'प्रीतीचं झुळझुळ पाणी' फेम अभिनेते बाळ कर्वे यांचं निधन, 'गुंड्याभाऊ' म्हणून मिळालेली लोकप्रियता

Actor Bal karve passed away: मराठी मनोरंजन विश्वातील ज्येष्ठ अभिनेते बाळ कर्वे यांचे गुरुवारी 28 ऑगस्ट 2025 रोजी निधन झाले आहे. त्यांच्या निधनामुळे संपूर्ण मराठी चित्रपट आणि दूरदर्शन सृष्टीवर शोककळा पसरली आहे.
1979 साली दूरदर्शन वाहिनीवर प्रसारित झालेल्या लोकप्रिय मालिकेत ‘चिमणराव’ मध्ये बाळ कर्वे यांनी साकारलेलं ‘गुंड्याभाऊ’ हे पात्र प्रेक्षकांच्या कायम स्मरणात राहिलं. या भूमिकेमुळे त्यांना अफाट लोकप्रियता मिळाली आणि प्रेक्षकांच्या मनात ते ‘गुंड्याभाऊ’ म्हणूनच घराघरात पोहोचले.
‘चिमणराव’ सोबतच बाळ कर्वे यांनी अनेक लोकप्रिय मालिकांमध्ये आपली अभिनयाची छाप सोडली होती. यामध्ये त्यांनी प्रपंच, अभिलाषा, स्वामी, या मालिकांमधील त्यांच्या भूमिकांनाही प्रेक्षकांनी मनापासून दाद दिली होती.
बाळ कर्वे हे फक्त छोट्या पडद्यापुरते मर्यादित नव्हते तर त्यांनी मराठी चित्रपटांमध्येही लक्षवेधी भूमिका साकारल्या होत्या. त्यांच्या उल्लेखनीय चित्रपटांमध्ये 'बन्याबापू', 'चटक चांदणी' , 'गोडी गुलाबी' आणि 'लपंडाव' या चित्रपटांमधून त्यांनी आपली अभिनयकला दाखवून दिली.
बाळ कर्वे यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर अनेकांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. विशेष म्हणजे स्मित सुशील प्रभुखानोलकर या युजरने 'X' वरून बाळ कर्वे यांचे ‘चिमणराव’ मालिकेतील खास फोटो शेअर करत त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.
बाळ कर्वे यांच्या निधनामुळे मराठी मनोरंजन विश्वाने एक अनुभवी, साधा-सुधा पण मनापासून प्रेक्षकांच्या मनाला भिडणारा कलाकार गमावला आहे. त्यांचा साधा पण परिणामकारक अभिनय आजही अनेकांच्या स्मरणात आहे.
चिमणराव या सुप्रसिद्ध मालिकेतील गुंड्याभाऊची भुमिका अजरामर करणारे ज्येष्ठ अभिनेते बाळ कर्वे यांचं निधन झाल्याची बातमी अत्यंत दुःखदायक आहे. त्यांच्या निधनाने मराठी कलाक्षेत्राची कधीही न भरून येणारी हानी झाली आहे. एक चतुरस्त्र आणि महान अभिनेता काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. परमेश्वर…
— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) August 28, 2025
बाळ कर्वे हे पेशाने स्थापत्य अभियंता (सिव्हिल इंजिनिअर) होते. त्यांनी पुण्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून पदवी घेतली आणि मुंबई महापालिकेत 32 वर्षे अभियंता म्हणून काम केले. अभिनयाची आवड असल्याने त्यांनी नोकरीसोबत रंगभूमी आणि चित्रपटांमध्ये काम केले.
FAQ
1. बाळ कर्वे यांचे निधन कधी आणि कुठे झाले?
बाळ कर्वे यांचे निधन गुरुवारी, 28 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 10:15 वाजता मुंबईतील विलेपार्ले येथील त्यांच्या राहत्या घरी वृद्धापकाळाने झाले.
2. बाळ कर्वे यांचे वय किती होते?
बाळ कर्वे यांचे निधन झाले तेव्हा त्यांचे वय 95 वर्षे होते. त्यांचा जन्म 25 ऑगस्ट 1930 रोजी झाला होता.
3. बाळ कर्वे यांना कोणत्या भूमिकेमुळे विशेष प्रसिद्धी मिळाली?
बाळ कर्वे यांना 1979 मध्ये दूरदर्शनवर प्रसारित झालेल्या ‘चिमणराव-गुंड्याभाऊ’ या मालिकेतील ‘गुंड्याभाऊ’ या भूमिकेमुळे अफाट लोकप्रियता मिळाली. ही भूमिका त्यांनी दिलीप प्रभावळकर यांच्यासोबत साकारली होती, आणि ही जोडी प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरली होती.