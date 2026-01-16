English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • मराठी अभिनेत्रीचा दणदणीत विजय मुंबई महापालिकेत; ठाकरेंच्या उमेदवारावर मोठा फटका!

मराठी अभिनेत्रीचा दणदणीत विजय मुंबई महापालिकेत; ठाकरेंच्या उमेदवारावर मोठा फटका!

Marathi actress in Elections : ठाकरे सेनेच्या उमेदवाराचा पराभव करत मराठी अभिनेत्रीने राजकारणात आपली प्रभावी एन्ट्री नोंदवली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 16, 2026, 08:41 PM IST
मराठी अभिनेत्रीचा दणदणीत विजय मुंबई महापालिकेत; ठाकरेंच्या उमेदवारावर मोठा फटका!

मुंबईसह राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान पार पडले. मतदारांनी आपल्या मतांचा वापर करून शहरातील भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. मतदानानंतर आज १६ जानेवारी रोजी निवडणुकीचे निकाल जाहीर होत आहेत. मुंबई महापालिकेच्या या निवडणुकीत संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते, कारण या महत्त्वाच्या मैदानात भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), तसेच उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांच्या शिवशक्तीने जोरदार स्पर्धा रचली होती.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रारंभिक मतमोजणीच्या निकालानुसार, भाजप आणि शिंदे गटाच्या शिवसेनेची युती मुंबईत विजयी ठरली आहे. या युतीने मतदारांच्या मोठ्या संख्येवर आपली पकड दाखवली, तर उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांच्या शिवशक्तीला मोठा फटका बसल्याचे दिसून आले. मतमोजणीच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, भाजपाने मुंबईतील बहुतांश जागा जिंकल्या आहेत.

या निवडणुकीत सर्वात लक्षवेधी विजय ठरला आहे तो म्हणजे मराठी अभिनेत्री निशा परुळेकर यांचा. निशा परुळेकर यांनी कांदिवली पूर्व प्रभाग क्रमांक 25 मधील स्पर्धा दणदणीत जिंकली. या प्रभागातील लढत अत्यंत हायव्होल्टेज होती, कारण निशा परुळेकरसमोर ठाकरे सेनेच्या माधुरी भोईर यांचं मोठं आव्हान उभं होतं.

यंदाच्या निवडणुकीत भाजप आणि शिंदे गटाच्या शिवसेनेमध्ये युती झाली होती. या युतीच्या जागावाटपानुसार वॉर्ड क्रमांक 25 भाजपच्या हाती आला. भाजपने निशा परुळेकर यांना उमेदवारी दिली. तथापि, स्थानिक शिवसेना नेते शेखर शेरे यांनी या जागा सेनेला न मिळाल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली आणि बंडखोरी करत अपक्ष अर्ज दाखल केला. पण मतदारांनी निशा परुळेकरवर आपला विश्वास दाखवत त्यांना विजयी केले, ज्यामुळे त्यांच्या राजकीय प्रवासाला जोरदार सुरुवात झाली.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

निशा परुळेकर फक्त अभिनेत्री नाहीत, तर भाजपचे विधानपरिषद आमदार प्रवीण दरेकर यांची कट्टर समर्थक आणि सक्रिय कार्यकर्ती देखील आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांनी पक्ष संघटनेत सक्रिय भूमिका बजावली आहे. त्यांच्या लोकप्रियतेची, सामाजिक कामाची आणि पक्षातील योगदानाची दखल घेत भाजपने त्यांना उमेदवारी दिली होती.

कोण आहेत निशा परुळेकर?

निशा परुळेकर हे मराठी मनोरंजनविश्वातील ओळखीचे नाव आहे. त्यांनी भरत जाधव यांच्यासोबत ‘सही रे सही’ या लोकप्रिय नाटकात अभिनय केला आहे. तसेच, ‘काळुबाई पावली नवसाला’, ‘अशी होती संत सखू’, ‘सासूच्या घरात जावयाची वरात’, ‘पोलीस लाईन’, ‘हरी ओम विठ्ठला’, ‘तीन बायका फजिती ऐका’ अशा त्यांच्या अनेक गाजलेल्या सिनेमांमध्ये त्यांनी भूमिका साकारल्या आहेत. तसेच, ‘दख्खनचा राजा जोतिबा’ मालिकेत त्यांनी साकारलेली महालक्ष्मी अंबाबाईची भूमिका प्रचंड गाजली होती आणि प्रेक्षकांमध्ये त्यांचा अभिनय अत्यंत लोकप्रिय ठरला.

राजकीय कार्यासोबतच निशा सामाजिक कामातही सक्रिय आहेत. त्यांनी अनेक सामाजिक उपक्रमांमध्ये भाग घेतला असून, स्थानिक समाजासाठी त्यांच्या योगदानाचीही लोकांनी दखल घेतली आहे. त्यांच्या लोकप्रियतेचा, करिअरचा आणि सामाजिक कार्याचा विचार करून भाजपने त्यांना उमेदवारी दिली, जी निवडणुकीत यशस्वी ठरली.

या विजयामुळे निशा परुळेकर फक्त मराठी मनोरंजन विश्वातच नव्हे, तर राजकीय क्षेत्रातही आपली ओळख निर्माण करण्यास यशस्वी ठरल्या आहेत. कांदिवली पूर्व प्रभागातील मतदारांनी त्यांच्या क्षमतेवर विश्वास दाखवून त्यांना विजय दिला, ज्यामुळे त्यांच्या राजकीय प्रवासाला एक सशक्त प्रारंभ मिळाला आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
marathi moviemarathi actormarathimajhi prarthanaentertainment news

इतर बातम्या

राजकारणात एकमेकांचे कट्टर शत्रू असलेल्यांना मित्र बनवले; मह...

महाराष्ट्र बातम्या