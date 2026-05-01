English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • मनोरंजन
Swati Deval Shares her experience: मराठी अभिनेत्री स्वाती देवलने बाजारात कशाप्रकारे एका महिलेने बायबलसंदर्भात आपल्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला याचा धक्कादायक अनुभव सांगितला आहे. सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत तिने सर्वांना जागरुक राहाण्याचं आवाहन केलं आहे   

शिवराज यादव | Updated: May 1, 2026, 07:14 PM IST
मराठी अभिनेत्रीच्या धर्मांतरणाचा प्रयत्न? भरबाजारात आला धक्कादायक अनुभव; बाईने गाठलं अन् म्हणाली 'तुम्ही बायबल...'
मराठी अभिनेत्री स्वाती देवलला धक्कादायक अनुभव (Screengrab)

Swati Deval Shares her experience: मराठी अभिनेत्री स्वाती देवलने सोशल मीडियावर पोस्ट केलेला व्हिडीओ सध्या चर्चेचा विषय आहे. याचं कारण यामधून तिने कशाप्रकारे आपल्याशी एका तरुणीने बायबलदसंदर्भात संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला याचा धक्कादायक अनुभव सांगितला आहे. विशेष म्हणजे, भरबाजारात गर्दीच्या ठिकाणी हा प्रयत्न करण्यात आला. स्वाती देवलने व्हिडीओच्या माध्यमातून संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

हा व्हिडीओ शेअर करताना तिने कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे की, "सावधान, काळजी घ्या, फसू नका. अशा लोकांशी बोलू नका. तुम्ही तुमच्या मतांशी, विचारांशी, हिंदुत्वाशी आणि तुमच्या धर्माशी एकनिष्ठ राहा. तुम्ही आपले आहात म्हणून ही गोष्ट सांगितली. जय भवानी, जय शिवाजी!".

स्वाती देवलने काय सांगितलं?

"नमस्कार मी स्वाती देवल, मला एक गोष्ट सांगायची आहे. लहानपणी आपण शाळेत ऐकलं होतं, भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. खरोखरच आपला देश असा आहे की, या देशात अनेक धर्म, जात आणि पंथाचे लोक राहतात. अगदी गुण्यागोविंदाने, एकत्र आणि प्रेमाने राहतात, असं आपल्याला इतके दिवस वाटत होतं. पण आता बऱ्याच गोष्टी बदलायला लागल्या आहेत असं माझ्या लक्षात येऊ लागलं आहे. बातम्या, प्रसार माध्यमांमधून बऱ्याच गोष्टी कानावर येत असतात. वाईट कर्म, गोष्ट करणारी लोक आपल्या आजूबाजूला आहेत, हे आपल्याला समजत असत. पण, या गोष्टी दुसरीकडे घडत असतात, आपल्यापर्यंत येत नाहीत, तोपर्यंत आपल्याला त्याची झळ पोहोचत नाही," असं तिने सांगितलं आहे. 

'आपसे बायबल के बारें में बात करनी थी'

पुढे ती म्हणाली, "पण कालच माझ्याबरोबर एक घटना घडली. मी बोरिवलीला बाजारात खरेदीसाठी गेले होती. पश्चिम येथील इंद्रप्रस्थ आणि मोक्ष प्लाझा परिसरात गेले होते, तो गजबजाट असणारा परिसर आहे. खरेदी करत असताना एक बाई मला भेटायला आली आणि मला तुमच्याशी बोलायचं आहे असं म्हटलं.  तिने मला हिंदीत विचारल्याने मी तिला क्या? असं म्हटलं. तर ती म्हणाली, आपसे बायबल के बारें में बात करनी थी. क्या आप बायबल के बारें में जानना चाहोगे...मुझे आपसे बात करनी है. त्यावर मी तिला मुझे आपसे कुछ बात नही करनी म्हटलं आणि तिथून निघून आले". 

'माझ्याच आसपास घिरट्या घालत होती'

"पुढे आल्यावर माझ्या लक्षात आलं की, काहीतरी वेगळंच घडलं. या बाईने मला का विचारलं असेल? ती दिसायला तरी महाराष्ट्रीयन वाटत नव्हती. दिसायला चांगली होती. साधारण 28-30 वयोगटातली, खांद्यावर पर्स लटकवलेली. अगदी सर्वसामान्य दिसत होती. जास्त लक्ष न देणं किती महत्त्वाचं असतं हे माझ्या लक्षात आलं आणि मी तिथून गेले. पण इतक्या चांगल्या घराती मुलगी आपल्याशी बायबलबद्दल का बोलेल असं मला वाटलं. मी मागे वळून पाहिलं तर माझ्याच आसपास घिरट्या घालत होती. मी रागानं तिच्याकडे पाहिलं आणि रस्ता ओलांडून दुसऱ्या बाजूला गेले," असं ती म्हणाली. 

'अत्यंत संशयित त्या दोन बायका'

"रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूनं मी तिच्यावर गपचूप लक्ष ठेवायला सुरुवात केली. त्यावेळी मला असं दिसलं की, ती बाई तेवढ्या भागात फिरत होती. काही बायकांना थांबवून त्यांच्याशी बोलायचा प्रयत्न करत होती. नंतर बऱ्याच वेळानं ती आणखी एका मुलीला भेटली. ती मुलगीसुद्धा अशीच सगळ्यांना भेटून येत होती. मग त्या दोघी एकमेकींशी बोलल्या, काहीतरी कानात कुजबुजल्या. अत्यंत संशयित त्या दोन बायका मला वाटल्या. माझं चुकलं की मी त्यांचा व्हिडीओ शूट केला नाही, मग माझ्या लक्षात आलं की, हे काहीतरी वेगळंच प्रकरण आहे," असं तिने सांगितलं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
swati devalBiblehinduChristian

