English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'प्रीतीचं झुळझुळ पाणी' फेम अभिनेते बाळ कर्वे यांचं निधन, 'गुंड्याभाऊ' म्हणून मिळालेली लोकप्रियता

Actor Bal karve passed away:  प्रीतीचं झुळझुळ पाणी फेम ज्येष्ठ अभिनेते बाळ कर्वे यांचं निधन झालं आहे. त्यांच्या निधनामुळे चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 28, 2025, 06:03 PM IST
'प्रीतीचं झुळझुळ पाणी' फेम अभिनेते बाळ कर्वे यांचं निधन, 'गुंड्याभाऊ' म्हणून मिळालेली लोकप्रियता

Actor Bal karve passed away: मराठी मनोरंजन विश्वातील ज्येष्ठ अभिनेते बाळ कर्वे यांचे गुरुवारी 28 ऑगस्ट 2025 रोजी निधन झाले आहे. त्यांच्या निधनामुळे संपूर्ण मराठी चित्रपट आणि दूरदर्शन सृष्टीवर शोककळा पसरली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

1979 साली दूरदर्शन वाहिनीवर प्रसारित झालेल्या लोकप्रिय मालिकेत ‘चिमणराव’ मध्ये बाळ कर्वे यांनी साकारलेलं ‘गुंड्याभाऊ’ हे पात्र प्रेक्षकांच्या कायम स्मरणात राहिलं. या भूमिकेमुळे त्यांना अफाट लोकप्रियता मिळाली आणि प्रेक्षकांच्या मनात ते ‘गुंड्याभाऊ’ म्हणूनच घराघरात पोहोचले.

बाळ कर्वे यांच्या महत्त्वाच्या मालिकांमध्ये भूमिका

‘चिमणराव’ सोबतच बाळ कर्वे यांनी अनेक लोकप्रिय मालिकांमध्ये आपली अभिनयाची छाप सोडली होती. यामध्ये त्यांनी प्रपंच, अभिलाषा, स्वामी, या मालिकांमधील त्यांच्या भूमिकांनाही प्रेक्षकांनी मनापासून दाद दिली होती.

बाळ कर्वे हे फक्त छोट्या पडद्यापुरते मर्यादित नव्हते तर त्यांनी मराठी चित्रपटांमध्येही लक्षवेधी भूमिका साकारल्या होत्या. त्यांच्या उल्लेखनीय चित्रपटांमध्ये 'बन्याबापू', 'चटक चांदणी' , 'गोडी गुलाबी' आणि 'लपंडाव' या चित्रपटांमधून त्यांनी आपली अभिनयकला दाखवून दिली.

सोशल मीडियावर अनेकांनी वाहिली श्रद्धांजली

बाळ कर्वे यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर अनेकांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. विशेष म्हणजे स्मित सुशील प्रभुखानोलकर या युजरने 'X' वरून बाळ कर्वे यांचे ‘चिमणराव’ मालिकेतील खास फोटो शेअर करत त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.

बाळ कर्वे यांच्या निधनामुळे मराठी मनोरंजन विश्वाने एक अनुभवी, साधा-सुधा पण मनापासून प्रेक्षकांच्या मनाला भिडणारा कलाकार गमावला आहे. त्यांचा साधा पण परिणामकारक अभिनय आजही अनेकांच्या स्मरणात आहे.

बाळ कर्वे यांचे शिक्षण आणि व्यावसायिक पार्श्वभूमी

बाळ कर्वे हे पेशाने स्थापत्य अभियंता (सिव्हिल इंजिनिअर) होते. त्यांनी पुण्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून पदवी घेतली आणि मुंबई महापालिकेत 32 वर्षे अभियंता म्हणून काम केले. अभिनयाची आवड असल्याने त्यांनी नोकरीसोबत रंगभूमी आणि चित्रपटांमध्ये काम केले.

FAQ

1. बाळ कर्वे यांचे निधन कधी आणि कुठे झाले?

बाळ कर्वे यांचे निधन गुरुवारी, 28 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 10:15 वाजता मुंबईतील विलेपार्ले येथील त्यांच्या राहत्या घरी वृद्धापकाळाने झाले.

2. बाळ कर्वे यांचे वय किती होते?

बाळ कर्वे यांचे निधन झाले तेव्हा त्यांचे वय 95 वर्षे होते. त्यांचा जन्म 25 ऑगस्ट 1930 रोजी झाला होता.

3. बाळ कर्वे यांना कोणत्या भूमिकेमुळे विशेष प्रसिद्धी मिळाली?

बाळ कर्वे यांना 1979 मध्ये दूरदर्शनवर प्रसारित झालेल्या ‘चिमणराव-गुंड्याभाऊ’ या मालिकेतील ‘गुंड्याभाऊ’ या भूमिकेमुळे अफाट लोकप्रियता मिळाली. ही भूमिका त्यांनी दिलीप प्रभावळकर यांच्यासोबत साकारली होती, आणि ही जोडी प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरली होती.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Bal Karve deathGundyabhau actorChimanrao TV seriesMarathi veteran actorsMarathi theatre legend

इतर बातम्या

'सैयारा'नंतर आणखी एक रोमँटिक प्रेमकथा प्रेक्षकांन...

मनोरंजन