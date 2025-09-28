'रणबीर- विकीसोबत डेटला जाण्याचं मराठी अभिनेत्रींना वेडं...'; संतोष जुवेकरनं उघडपणे व्यक्त केलं मत, म्हणाला...

Santosh Juvekar :
अनेक चित्रपटांमधून आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करणारा आणि ‘छावा’ या हिंदी चित्रपटामुळे प्रेक्षकांच्या चर्चेत आलेला अभिनेता संतोष जुवेकर पुन्हा एकदा आपल्या थेट आणि बिनधास्त वक्तव्यामुळे चर्चेत आहे. मराठी सिनेसृष्टीतील स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखला जाणारा संतोषनं नुकतीच इसापनीती या युट्यूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत इंडस्ट्री, कलाकारांचं वर्तन आणि अभिनेत्रींचा दृष्टिकोन यावर थेट मत मांडलं. मुलाखतीत संतोष म्हणाला, 'एका आघाडीच्या मराठी अभिनेत्रीची मुलाखत मी पाहिली होती. त्या एका दाक्षिणात्य सुपरस्टारबद्दल बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या तो किती साधा आहे, माझ्याबरोबर खाली बसून जेवला, खूप गोड माणूस आहे. पण त्याच वेळी त्या म्हणाल्या आपले मराठी कलाकार मात्र काम मिळताच माज दाखवतात. हे ऐकून मला धक्का बसला. मी त्यांना विचारलं की तुमच्यासोबत काम करणाऱ्या कोणत्या मराठी कलाकारानं असं वागणं दाखवलं? मीही तुमच्यासोबत काम केलं आहे, पण कधी वाईट वागलो का? मोठ्या स्टारचं कौतुक करणं छान आहे, पण आपण आपल्या घरच्यांना मान दिला नाही तर बाहेरचे कलाकार काय मान देतील?
याच मुलाखतीत संतोषनं मराठी अभिनेत्रींबद्दलही मत व्यक्त केलं. तो म्हणाला, 'आपल्या अभिनेत्रींच्या मुलाखतींमध्ये अनेकदा विचारलं जातं तुम्हाला डेटवर कोणाबरोबर जायला आवडेल? आणि त्या सरळ म्हणतात रणबीर कपूर, विकी कौशल. पण ते तुम्हाला ओळखतात तरी का? आपल्या इंडस्ट्रीत अंकुश चौधरी, सुबोध भावे, प्रसाद ओक, स्वप्निल जोशी, उमेश कामत यांसारखे आकर्षक आणि यशस्वी कलाकार आहेत. तुम्ही त्यांच्यासोबत काम करताय, तेही मोठे स्टार आहेत. मग त्यांचं नाव का घेत नाही? रणबीर कपूरला कदाचित तुमचं नावसुद्धा ठाऊक नसेल. आणि मग आपण म्हणतो मराठी सिनेमा चालत नाही. पण खरं म्हणजे आपणच आपल्या कलाकारांचा आदर करत नाही, मग प्रेक्षकांकडून तो कसा अपेक्षित करायचा?' संतोषच्या या थेट वक्तव्यामुळे मराठी इंडस्ट्रीत नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. काही जण त्याच्या मताशी सहमत असून त्याला दाद देत आहेत, तर काहींच्या मते त्याची भूमिका वाद निर्माण करणारी आहे. तरीही, त्याने मांडलेला मुद्दा विचार करायला लावणारा ठरत आहे.
FAQ
संतोष जुवेकरने नेमकं काय वक्तव्य केलं?
संतोषनं आपल्या मुलाखतीत मराठी कलाकार परस्परांचा आदर करत नाहीत, तसेच अभिनेत्री परदेशी किंवा बॉलिवूड स्टार्सकडे अधिक आकर्षित होतात, असं थेट सांगितलं.
संतोष जुवेकरनं कोणत्या अभिनेत्रींचा उल्लेख केला?
त्याने थेट नाव न घेतलं, पण एका आघाडीच्या अभिनेत्रीची मुलाखत पाहून तिला प्रश्न विचारल्याचं सांगितलं. मात्र त्याने कोणती अभिनेत्री होती हे उघड केलं नाही.
या वक्तव्यावर काय प्रतिक्रिया उमटल्या?
काही जण संतोषच्या मताशी सहमत असून त्याचं कौतुक करत आहेत, तर काहींना त्याचं वक्तव्य अतिशयोक्तीपूर्ण वाटत आहे. या कारणामुळे इंडस्ट्रीत नव्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत.