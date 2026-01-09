English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  दुबईत मराठी कलाकारांचा जलवा, रंगणार सेलिब्रिटी बॉक्स क्रिकेट; सुरूवातीची तारीख काय?

सुशांत शेलार यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेली ‘एस. एस. सेलिब्रिटी बॉक्स क्रिकेट लीग’ (SSCBCL) आता सातासमुद्रापार मैदानावर रंगण्यासाठी तयार आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 9, 2026, 09:41 PM IST
मराठी सिनेसृष्टीत सध्या चर्चेचा विषय फक्त एकच क्रिकेट! पण यावेळी मुंबईच्या गल्लीत नव्हे, तर दुबईच्या चमचमीत मैदानावर मराठी कलाकारांनी बॅट आणि बॉल हातात घेतलेली दिसणार आहेत. अभिनेता सुशांत शेलार यांच्या कल्पनेतून साकारलेली 'एस. एस. सेलिब्रिटी बॉक्स क्रिकेट लीग' (SSCBCL) आता सातासमुद्रापार झेप घेण्यासाठी सज्ज झाली आहे.

या लीगमध्ये मराठी सिनेसृष्टीतील अग्रगण्य कलाकार सहभागी होत आहेत. पुरुष कलाकारांसोबतच महिला कलाकार, पत्रकार आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स देखील मैदानावर उतरून आपली कौशल्ये दाखवणार आहेत. लीगचे आयोजन ज्योती एंटरटेनमेंटच्या हार्दिक जोशी आणि रंजन जोशी यांच्या विशेष सहकार्याने केले जात आहे.

या लीगचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे टीमची नावं. केवळ क्रिकेट खेळ म्हणून नव्हे, तर महाराष्ट्राचा इतिहास, संस्कृती आणि भौगोलिक वारसा यांचा सन्मान राखण्यासाठी प्रत्येक टीमचे नाव खास निवडले गेले आहे. टीम्समध्ये समावेश आहे: रत्नदुर्ग-रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग-मालवण, ताडोबा-नागपूर, अजिंक्यतारा-सातारा, शिवनेरी-पुणे, पन्हाळा-कोल्हापूर, गोदावरी-नाशिक.

या नावांमधून महाराष्ट्राचा अभिमान सातासमुद्रापार पोहोचवण्याचा उद्देश आहे. लवकरच टीमच्या लोगोचे अनावरण आणि खेळाडूंची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे.
अभिनेता सुशांत शेलार हे फक्त पडद्यावरील कलाकार नाहीत, तर समाजकारणातही सक्रिय आहेत. 'शेलार मामा फाऊंडेशन'च्या माध्यमातून त्यांनी कोविड काळात, पूरपरिस्थितीत आणि इतर सामाजिक उपक्रमांमध्ये मदतीचा हात दिला आहे. आता मनोरंजनाच्या माध्यमातून मराठी सिनेसृष्टीला एकत्र आणण्यासाठी त्यांनी ही क्रिकेटची नवी संकल्पना मांडली आहे.

सुशांत शेलार यांनी याबाबत सांगितले, 'मराठी कलाकारांना आपला वेळ आणि आवड दाखवण्याची संधी मिळावी, यासाठी हा उपक्रम राबवला आहे. दुबईत हा लीग रंगणार असून, फक्त क्रिकेटच नव्हे, तर कलाकारांमध्ये मैत्री आणि आपुलकी वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.' या लीगमुळे मराठी सिनेसृष्टीतील कलाकारांना आपली नादरी, कौशल्ये आणि जिव्हाळ्याची स्पर्धा दर्शवण्याची अनोखी संधी मिळणार आहे. क्रिकेटच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचा गौरव सातासमुद्रापार पोहोचेल आणि मराठी सिनेसृष्टीची एकता अधिक दृढ होईल अशी अपेक्षा आहे.

 

