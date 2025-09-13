38 वर्षांपासून एकट्या राहतात उषा नाडकर्णी, कारण ऐकून तुम्ही देखील विचारात पडाल!

Usha Nadkarni Birthday Special : दमदार अभिनय आणि साधेपणामुळे प्रेक्षकांच्या हृदयात खास स्थान मिळवलेल्या अभिनेत्री उषा नाडकर्णी आजही लोकांच्या आवडत्या कलाकारांपैकी एक आहेत. विशेषतः ‘पवित्र रिश्ता’ मालिकेतील ‘सविता ताई’ या भूमिकेमुळे त्या घराघरात पोहोचल्या. हिंदी आणि मराठी चित्रपट व मालिकांमध्ये त्यांनी अभिनय करून आपली छाप सोडली आहे. मात्र अभिनयातील यश मिळालं तरी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात एक वेगळाच प्रवास आहे. तो म्हणजे एकटेपणाचा.
उषा नाडकर्णी यांनी एका मुलाखतीत आपल्या जीवनातील महत्त्वाचा टप्पा उघडपणे मांडला आहे. त्या म्हणाल्या की, 'माझा मुलगा लग्नानंतर वेगळा राहायला गेला आणि त्याच वेळी मीही एकटे राहण्याचा निर्णय घेतला'. 1987 पासून त्या एकट्या राहत आहेत. सुरुवातीला त्यांना एकटं राहणं थोडं भीतीदायक वाटत होतं पण कालांतराने त्यांनी त्या परिस्थितीशी जुळवून घेतलं आणि आत्मनिर्भरतेने जीवन जगायला सुरुवात केली.
त्यांच्या मुलाला लग्नानंतर मोठ्या घराची गरज असल्याने त्याला त्याच्या काकांच्या घरी राहायला जावे लागले. त्या वेळेस त्यांच्या भावाकडे मोठं घर होतं आणि मुलगी व नातवंडांची देखभालही सहज होऊ शकत होती. त्यामुळे मुलगा, सून आणि नातवंड तिथे राहायला गेले. 'नातवंडावर प्रेम करणाऱ्या अनेक हातांनी त्याची काळजी घेतली पाहिजे' असं उषा नाडकर्णी म्हणाल्या.
उषा नाडकर्णी यांनी 1986 मध्ये ‘मुसाफिर’ या चित्रपटातून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. त्यानंतर त्यांनी अनेक चित्रपट आणि टीव्ही मालिकांमध्ये लक्षवेधी भूमिका साकारल्या. मात्र त्यांना खरी लोकप्रियता मिळाली ती ‘पवित्र रिश्ता’ या मालिकेतील ‘सविता ताई’च्या भूमिकेमुळे. आजही त्या भूमिका प्रेक्षकांच्या स्मरणात राहिल्या आहेत.
अभिनय क्षेत्रात यश मिळाल्यानंतरही त्यांनी वैयक्तिक आयुष्यात स्वतंत्र राहण्याचा मार्ग स्वीकारला. सुरुवातीला घरात एकटं राहण्याची भीती वाटत असली तरी, त्यांनी आत्मविश्वास आणि सकारात्मकतेने परिस्थितीला सामोरी गेल्या. त्यांच्या या निर्णयामुळे अनेक महिलांसाठी त्या प्रेरणादायी ठरल्या आहेत.
FAQ
1. उषा नाडकर्णी यांचा जन्म आणि पार्श्वभूमी काय आहे?
उषा नाडकर्णी (मूळ नाव उषा कल्बाग) यांचा जन्म 13 सप्टेंबर 1946 रोजी मुंबईत झाला. त्या मुंबई विद्यापीठातून बी.ए. पदवीधर आहेत. लहानपणापासून अभिनयाची आवड असली तरी आई-वडिलांचा विरोध होता. त्यांचे वडील एअर फोर्स अधिकारी आणि आई शिक्षिका होत्या. त्या हिंदी आणि मराठी उद्योगात कार्यरत आहेत.
2. उषा नाडकर्णी यांचे वैवाहिक जीवन कसे होते?
उषा नाडकर्णी यांनी 1970 च्या सुरुवातीला रवींद्र नाडकर्णी यांच्याशी लग्न केले. लग्नानंतर काही वर्षांतच दोघे वेगळे झाले. उषा यांना लग्न करायचे नव्हते, पण ते अरेंज्ड मॅरेज होते. लग्नानंतर त्या वाकोल्याला गेलेल्या 'घाणेरड्या' बिल्डिंगमध्ये राहिल्या, ज्यामुळे कुटुंबातील लोकांनी त्यांना घरी बोलावले नाही.
3. उषा नाडकर्णी यांचा मुलगा कोण आहे आणि ते कसे राहतात?
उषा यांना एक मुलगा अभिजीत नाडकर्णी आहे. अभिजीत यांना उषा यांना 'आई' म्हणून मान्यता नाही, कारण लहानपणी उषा कामात व्यस्त असल्याने त्यांची आई (उषा यांची आई) आणि भावाने त्याचा सांभाळ केला. अभिजीत आता बायको आणि मुलीसह (नातू) उषा यांच्या भावाच्या कुटुंबासोबत राहतो. उषा यांना नातूवर प्रेम आहे, पण ते एकटे राहण्याचा निर्णय घेतला.