'राक्षसांचं राज्य असल्यासारखं वाटतंय...', ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा चव्हाणांचा संताप; शिंदेंना म्हणाल्या 'तुमचे लोक मला...'; नेमकं प्रकरण काय?

ज्येष्ठ मराठी अभिनेत्री उषा चव्हाण सध्या एका जमीन प्रकरणामुळे त्रस्त असून त्यांनी इंस्टाग्रामला व्हिडीओ शेअर करत आपला संताप व्यक्त केला आहे. पुण्यातील धनकवडी येथील कौटुंबिक जमिनीचं टीडीआर हस्तांतरण झालं नसल्याने त्यांनी रोष व्यक्त करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करुन दिली आहे. राक्षसांचं राज्य असल्यासारखं वाटतंय असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला आहे. टीडीआर हक्क तात्काळ द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
धनकवडी परिसरात उषा चव्हाण यांची जमीन आहे. या प्रकरणी मार्च 2026 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय देत उषा चव्हाण यांच्या मुलाचा मालमत्तेत कायदेशीर हिस्सा असल्याचं मान्य केलं होतं. मात्र तरीही पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी एका बिल्डरच्या फायद्यासाठी चुकीच्या पद्धतीनं टीडीआर मंजूर केल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
"नमस्कार, मी आपली उषा चव्हाण बोलतेय. तुम्हाला वाटत असेल की, या इतके दिवस या कुठे गायब होत्या? आता सात दिवस आणि तीन महिने होतील. मी माझा जीवनगौरव पुरस्कार दिघे साहेबांच्या आश्रमात ठेऊन आले आहे. त्यावेळी माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मला आश्वासन दिलं. सगळ्या गोष्टी मला विचारून घेतल्या. कायदेशीर बाबी होत्या, मी आणि माझ्या मुलांनी सांगितल्या. हे ऐकल्यानंतर त्यांनी मला वचन दिलेलं की, उषाताई तुमचं मी काम कोणत्याही परिस्थितीत करणार, हे अख्ख्या महाराष्ट्रानं पाहिलंय. तुम्हाला नवीन काही सांगायला नको. पण, त्यांना माहितीय की नाही मला कल्पना नाही. त्यांचे लोक मला आणि मुलाच्या डोक्याला ताप देत आहेत," असा दावा त्यांनी केला आहे.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "आता मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालतायतून एक पत्र आलं आहे, त्यात काहीही लिहिलं आहे. ज्या टीडीआरसाठी मी काही वर्षांपूर्वी आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलेले, काही गोष्टी केल्या त्याच वेळी माझ्या विरोधातल्या लोकांचे काही उपद्व्याप मंत्रालयात चालले होते, हे मला नंतर कळलं. ज्यासाठी त्रागा केला, कष्ट घेतले तो हिस्सा पुणे महानगरपालिका एका परप्रांतीयाला देऊन टाकतेय. माझ्या नुलाचा कागदपत्री सगळे हक्क असताना. आम्हा माय लेकरांना त्रास देऊन काय मिळालं त्यांना? उलट बदनामी केलीय त्यांनी पुणे महानगरपालिकेची. काय अधिकार आहे हो तुम्हाला आमचा टीडीआर द्यायचा लोकांना? कोर्टातून इतका निर्णय दिलाय, दोन्ही पक्षांनी एकत्र बसून तोडगा काढा, निर्णय घ्या. महापालिकेला कोणताही अधिकार नाहीये. तरीसुद्धा बळजबरी करतात. कोण आहे, त्यांच्या पाठीमागे? खायचं नाही, पचवायचं नाही व्यवस्थित. लोकांची हाय घ्यायची. का वारंवार त्रास द्यायचा. बेकायदेशीर स्वत: वागायचं आणि आम्हाला हेलपाटे घालायला लावायचे. कुत्र्याचं शेपुट वाकडं ते वाकडंच. हे कधी सुधारणार आहेत?".
"त्यासाठीच मी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेलेले, त्यांनी मला वचन दिलेलं. त्याची मी वाट पाहत होते. त्यात आता हे लेटर पाठवून काहीतरी उपद्व्यापच सांगितले आहेत.. काहीही लिहिलंय, तुम्हीही वाचा माझ्या चाहत्यांनो. आम्ही करायचं काय? वयाच्या 79 व्या वर्षीही स्वत:च्या हक्कासाठी झगडावं लागतंय. का माझी हाय घेतात हे लोक? काय हा दृष्टपणा? राक्षसांचं राज्य असल्यासारखं वाटतंय, मराठी माणसाला जगवायचं नाही का? हक्काचं, कष्टाचं परप्रांतीयांना द्यायचं. लोकांना आमची गोष्ट द्यायचा अधिकार कोणी दिला?", अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.
"अजून 7 दिवसांनी तीन महिने होतील. एकनाथ शिंदेंच्या पीएचा फोन आला होता. 10 दिवसात मीटिंग ठेवतो. पण परत फोन आला नाही. मंगेश देसाई यांच्याशीही संपर्क साधला. तुम्ही एत्र बसवा आणि निर्णय द्या. आम्हाला एकनाथ शिंदेंच्या डोक्याला त्रास द्यायचा नाही. त्यांना हे कळावं म्हणून मी आले आहे. झोपेतून जागे व्हा. ही काय खीर आहे का वाटायला. मला नावं घ्यायला लावू नका. बेकायदेशीर असते तर मी तिथे गेलेच नसते. मी कोणाचं वाईट चितलं नाही. अजून किती वर्षांनी प्रमाणपत्र देणार आहात. परप्रांतीयांना द्यायचं आणि मराठी माणसाला झोपवायचं. पण मी झोपणार नाही, शेवटपर्यंत लढणार," असा निर्धारच त्यांनी व्यक्त केला आहे.
उषा चव्हाण यांनी आणखी एक पोस्ट करत प्रशासनाकडून आलेलं पत्र शेअर केलं आहे. हे पत्र शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे, "आज धर्मवीर आनंद दिघे साहेब असते, तर माझा 1/3 हिस्सा मला सुरक्षित शब्द देऊन दिला गेला असता. आज दबाव आणून मला त्रास देण्यात येत आहे. पण माझे गुरु छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत, हे लक्षात ठेवत आज मी 75 प्लस आहे, तरीही माझ्या हक्कासाठी आंदोलन करेन आणि मला न्याय मिळेपर्यंत लढत राहीन... जय भवानी! जय शिवाजी! हर हर महादेव!".