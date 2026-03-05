DCM शिंदेंच्या एका फोननंतर युद्धामुळे परदेशात अडकलेली मराठी अभिनेत्री दुसऱ्याच दिवशी भारतात

अमेरिका-इस्रायल-इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचे परिणाम आता जगभरात जाणवत आहेत. या युद्धामुळे हवाई वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला असून, परदेशात अनेक भारतीय नागरिक अडकून पडले आहेत. अशातच मराठी अभिनेत्री स्मिता गोंदकरही आपल्या कुटुंबियांसोबत परदेशात अडकली होती. युद्धामुळे भारतात परत येणे कठीण झाले होते, विशेषत: कुटुंबातील काही ज्येष्ठ नागरिक असल्यामुळे चिंता वाढली होती.
मात्र, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, श्री. मंगेश देसाई आणि अतिरिक्त आयुक्त श्री. राहुल गेथे यांनी तात्काळ मदत केली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे स्मिता गोंदकर सुरक्षितपणे भारतात परतली. सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिने आपला अनुभव शेअर केला आणि चाहत्यांना या घटनेची माहिती दिली.
स्मिताने एक व्हिडिओ शेअर केला असून त्यात ती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत व्हिडिओ कॉलवर संवाद साधताना दिसत आहे. स्मिताने सांगितले की, गेल्या काही दिवसांत तिने आणि तिच्या कुटुंबाने अत्यंत कठीण परिस्थितीचा सामना केला. 'मोठ्या स्फोटांचे आवाज, खिडक्या हादरणे, रात्री आकाशात दिसणारे क्षेपणास्त्र, इंटरसेप्शन आणि पडणारे अवशेष या सगळ्यामुळे परिस्थिती खूप तणावपूर्ण होती. दिवसादेखील आकाशात लहान ढगांसारखी रचना दिसत होती. आम्ही सतत आशा करत होतो की परिस्थिती लवकर शांत होईल आणि आम्हाला घरी परतता येईल,' असे स्मिताने सांगितले.
स्मिताने पुढे म्हटले की, 'हवाई क्षेत्र बंद असल्यामुळे आणि दररोज उड्डाणे रद्द होत असल्यामुळे वारंवार बुकिंग आणि चेक-इन करूनही घरी परतणे जवळजवळ अशक्य वाटत होतं. माझ्यासोबत कुटुंबातील काही ज्येष्ठ नागरिक होते, त्यामुळे चिंता अधिक वाढली.'
स्मिताने पुढे नमूद केले की, 'उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, श्री. मंगेश देसाई आणि अतिरिक्त आयुक्त श्री. राहुल गेथे यांनी केलेल्या तात्काळ मदतीमुळे आम्हाला खूप मोठा दिलासा मिळाला. राहण्याची व्यवस्था, वाहतुकीची सोय आणि भारतात सुरक्षित परतण्याचे समन्वय या सर्व प्रयत्नांचे खरोखरच कौतुक केले पाहिजे. त्यांच्या तत्परतेमुळे फक्त माझे कुटुंबच नव्हे तर परदेशात अडकलेल्या अनेक भारतीय नागरिकांना सुरक्षितपणे भारतात परतता आले. अशा गंभीर परिस्थितीत नागरिकांप्रती असलेली तत्परता आणि बांधिलकी खऱ्या नेतृत्वाचे प्रतीक आहे.'
स्मिताने आपल्या पोस्टमध्ये सांगितले की, 'एक भारतीय म्हणून मला अत्यंत अभिमान वाटतो की कठीण काळात आपले सरकार आणि नेतृत्व आपल्या नागरिकांसोबत ठामपणे उभे आहे. ही परिस्थिती नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत सरकारच्या संवेदनशीलतेचे आणि जबाबदारीचे उत्तम उदाहरण आहे.'
स्मिताने चाहत्यांना आणि अनुयायांना सांगितले की परदेशात अडकलेल्या नागरिकांनी घाबरणे किंवा निराश होणे नको. “सरकारच्या तत्परतेमुळे आणि योग्य समन्वयामुळे नागरिक सुरक्षितपणे परतू शकतात. आमच्या अनुभवातून हे स्पष्ट होते की अशा परिस्थितीत सर्व नागरिकांनी संयम राखणे आवश्यक आहे,” असेही तिने नमूद केले.
या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये खूप चर्चा झाली. अनेकांनी स्मिताला सुरक्षिततेसाठी शुभेच्छा दिल्या, तर अनेकांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कौतुक केले. स्मिताच्या पोस्टमुळे युद्धाच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत देखील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारची तत्परता किती महत्त्वाची आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.
स्मिताच्या सुरक्षित परतीने परदेशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांसाठीही आशेचा संदेश दिला आहे, की योग्य समन्वय आणि तत्परतेमुळे संकटातून सुरक्षित मार्ग सापडतो.