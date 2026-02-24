Sonalee Kulkarni Brother Death : सोनाली कुलकर्णीने शेअर केली दुःखद बातमी, भावाचं निधन अन् भावुक पोस्ट

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sonalee Kulkarni Brother Death :  मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी (Sonalee Kulkarni) हिला खूप मोठा आघात झाला आहे. भावाचं निधन झालं आहे. सोनालीने भावासाठी खास पोस्ट शेअर केली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 24, 2026, 01:36 PM IST
Sonalee Kulkarni Emotional Post :  मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी यांच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. सोनाली कुलकर्णीने अगदी जवळच्या व्यक्तीचं निधन झालं आहे. सोनालीने सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे. सोनाली कुलकर्णीचा चुलत भाऊ अनिरुद्धचं निधन झालं आहे. सोनालीने भावासोबतचा फोटो शेअर करुन ही दुःखद बातमी शेअर केली आहे. चाहत्यांनी सोनालीच्या पोस्ट खाली दुःख व्यक्त केलं आहे. तसेच काहींनी आदरांजली व्यक्त केली आहे. 

सोनाली कुलकर्णीचा चुलत/मावस भाऊ अनिरुद्ध. ज्याला ती प्रेमाने 'अन्नूमा' म्हणायची यांचे 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी निधन झाले. या दुःखद घटनेबद्दल सोनालीने सोशल मीडियावर एक अत्यंत भावूक पोस्ट शेअर केली आहे. भावनिक श्रद्धांजली व्यक्त झाली आहे. सोनालीने अनिरुद्धसोबतचे बालपणीचे आणि रक्षाबंधनाचे फोटो शेअर करत त्याला श्रद्धांजली वाहिली आहे. तिने त्याला "शुद्ध आत्मा" आणि "निरागस" असे संबोधले आहे. पोस्टमध्ये तिने त्याच्या तबला वादनाच्या आवडीचा आणि त्याच्या हाताच्या चहाचा विशेष उल्लेख केला आहे. कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे. अनिरुद्धच्या अकाली जाण्याने संपूर्ण कुलकर्णी कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. चाहत्यांनी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांनी सोनालीच्या पोस्टवर कमेंट्स करून तिचे सांत्वन केले आहे. तिच्या पोस्टमधील काही ओळी: "आमचा अन्नूमा... या जगाला सोडून तू आता एका अधिक चांगल्या जगात गेला आहेस. तिथे तुला शांती लाभो. तू माझ्या ओळखीतील सर्वात निर्मळ आत्मा होतास..."

ही अभिनेत्री प्रामुख्याने तिच्या ग्लॅमरस भूमिका आणि नृत्यासाठी ओळखली जाते. 18 मे 1988 रोजी सोनालीचा मृत्यू झाला आहे. तिला 'महाराष्ट्राची अप्सरा' म्हणून ओळखले जाते. अभिनव विद्यालय आणि फर्ग्युसन कॉलेज, पुणे येथून राज्यशास्त्र विषयात पदवी. तसेच इंदिरा स्कूल ऑफ कम्युनिकेशनमधून पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे. 'बकुळा नामदेव घोटाळे' या चित्रपटातून पदार्पण. 'नटरंग' चित्रपटातील 'अप्सरा आली' या लावणीमुळे ती प्रचंड लोकप्रिय झाली. नटरंग, मितवा, क्लासमेट्स, झपाटलेला २, हिरकणी, धुरळा आणि झिम्मा. पतीचे नाव कुणाल बेनोडेकर असून 7 मे 2021 रोजी त्यांनी दुबईत विवाह केला.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

