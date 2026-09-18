ऑस्करमध्ये मराठी बाणा! भारताकडून मराठमोळ्या 'गोंधळ' चित्रपटाची निवड

महाराष्ट्र सिनेमा सृष्टीसाठी एक अभिमानास्पद बातमी आहे, त्यामुळे मराठी सिनेमा सृष्टीला नक्कीच मोठा सन्मान मिळाला आहे. मराठी चित्रपट 'गोंधळ'ची 2027 च्या ऑस्करसाठी भारताची अधिकृत प्रवेशिका म्हणून निवड झाली आहे, अशी घोषणा भारतीय चित्रपट महासंघाने शुक्रवारी केली. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन, लेखन आणि निर्मिती संतोष दवाखर यांनी केली आहे. हा चित्रपट 14 नोव्हेंबर, 2025 रोजी प्रदर्शित झाला. संतोष दावखर यांनी लिहिलेला आणि दिग्दर्शित केलेला हा चित्रपट ग्रामीण महाराष्ट्रात घडतो आणि एका नवविवाहित जोडप्याच्या पारंपरिक विधींच्या रात्रीभोवती फिरतो.
निवड समितीचे अध्यक्ष पी. शेषाद्री यांनी सांगितले की, 2027 च्या ऑस्करसाठी 33 चित्रपटांच्या शॉर्टलिस्टमधून या चित्रपटाची निवड करण्यात आली आहे. 2027 च्या ऑस्कर पुरस्कारांसाठी एकूण 33 चित्रपट सादर करण्यात आले होते, त्यापैकी 14 हिंदी होते. मराठी, तेलगू आणि गुजरातीमध्ये प्रत्येकी चार चित्रपट होते. तीन तमिळमध्ये, तर मल्याळम आणि नागामीमध्ये प्रत्येकी एक चित्रपट होता. यामध्ये एका मूकपटाचाही समावेश होता. तथापि, 'गोंधळ'ची अधिकृत प्रवेशिका म्हणून निवड झाली.
गोंधळ सिनेमाच्या पुरस्कारबद्दल सांगायचे झाले तर 56 व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकासाठीचा रौप्य मयूर पुरस्कार मिळाला. या चित्रपटाला 17 व्या बंगळूर आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (2026) फिप्रेस्की पुरस्कारही मिळाला. पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (PIFF) (2026) या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक आणि सर्वोत्कृष्ट छायाचित्रकार हे दोन्ही पुरस्कार मिळाले. या चित्रपटाला 22 व्या थर्ड आय एशियन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल 2026 मध्ये सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक पुरस्कार मिळाला.
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चित्रपटाची कथा एका नवविवाहित जोडप्याभोवती फिरते आणि महाराष्ट्रातील पारंपरिक 'गोंधळ' विधीदरम्यान एका रात्रीत उलगडते. सुरुवातीला, ती रात्र एक साधा धार्मिक सोहळा वाटते, पण जसजशी कथा पुढे सरकते, तसतशी नात्यातील जुनी रहस्ये, प्रेम, उत्कटता आणि सत्तेसाठीचा संघर्ष समोर येऊ लागतो.
गोंधळ हा महाराष्ट्रातील एक पारंपरिक धार्मिक विधी आहे, जो सामान्यतः देवतांची पूजा करण्यासाठी आणि त्यांचे आशीर्वाद मिळवण्यासाठी केला जातो. यामध्ये विशेष गाणी, वाद्ये, कथा आणि विधीवत पूजा यांचा समावेश असतो. अनेक कुटुंबे लग्न किंवा इतर शुभ प्रसंगीदेखील गोंधळ साजरा करतात. या चित्रपटात हा धार्मिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ कथानकात गुंफण्यात आला आहे.