  • मनोरंजन
  • प्रथमेश कदम पाठोपाठ अरुण तुपे या रील स्टारचं निधन, घरात मृतावस्थेत सापडल्यामुळे खळबळ

प्रथमेश कदम पाठोपाठ अरुण तुपे या रील स्टारचं निधन, घरात मृतावस्थेत सापडल्यामुळे खळबळ

Reel star Arun Tup Dead : महिन्याभरापूर्वीच रील स्टार प्रथमेश कदम यांचं निधन झालं होतं. या पाठोपाठच आणखी एका रील स्टारच निधन झालं आहे. सोशल मीडियावर रील स्टार अरुण तुपेच्या निधनाची बातमी येताच सगळ्यांना धक्का बसला असून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. पण नेमकं काय झाल? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 10, 2026, 06:19 PM IST
Arun Tup found deat at home : सोशल मीडियावरील आपल्या विनोदी शैलीने आणि अभिनयाने लाखोंची मने जिंकणारा प्रसिद्ध रील स्टार अरुण तुपे याचे आज मंगळवारी 10 मार्च रोजी सकाळी दुःखद निधन झाले. छत्रपती संभाजीनगरमधील बालाजी नगर येथील राहत्या घरी तो मृतावस्थेत आढळून आल्याने परिसरात आणि सोशल मीडियावर एकच खळबळ उडाली आहे.

इन्स्टाग्रामवर ‘कोण अरुण तुपे’ (Kon Arun Tupe) या नावाने त्याचे अधिकृत अकाऊंट असून, त्याचे 179K पेक्षा जास्त फॉलोअर्स आहेत. आपल्या हटके स्टाईलने आणि मजेशीर रील्समुळे तो तरुण वर्गात प्रचंड लोकप्रिय होता. त्याच्या निधनाची बातमी समजताच चाहत्यांनी आणि सोशल मीडियावरील इतर सेलिब्रिटींनी हळहळ व्यक्त केली आहे.

नेमकी घटना काय?

अरुण त्याच्या  बालाजी नगर येथे राहत्या घरात अत्यवस्थेत आढळून आल्यानंतर नातेवाईकांनी त्याला जवळच्या रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र डॉक्टरांनी त्याला तपासल्यानंतर मृत घोषित केलं. अरुणचा मृतदेह घाटी इथल्या शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. शवविच्छेदन अहवालात त्याच्या मृत्यूचं नेमकं कारण स्पष्ट होऊ शकेल, असं म्हटलं जात आहे. मात्र अद्याप ते हाती आलेला नाही. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी अरुण त्याच्या निवासस्थानी मृतावस्थेत सापडला. त्याच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून, या घटनेमुळे तुपे कुटुंबावर आणि त्याच्या चाहत्यांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. एका उमद्या कलाकाराचा असा अचानक निरोप घेणे, ही डिजिटल विश्वासाठी मोठी हानी मानली जात आहे. चाहत्यांकडून त्याला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली जात आहे. 

21 तासांपूर्वी शेवटचा रील 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अरुणने सोशल मीडियावर 21 तासांपूर्वीच रील अपलोड केला होता. जो आता शेवटचा रील ठरला आहे. एवढंच नव्हे तर मृत्यूपूर्वी त्या या रील्सखाली येणाऱ्या कमेंट्सना उत्तर देखील दिलं आहे. त्यामुळे अरुणसोबत असा काही प्रकार घडेल असं कुणाला वाटलंही नव्हतं. याच्या या शेवटच्या रीलवर कमेंट करुन चाहते शोक व्यक्त केला आहे. अरुणला अपस्मारचा (फिट) त्रास होता, अशी माहिती त्याच्या नातेवाईकांनी दिली. परंतु त्याच्या निधनामागचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट होऊ शकलं नाही. अशी देखील चर्चा आहे की, त्याचा हृदयविकाराचा झटका आला पण शवविच्छेदनाचा रिपोर्ट अद्याप आलेला नाही. 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

arun tup deadarun tupe death at homereel star arun tupeprathmesh kadamअरुण तुपे

