थेतील काही लोकांनी संचिता यांना वैद्यकीय तज्ज्ञांकडे नेण्याचाही प्रयत्न केला होता, जेणेकरून त्यांच्या समस्यांचे मूळ समजू शकेल. दरम्यान, या प्रकरणात काही वैयक्तिक संदेश आणि संभाषणांबाबतही चर्चा सुरू आहे. तसेच संचिता यांच्या वडिलांनी मुलीला आर्थिक आणि इतर कारणांमुळे त्रास दिला जात असल्याचा आरोप केला आहे. या सर्व बाबींची चौकशी संबंधित यंत्रणांकडून सुरू असून, तपास पूर्ण झाल्यानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.
संचिता उगले यांच्या निधनामागील नेमके कारण काय होते, याबाबत अद्याप अधिकृत निष्कर्ष समोर आलेला नाही. मात्र त्यांच्या मित्रमैत्रिणींचे दावे, कुटुंबीयांचे आरोप आणि समोर येत असलेली माहिती यामुळे या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पोलिस तपासानंतरच या प्रकरणातील सत्य स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.