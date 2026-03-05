Virosh च्या रिसेप्शनला मराठमोळ्या दिग्दर्शकाची हजेरी; रश्मिका-विजयसोबत काय कनेक्शन?

साऊथ इंडस्ट्रीची नॅशनल क्रश रश्मिका मंदाना आणि अभिनेता विजय देवरकोंडा यांनी नुकतंच उदयपूरमध्ये लग्न केले. या लग्नात अत्यंत मर्यादित लोकांचा समावेश होता, मात्र त्यांच्या लग्नाचे फोटो आणि व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहेत. उदयपूरमधील या गुप्त समारंभानंतर दांपत्याने हैदराबादमध्ये ग्रँड रिसेप्शन आयोजित केले. या रिसेप्शनमध्ये साऊथसह बॉलिवूडमधील अनेक दिग्गज कलाकार उपस्थित होते. मात्र या सोहळ्यात मराठमोळ्या दिग्दर्शक आदित्य सरपोतदारला पाहून सर्वांचे लक्ष वेधले गेले.
सोशल मीडियावर आदित्य सरपोतदार विरोशच्या रिसेप्शनमध्ये उपस्थित असल्याची चर्चा रंगली. अनेकांना प्रश्न पडला की मराठी दिग्दर्शक आणि साऊथ सुपरस्टार्स यांचं कनेक्शन काय आहे? या प्रश्नाचं उत्तर काही वेळातच समोर आलं.
आदित्य सरपोतदार आणि रश्मिका मंदाना यांनी आगामी हॉरर-कॉमेडी चित्रपट ‘थामा’ मध्ये एकत्र काम केले आहे. या सिनेमात रश्मिकाने मुख्य भूमिका साकारली असून, आयुष्मान खुराना देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. हा सिनेमा मॅडॉक हॉरर कॉमेडी युनिव्हर्सचा भाग आहे.
रश्मिकासोबत काम करण्याचा अनुभव आदित्य सरपोतदारने खुलेपणाने सांगितला. त्याने म्हटले की, “रश्मिका अत्यंत शिस्तबद्ध आणि प्रोफेशनल अभिनेत्री आहे. सलग 12 तासांच्या शूटिंगदरम्यानही ती थकली आहे अशी तक्रार करत नाही. कोणताही सीन असो, ती पूर्ण तयारीनिशी सेटवर येते आणि शांतपणे आपलं काम पूर्ण करते.”
मराठी चित्रपटसृष्टीत आदित्य सरपोतदारने ‘उलाढाल’, ‘सतरंगी रे’, ‘नारबाची वाडी’, ‘क्लासमेट’, ‘फास्टर फेणे’, ‘झोंबिवली’ यासारख्या सिनेमांचं दिग्दर्शन केले आहे. तर हिंदी चित्रपटांमध्ये त्याने ‘मुंज्या’, ‘काकुडा’, ‘थामा’ यासारख्या सिनेमांचं दिग्दर्शन केलं आहे.
विरोधच्या रिसेप्शनमध्ये आदित्य सरपोतदारची उपस्थिती पाहून सोशल मीडियावर चर्चा रंगली. चाहत्यांना हा व्यावसायिक कनेक्शन समजताच त्यांनी कमेंटमध्ये त्याचे कौतुक केले. काहींनी म्हटले की, 'मराठी दिग्दर्शक आणि साऊथ स्टार्स यांचं काम एकत्र पाहून खूप आनंद झाला.' रश्मिका मंदाना आणि आदित्य सरपोतदार यांचा व्यावसायिक संबंध पाहता, विरोशच्या रिसेप्शनमध्ये आदित्य सरपोतदारची उपस्थिती नैसर्गिक आणि योग्य ठरली. सोशल मीडियावर त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर शेअर झाले आणि चाहते त्याच्या कामगिरीबद्दल आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनाबद्दल प्रभावित झाले.
मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्दर्शक आदित्य सरपोतदारने साऊथ सुपरस्टार्ससोबतचा आपला व्यावसायिक संबंध उघड करत आपल्या उपस्थितीने चर्चेला चालना दिली. हा कार्यक्रम फक्त एक रिसेप्शन नव्हता, तर मराठी आणि साऊथ इंडस्ट्रीतल्या व्यावसायिक सहकार्याचे प्रतीक ठरला. आदित्य सरपोतदारचा हा व्यावसायिक कनेक्शन भविष्यातील प्रकल्पांसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो.