/नऊवारी ते कुर्ता... Cannesच्या रेड कार्पेटवर दिसला मराठमोळा अंदाज! प्रत्येक मराठी माणसाला वाटेल अभिमान असा लूक एकदा बघाच

Marathi Celebrity Cannes Red Carpet: कान्सच्या रेड कार्पेटची चर्चा जगभरात होत आहे. या चर्चेत आला मराठी सेलिब्रिटींचीही चर्चा समाविष्ट झाली आहे. आपल्या मराठामोळ्या सेलिब्रिटींनी मराठी अंदाजात रेड कार्पेटवर हजेरी लावली आहे.
Marathi Celebrities Walk At Cannes 2026 Red Carpet: मराठमोळ्या कपड्यांची आणि सेलिब्रिटींची चर्चा आज जगभरात होत आहे. याच कारणही खासचं आहे. मराठी सेलिब्रिटींनी मराठमोळ्या अंदाजात कान्सच्या रेड कार्पेटवर हजेरी लावली आहे. आता याची चर्चा ग्लोबली होत आहे. सुंदर नऊवारी साडी, कुर्ता आणि मराठमोळ्या लूकला कान्सच्या रेड कार्पेटवर बघून अभिमान वाटावा अशा क्षण मराठी माणसासाठी होता. कान्सच्या रेड कार्पेटवर जेष्ठ अभिनेते अशोक सराफ आणि त्यांची पत्नी निवेदिता सराफ, अभिनेत्री प्राजक्ता माळी, इंफ्लूयसर अंकिता वालावलकर आणि पॉडकास्टर जयंती वाघधारे आणि चित्रपट निर्माता व दिग्दर्शक केदार जोशी यांनी हजेरी लावली. कोणाचे नेमके कसे लूक होते याबद्दल जाणून घेऊयात.
कान्स 2026 च्या प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात मराठी संस्कृतीने आणि पारंपरिक फॅशनने रेड कार्पेट गाजवले. 17 मे रोजी अनेक मराठी चित्रपट कलाकार आणि डिजिटल क्रिएटर्स पारंपरिक महाराष्ट्रीयन पोशाखात उपस्थित होते आणि महाराष्ट्राचे अभिमानानं प्रतिनिधित्व केले.
मराठी सिनेसृष्टीचे दिग्गज अभिनेते अशोक सराफ त्यांच्या पत्नी आणि अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांच्यासह या मराठी पथकाचे नेतृत्व करत होते. 78 वर्षांचे दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ एका शाही आइव्हरी रंगाच्या बँधगाला आणि काळ्या ट्राउझर्समध्ये अतिशय सुंदर कुर्त्यामध्ये आले होते. निवेदिता सराफ यांनी फ्लोरल प्रिंट साडीवर सुंदर झरीचं काम असलेली शॉल ओढून त्यांच्यासोबत अप्रतिम अंदाजात उभे राहून रेड कार्पेटवरला चारचाँद लावले.
प्राजक्ता माळीचे पारंपरिक लूक सर्वांच्या लक्षात राहील असा होता. तिच्या लूकने सगळ्यांच्या नजरा तिच्याकडे वळवल्या. तिने फिकट निळ्या नऊवारी साडीत, पारंपरिक दागिन्यांसह जसं की महाराष्ट्रीयन नथ, चोकर नेकलेस, चंद्रकोर बिंदी आणि कंबरपट्टा तिचा लूक पूर्ण केला. प्राजक्ताने पूर्वी इंडियन पॅव्हिलियनमध्ये रेड ऑफ-शोल्डर गाऊनमध्ये दिसल्यानंतर सोशल मीडियावर टीकेला सामोरे जावे लागले होते. मात्र, या पारंपरिक लूकमुळे आता चाहत्यांकडून तिला जोरदार प्रशंसा मिळाली आहे.
'कोंकण हार्डटेड गर्ल' म्हणून ओळखली जाणारी अंकिता वालावलकरनेही पारंपरिक कोकणियन अंदाजात रेड कार्पेटवर ठसा उमठवला. तिने पिंक रंगाची साडी, स्लीव्हलेस ब्लाऊज आणि पदरावर खास कोकणाची झलक दाखवणारी एम्ब्रॉइडरी दाखवत, आपल्या मूळ संस्कृतीस आदर दर्शविला. तिच्या पदरावर सुंदर नारळाची झाडं होती.
यासोबत रेड कार्पेटवर , पॉडकास्टर जयंती वाघधरे आणि फिल्ममेकर व दिग्दर्शक केदार जोशी देखील उपस्थित होते. रेड कार्पेटवरील या मराठी उपस्थितीमुळे लगेचच सोशल मीडियावर चर्चेला सुरुवात झाली. या सेलिब्रिटींनी कॅन्सच्या आयकॉनिक रेड कार्पेटवर पारंपरिक महाराष्ट्रीयन पोशाखात उपस्थित राहून मराठी संस्कृतीचे आणि हेरिटेजचे सुंदर दर्शन घडवले.