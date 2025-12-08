English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मराठमोळ्या अभिनेत्रीने घटस्फोटाच्या तीन महिन्यानंतरच बांधली दुसरी लग्नगाठ!

Shubhangi Sadavatre Second Marriage : मराठी अभिनेत्री शुभांगी सदावर्तेने दुसरं लग्न केलं आहे. फोटो शेअर करत दिली माहिती.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 8, 2025, 03:48 PM IST
अनेक सेलिब्रिटी लग्न करत आहेत. तर अनेकांच्या घरी लग्नसराई सुरु असताना. मराठमोळी अभिनेत्री शुभांगी सदावर्ते दुसऱ्यांदा लग्नबंधनात अडकली आहे. शुभांगीने फोटो शेअर करत हा आनंद व्यक्त केला आहे.

A post shared by Sumeet Mhashelkar (@sumeet.mhashelkar)

'संगीत देवबाभळी' फेम अभिनेत्री अन् गायिका शुभांगा सदावर्तेने पाच वर्षांचा संसार मोडून घटस्फोट घेतला होता. घटस्फोटाच्या तीन महिन्यांनी निर्माता सुमित म्हशेळकरसोबत लग्नगाठ बांधली आहे. या दोघांनी अतिशय साधेपणाने लग्न केलं आहे. या लग्नाला अतिशय मोजकीच लोकं उपस्थित होते. सुमितने फोटो शेअर केले आहे.

शुभांगी आणि सुमित यांनी ५ डिसेंबर रोजी लग्न केलं आहे. यावेळी शुभांगीने जांभळ्या रंगाची साडी नेसली आहे तर सुमितने शुभांगीच्या साडीला मॅच करत त्याच रंगाचा कुर्ता परिधान केला आहे. काही दिवसांपूर्वी शुभांगीच्या केळवणाचा व्हिडिओ देखील पोस्ट केले होते.

शुभांगी सदावर्तेचा घटस्फोट

शुभांगी सदावर्तेचं पहिलं लग्न संगीतकार आनंद ओक यांच्याशी केलं होतं. कोरोना काळात २०२० साली शुभांगी आणि आनंद यांनी लग्न केलं होतं. पाच वर्षांचा संसार केल्यानंतर या दोघांनी सप्टेंबर २०२५ रोजी घटस्फोट घेतला.

घटस्फोटाच्या तीन महिन्यांनी शुभांगी सदावर्तेने दुसरं लग्न केलं. शुभांगीने पहिला घटस्फोट घेतला तेव्हा तिच्या पहिल्या नवऱ्याने केली होती खास पोस्ट. त्या पोस्टमध्ये म्हटलं होतं की,'शुभांगीला तिच्या भविष्यासाठी मनापासून शुभेच्छा देतो. ती उत्तम अभिनेत्री आणि खूप चांगली व्यक्ती आहे. भविष्यात जेव्हा संधी मिळेल, तेव्हा आम्ही एकत्र काम करत राहू...'

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

