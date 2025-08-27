भावासोबत सोनाली कुलकर्णीनं तयार केली बाप्पाची मूर्ती; चाहत्यांनी केला कौतुकाचा वर्षाव

Marathi Actress Sonalee Kulkarni: बॉलिवूडसह मराठी इंडस्ट्रीमधील अनेक कलाकारांच्या घरी गणरायाचे आगमन होतं आहे. अनेक जण मंडप, सजावट आणि मूर्तीबाबत खास तयारी करताना दिसत आहेत. पण काही कलाकार मात्र आपल्या बाप्पाला स्वतःच्या हातांनी घडवताना दिसत आहेत. अशातच मराठी इंडस्ट्रीची ‘अप्सरा’ म्हणून ओळखली जाणारी लोकप्रिय अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी यंदा तिच्या घरच्या बाप्पाची मूर्ती स्वतः घडवताना दिसली आहे.
सोनाली कुलकर्णीने तिच्या सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये ती आपल्या भावासोबत गणपती बाप्पाची मूर्ती बनवताना दिसत आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करताना तिने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, 'लेट पण थेट... Our बाप्पा is on its way! भेटू - पूर्ण अवतार घेऊन.'
तसेच या व्हिडीओमध्ये सोनाली कुलकर्णी म्हणते की, 'नमस्कार... वर्षातील आवडते दिवस आले आहेत. गणपती बाप्पाचं आगमन आणि त्याची तयारी सुरू आहे. मी आणि माझा भाऊ अतुल कुलकर्णी बाप्पाची मूर्ती बनवत आहोत.'
सोनाली कुलकर्णीने शेअर केलेल्या या खास क्षणांवर अनेक कलाकारांनी आणि चाहत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. तिच्या कलाकौशल्याचं आणि श्रद्धेचं कौतुक करत अनेकांनी तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे.
सोनाली कुलकर्णी ही मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक आहे. ‘बकुळा नामदेव घोटाळे’ या चित्रपटातून तिनं प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. त्यानंतर ‘नटरंग’, ‘मितवा’, ‘क्षणभर विश्रांती’, ‘गाढवाचं लग्न’, ‘हंपी’, ‘व्हिक्टोरिया एक रहस्य’, ‘पोश्टर गर्ल’ अशा अनेक चित्रपटांमध्ये तिच्या अभिनयाची जादू प्रेक्षकांनी अनुभवली.
मराठीसोबतच सोनाली कुलकर्णीने हिंदी आणि साउथच्या सिनेमातही काम केलं आहे. तिच्या अप्रतिम अभिनयामुळे आणि मोहक व्यक्तिमत्त्वामुळे तिला ‘मराठीची अप्सरा’ असं म्हटलं जातं.
