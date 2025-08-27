English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भावासोबत सोनाली कुलकर्णीनं तयार केली बाप्पाची मूर्ती; चाहत्यांनी केला कौतुकाचा वर्षाव

Ganesh Chaturthi 2025 : मराठी इंडस्ट्रीची अप्सरा अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीने तिच्या भावासोबत गणपती बाप्पाची मूर्ती तयार केली आहे. तिचा हा व्हिडीओ पाहून चाहत्यांनी तिचं कौतुक केलं आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 27, 2025, 04:26 PM IST
भावासोबत सोनाली कुलकर्णीनं तयार केली बाप्पाची मूर्ती; चाहत्यांनी केला कौतुकाचा वर्षाव

Marathi Actress Sonalee Kulkarni:  बॉलिवूडसह मराठी इंडस्ट्रीमधील अनेक कलाकारांच्या घरी गणरायाचे आगमन होतं आहे. अनेक जण मंडप, सजावट आणि मूर्तीबाबत खास तयारी करताना दिसत आहेत. पण काही कलाकार मात्र आपल्या बाप्पाला स्वतःच्या हातांनी घडवताना दिसत आहेत. अशातच मराठी इंडस्ट्रीची ‘अप्सरा’ म्हणून ओळखली जाणारी लोकप्रिय अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी यंदा तिच्या घरच्या बाप्पाची मूर्ती स्वतः घडवताना दिसली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सोनाली कुलकर्णीने तिच्या सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये ती आपल्या भावासोबत गणपती बाप्पाची मूर्ती बनवताना दिसत आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करताना तिने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, 'लेट पण थेट... Our बाप्पा is on its way! भेटू - पूर्ण अवतार घेऊन.'

सोनालीच्या व्हिडीओवर चाहत्यांकडून कौतुकाचा वर्षाव

तसेच या व्हिडीओमध्ये सोनाली कुलकर्णी म्हणते की, 'नमस्कार... वर्षातील आवडते दिवस आले आहेत. गणपती बाप्पाचं आगमन आणि त्याची तयारी सुरू आहे. मी आणि माझा भाऊ अतुल कुलकर्णी बाप्पाची मूर्ती बनवत आहोत.'

सोनाली कुलकर्णीने शेअर केलेल्या या खास क्षणांवर अनेक कलाकारांनी आणि चाहत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. तिच्या कलाकौशल्याचं आणि श्रद्धेचं कौतुक करत अनेकांनी तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सोनाली कुलकर्णीचं करिअर

सोनाली कुलकर्णी ही मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक आहे. ‘बकुळा नामदेव घोटाळे’ या चित्रपटातून तिनं प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. त्यानंतर ‘नटरंग’, ‘मितवा’, ‘क्षणभर विश्रांती’, ‘गाढवाचं लग्न’, ‘हंपी’, ‘व्हिक्टोरिया एक रहस्य’, ‘पोश्टर गर्ल’ अशा अनेक चित्रपटांमध्ये तिच्या अभिनयाची जादू प्रेक्षकांनी अनुभवली.

मराठीसोबतच सोनाली कुलकर्णीने हिंदी आणि साउथच्या सिनेमातही काम केलं आहे. तिच्या अप्रतिम अभिनयामुळे आणि मोहक व्यक्तिमत्त्वामुळे तिला ‘मराठीची अप्सरा’ असं म्हटलं जातं. 

FAQ

1. सोनाली कुलकर्णी यांनी गणेशोत्सव 2025 साठी काय खास केले आहे?

सोनाली कुलकर्णी यांनी गणेशोत्सव 2025 साठी आपल्या भावासोबत, अतुल कुलकर्णी, मिळून घरीच शाडूच्या मातीपासून गणपती बाप्पाची मूर्ती बनवली आहे. याचा व्हिडीओ त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

2. सोनाली कुलकर्णी यांनी सोशल मीडियावर काय शेअर केले आहे?

सोनाली यांनी एक व्हिडीओ शेअर केला, ज्यामध्ये त्या आणि त्यांचा भाऊ अतुल कुलकर्णी गणपती बाप्पाची मूर्ती बनवताना दिसत आहेत. व्हिडीओसोबत त्यांनी कॅप्शन लिहिले, "लेट पण थेट... Our बाप्पा is on its way! भेटू - पूर्ण अवतार घेऊन."

3. सोनाली यांच्या व्हिडीओत त्यांनी काय सांगितले आहे?

व्हिडीओमध्ये सोनाली म्हणतात, "नमस्कार... वर्षातील आवडते दिवस आले आहेत. गणपती बाप्पाचं आगमन आणि त्याची तयारी सुरू आहे. मी आणि माझा भाऊ अतुल कुलकर्णी बाप्पाची मूर्ती बनवत आहोत."

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Ganesh Mahotsav 2025 CelebrationSonalee KulkarniGanpati Idol MakingGanesh Chaturthi 2025Sonalee Kulkarni Ganpati Video

इतर बातम्या

कसले मानाचे? हा कसला मान? पुण्यातील मानाच्या गणपतींवरुन टीक...

महाराष्ट्र बातम्या