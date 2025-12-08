मराठमोळ्या अभिनेत्रीने घटस्फोटाच्या तीन महिन्यानंतरच बांधली दुसरी लग्नगाठ!

अनेक सेलिब्रिटी लग्न करत आहेत. तर अनेकांच्या घरी लग्नसराई सुरु असताना. मराठमोळी अभिनेत्री शुभांगी सदावर्ते दुसऱ्यांदा लग्नबंधनात अडकली आहे. शुभांगीने फोटो शेअर करत हा आनंद व्यक्त केला आहे.
'संगीत देवबाभळी' फेम अभिनेत्री अन् गायिका शुभांगा सदावर्तेने पाच वर्षांचा संसार मोडून घटस्फोट घेतला होता. घटस्फोटाच्या तीन महिन्यांनी निर्माता सुमित म्हशेळकरसोबत लग्नगाठ बांधली आहे. या दोघांनी अतिशय साधेपणाने लग्न केलं आहे. या लग्नाला अतिशय मोजकीच लोकं उपस्थित होते. सुमितने फोटो शेअर केले आहे.
शुभांगी आणि सुमित यांनी ५ डिसेंबर रोजी लग्न केलं आहे. यावेळी शुभांगीने जांभळ्या रंगाची साडी नेसली आहे तर सुमितने शुभांगीच्या साडीला मॅच करत त्याच रंगाचा कुर्ता परिधान केला आहे. काही दिवसांपूर्वी शुभांगीच्या केळवणाचा व्हिडिओ देखील पोस्ट केले होते.
शुभांगी सदावर्तेचं पहिलं लग्न संगीतकार आनंद ओक यांच्याशी केलं होतं. कोरोना काळात २०२० साली शुभांगी आणि आनंद यांनी लग्न केलं होतं. पाच वर्षांचा संसार केल्यानंतर या दोघांनी सप्टेंबर २०२५ रोजी घटस्फोट घेतला.
घटस्फोटाच्या तीन महिन्यांनी शुभांगी सदावर्तेने दुसरं लग्न केलं. शुभांगीने पहिला घटस्फोट घेतला तेव्हा तिच्या पहिल्या नवऱ्याने केली होती खास पोस्ट. त्या पोस्टमध्ये म्हटलं होतं की,'शुभांगीला तिच्या भविष्यासाठी मनापासून शुभेच्छा देतो. ती उत्तम अभिनेत्री आणि खूप चांगली व्यक्ती आहे. भविष्यात जेव्हा संधी मिळेल, तेव्हा आम्ही एकत्र काम करत राहू...'