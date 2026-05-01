मराठी अभिनेत्रीच्या धर्मांतरणाचा प्रयत्न? भरबाजारात आला धक्कादायक अनुभव; बाईने गाठलं अन् म्हणाली 'तुम्ही बायबल...'

Swati Deval Shares her experience: मराठी अभिनेत्री स्वाती देवलने सोशल मीडियावर पोस्ट केलेला व्हिडीओ सध्या चर्चेचा विषय आहे. याचं कारण यामधून तिने कशाप्रकारे आपल्याशी एका तरुणीने बायबलदसंदर्भात संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला याचा धक्कादायक अनुभव सांगितला आहे. विशेष म्हणजे, भरबाजारात गर्दीच्या ठिकाणी हा प्रयत्न करण्यात आला. स्वाती देवलने व्हिडीओच्या माध्यमातून संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला आहे.
हा व्हिडीओ शेअर करताना तिने कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे की, "सावधान, काळजी घ्या, फसू नका. अशा लोकांशी बोलू नका. तुम्ही तुमच्या मतांशी, विचारांशी, हिंदुत्वाशी आणि तुमच्या धर्माशी एकनिष्ठ राहा. तुम्ही आपले आहात म्हणून ही गोष्ट सांगितली. जय भवानी, जय शिवाजी!".
"नमस्कार मी स्वाती देवल, मला एक गोष्ट सांगायची आहे. लहानपणी आपण शाळेत ऐकलं होतं, भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. खरोखरच आपला देश असा आहे की, या देशात अनेक धर्म, जात आणि पंथाचे लोक राहतात. अगदी गुण्यागोविंदाने, एकत्र आणि प्रेमाने राहतात, असं आपल्याला इतके दिवस वाटत होतं. पण आता बऱ्याच गोष्टी बदलायला लागल्या आहेत असं माझ्या लक्षात येऊ लागलं आहे. बातम्या, प्रसार माध्यमांमधून बऱ्याच गोष्टी कानावर येत असतात. वाईट कर्म, गोष्ट करणारी लोक आपल्या आजूबाजूला आहेत, हे आपल्याला समजत असत. पण, या गोष्टी दुसरीकडे घडत असतात, आपल्यापर्यंत येत नाहीत, तोपर्यंत आपल्याला त्याची झळ पोहोचत नाही," असं तिने सांगितलं आहे.
पुढे ती म्हणाली, "पण कालच माझ्याबरोबर एक घटना घडली. मी बोरिवलीला बाजारात खरेदीसाठी गेले होती. पश्चिम येथील इंद्रप्रस्थ आणि मोक्ष प्लाझा परिसरात गेले होते, तो गजबजाट असणारा परिसर आहे. खरेदी करत असताना एक बाई मला भेटायला आली आणि मला तुमच्याशी बोलायचं आहे असं म्हटलं. तिने मला हिंदीत विचारल्याने मी तिला क्या? असं म्हटलं. तर ती म्हणाली, आपसे बायबल के बारें में बात करनी थी. क्या आप बायबल के बारें में जानना चाहोगे...मुझे आपसे बात करनी है. त्यावर मी तिला मुझे आपसे कुछ बात नही करनी म्हटलं आणि तिथून निघून आले".
"पुढे आल्यावर माझ्या लक्षात आलं की, काहीतरी वेगळंच घडलं. या बाईने मला का विचारलं असेल? ती दिसायला तरी महाराष्ट्रीयन वाटत नव्हती. दिसायला चांगली होती. साधारण 28-30 वयोगटातली, खांद्यावर पर्स लटकवलेली. अगदी सर्वसामान्य दिसत होती. जास्त लक्ष न देणं किती महत्त्वाचं असतं हे माझ्या लक्षात आलं आणि मी तिथून गेले. पण इतक्या चांगल्या घराती मुलगी आपल्याशी बायबलबद्दल का बोलेल असं मला वाटलं. मी मागे वळून पाहिलं तर माझ्याच आसपास घिरट्या घालत होती. मी रागानं तिच्याकडे पाहिलं आणि रस्ता ओलांडून दुसऱ्या बाजूला गेले," असं ती म्हणाली.
"रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूनं मी तिच्यावर गपचूप लक्ष ठेवायला सुरुवात केली. त्यावेळी मला असं दिसलं की, ती बाई तेवढ्या भागात फिरत होती. काही बायकांना थांबवून त्यांच्याशी बोलायचा प्रयत्न करत होती. नंतर बऱ्याच वेळानं ती आणखी एका मुलीला भेटली. ती मुलगीसुद्धा अशीच सगळ्यांना भेटून येत होती. मग त्या दोघी एकमेकींशी बोलल्या, काहीतरी कानात कुजबुजल्या. अत्यंत संशयित त्या दोन बायका मला वाटल्या. माझं चुकलं की मी त्यांचा व्हिडीओ शूट केला नाही, मग माझ्या लक्षात आलं की, हे काहीतरी वेगळंच प्रकरण आहे," असं तिने सांगितलं.