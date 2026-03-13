English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मनोरंजन
राज ठाकरेंच्या आवाहानानंतर सेलिब्रिटींनी दिला मनसेला पाठिंबा; कोणत्या कलाकारांनी स्वीकारला सभासदत्व?

Know which Marathi Celebrities are going to Join MNS Party: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सभासदत्व नोंदणी मोहिमेला काही दिवसांपासून सुरुवात झाली आहे आणि अनेक मराठी कलाकारांनी यामध्ये राज ठाकरे यांना पाठिंबा दर्शवला आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 13, 2026, 05:14 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा 20 वा वर्धापन दिन 9 मार्च रोजी किल्ले रायगडाच्या पायथ्याशी मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमात मनसेप्रमुख राज ठाकरेंनी पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करत राज्यभरात सदस्य नोंदणी मोहिम राबवण्याच्या सूचना दिल्या. त्यांनी स्पष्ट केले की सदस्य नोंदणी फक्त पक्षाच्या कार्यकर्त्यांपुरती मर्यादित ठेवू नये, तर महाराष्ट्र घडवण्याची इच्छा असलेल्या आणि सध्याच्या परिस्थितीबद्दल नाराजी असलेल्या सर्व नागरिकांना यामध्ये सहभागी करून घ्यावे.

राज ठाकरेंनी सदस्य नोंदणी मोहिमेसाठी शाखांबाहेरही टेबल लावून येणाऱ्या-जाणाऱ्या नागरिकांशी संवाद साधण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, बाजारपेठा, शाळा, महाविद्यालये, मंदिरे, मैदाने आणि बागा अशा गजबजलेल्या ठिकाणी लोकांशी संपर्क साधून त्यांना पक्षाच्या विचाराशी जोडावे. यासाठी सर्व पदाधिकारी, शहर अध्यक्ष, उपशहर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरचिटणीस आणि नेत्यांकडून मदत मागावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

त्यांनी पुढे आवाहन केले की, 19 मार्च रोजी गुढीपाडव्याच्या निमित्तानं शिवाजी पार्क येथे होणाऱ्या जाहीर सभेला राज्यभरातून कार्यकर्त्यांनी उपस्थित राहावे. या सभेत उपस्थित राहून कार्यकर्त्यांनी पक्षाची ताकद दाखवावी, असेही राज ठाकरेंनी सांगितले.

मराठी सिनेइंडस्ट्रीतील कलाकारांचा पाठिंबा

मनसेच्या सदस्य नोंदणीसाठी मराठी सिनेइंडस्ट्रीतील अनेक कलाकारांनी उत्सुकता दाखवली आहे. यामध्ये लोकप्रिय अभिनेते भरत जाधव, पुष्कर श्रोत्री, दिग्दर्शक केदार शिंदे आणि अॅड. गुरु भरत दाभोलकर यांनी ‘शिवतीर्थ’ निवासस्थानी राज ठाकरेंची भेट घेत सदस्यत्व स्वीकारले. यावेळी मनसेच्या चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर आणि नेत्या शालिनी ठाकरेही उपस्थित होत्या.

यापूर्वीही अनेक मराठी कलाकरांनी राज ठाकरेंना पाठिंबा दिला आहे. सिनेइंडस्ट्रीतल्या विविध समस्या आणि कलात्मक प्रकल्पांसाठी कलाकार राज ठाकरेंची मदत मागताना दिसतात. त्यामुळे आता आणखी कोणते कलाकार मनसेचं सदस्यत्व स्वीकारणार आहेत, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

कार्यकर्त्यांसाठी संदेश आणि धोरण

राज ठाकरेंनी स्पष्ट केले की सदस्य नोंदणी मोहिमेत फक्त उपस्थित राहून नाव नोंदवण्यापुरती मर्यादा ठेवू नये, तर प्रत्येक नागरिकाशी संवाद साधून त्यांना पक्षाच्या विचारांशी जोडले पाहिजे. त्यांनी सर्व पदाधिकारी आणि शहर नेत्यांकडे सूचना दिल्या की नागरिकांशी सतत संपर्क साधावा आणि मोहिमेला गती देण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणावर टेबल लावावे.

या मोहिमेत कलाकारांचा सहभाग आणि कार्यकर्त्यांचा उत्साह पाहून मनसेची ताकद आणि सामाजिक प्रभाव अधिक दृढ होत आहे. आगामी जाहीर सभा आणि राज्यभरातील सदस्य नोंदणी मोहिमेमुळे पक्षाच्या सक्रियतेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

