English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मनमुराद जगणारी आणि...' ज्योती चांदेकर यांच्या निधनानंतर लेक तेजस्विनी पंडीतची पहिली पोस्ट

Tejswini Pandit On Mother jyoti chandekar: ज्योती चांदेकर यांचे शनिवारी 16 ऑगस्ट 2025 दुपारी 4 वाजता पुण्यातील त्यांच्या राहत्या घरी निधन झाले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 16, 2025, 10:45 PM IST
'मनमुराद जगणारी आणि...' ज्योती चांदेकर यांच्या निधनानंतर लेक तेजस्विनी पंडीतची पहिली पोस्ट
ज्योती चांदेकर

Tejswini Pandit On Mother jyoti chandekar: मराठी चित्रपट आणि मालिका विश्वात आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचे वयाच्या 68 व्या वर्षी पुण्यात निधन झाले. स्टार प्रवाह वाहिनीवरील ‘ठरलं तर मग’ या लोकप्रिय मालिकेतील पूर्णा आजीच्या भूमिकेने त्या घराघरांत पोहोचल्या होत्या. त्यांच्या निधनाने मराठी कलाविश्वावर शोककळा पसरली आहे. यानंतर त्यांची लेक अभिनेत्री तेजस्विनी पंडीतने सोशल मीडियावर पोस्ट करुन याबद्दल माहिती दिली आहे.  

पुण्यातील रुग्णालयात सुरु होते उपचार

ज्योती चांदेकर यांचे शनिवारी 16 ऑगस्ट 2025 दुपारी 4 वाजता पुण्यातील त्यांच्या राहत्या घरी निधन झाले. गेल्या 3-4 दिवसांपासून त्या पुण्यातील एका खासगी रुग्णालयात उपचार घेत होत्या. मात्र, उपचारांना प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या निधनाचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यांच्या पार्थिवावर रविवारी, 17 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार होणार आहेत.

प्रसिद्ध भूमिका आणि योगदान:

ज्योती चांदेकर यांनी ‘ठरलं तर मग’ मालिकेतील पूर्णा आजीच्या भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केले. याशिवाय, त्यांनी ‘मी सिंधुताई सपकाळ’, ‘तिचा उंबरठा’, ‘गुरू’, ‘ढोलकी’, ‘पाऊलवाट’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये आणि ‘छत्रीवाली’, ‘तू सौभाग्यवती हो’ यांसारख्या मालिकांमध्ये विविध भूमिका साकारल्या. त्यांच्या अभिनय कारकीर्दीला 2017 मध्ये बालगंधर्व जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.

तेजस्विनीने काय केली पोस्ट?

आई ज्योती चांदेकर यांच्या मृत्यू आणि अंत्यविधीबद्दल लेक तेजस्विनीने सोशल मीडियाद्वारे माहिती दिली आहे.  'नमस्कार, कळवण्यास अत्यंत दु:ख होत आहे की, मनमुराद जगणारी आणि दिलखुलास हसणारी आमची आई तसेच सर्वांची लाडकी ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर पंडीत यांचे वयाच्या 69 व्या वर्षी 16 ऑगस्ट रोजी अल्पशा आजाराने निधन झालंय. त्यांचे अंत्यसंस्कार 17 ऑगस्ट रोजी 11  वाजता नवी पेठ वैकुंठ स्मशानभूमी, पुणे येथे होणार आहेत'. 

ज्योती यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी

ज्योती चांदेकर यांच्या पश्चात त्यांच्या दोन मुली आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित. त्यांनी तेजस्विनीसोबत ‘मी सिंधुताई सपकाळ’ आणि ‘तिचा उंबरठा’ या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले, ज्यामुळे त्यांच्या माय-लेकीच्या जोडीला प्रेक्षकांचे विशेष कौतुक मिळाले. या चित्रपटांसाठी त्यांना झी गौरव पुरस्कारही मिळाले.

कलाविश्वावर शोककळा 

ज्योती चांदेकर यांच्या निधनाने मराठी चित्रपट आणि नाट्यसृष्टीत मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या सोज्वळ आणि ताकदीच्या अभिनयाने अनेकांना प्रेरणा दिली. सोशल मीडियावर अनेक कलाकार आणि प्रेक्षक त्यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत. मराठी सिनेसृष्टीतील त्यांचे योगदान कायम स्मरणात राहील.ज्योती चांदेकर यांच्या निधनाने मराठी कलाविश्वाने एक प्रतिभावंत अभिनेत्री गमावली आहे. त्यांचा अभिनय आणि प्रेमळ व्यक्तिमत्त्व प्रेक्षकांच्या मनात कायम जिवंत राहील.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Tejaswini Pandit tharala tar mag fame jyoti chandekarTejaswini Pandit on her motherTejaswini Pandit and jyoti chandekarतेजस्विनी पंडितज्योती चांदेकर

इतर बातम्या

रेल्वे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय रेल्वेने मोफत प्रवास क...

भारत