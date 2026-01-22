चार वर्षांतच मोडला संसार; पुन्हा प्रेमात पडली, तरीही मातृत्वाचं सुख नाही

टीव्ही आणि चित्रपट क्षेत्रातील एक लोकप्रिय अभिनेत्री म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या अश्विनी काळसेकरने आपल्या अभिनयाच्या कलेने अनेक दिलेले प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले आहे. ती सहाय्यक आणि कॅरेक्टर रोल्समध्ये आपली ओळख निर्माण करणारी एक कलावंत आहे, जी आपल्या कामामुळे पाहिल्या जात आहे. अश्विनीला बॉलिवूडच्या प्रमुख चित्रपटांमध्ये तसंच छोटे पडदेवरील अनेक भूमिका साकारून ओळख मिळाली आहे.
अश्विनीला अजय देवगणसोबतच्या अभिनय जोडीने देखील मोठा लोकप्रियतेचा मुकुट मिळवला आहे. 'गोलमाल', 'ऑल द बेस्ट', 'सिंघम रिटर्न्स', 'खाकी' सारख्या व्यावसायिक यशस्वी चित्रपटांत तिच्या कामाची दखल घेण्यात आली. तिचे अभिनय कौशल्य आणि विनोदी शैली नेहमीच प्रेक्षकांच्या मनावर ठाम ठरते. अश्विनीला एकदा 'कसम से' आणि 'जोधा अकबर' सारख्या चित्रपटांमध्ये खल भूमिका साकारत प्रभावी ठरली होती. या चित्रपटांमध्ये तिच्या भूमिकांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती.
अश्विनीच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलताना, तिचं जीवन अनेक चढउतारांनी भरलेलं आहे. तिच्या आयुष्यात एक मोठा वळण 1998 मध्ये आला, जेव्हा तिने अभिनेता नितीश पांडेशसोबत लग्न केलं. दोघांची एकमेकांवर प्रेम असलेली जोडी होती, पण काही महिन्यांतच त्यांच्या नात्यात मतभेद निर्माण झाले. 2002 मध्ये त्यांचे विवाह तुटले, ज्यामुळे अश्विनीच्या आयुष्यात एक मोठा मानसिक धक्का बसला. त्यानंतर अश्विनीने आपल्या करियरला अधिक महत्त्व देण्याचा निर्णय घेतला आणि तिच्या अभिनयाच्या क्षेत्रात पूर्णपणे लक्ष केंद्रित केले.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अश्विनीचे पहिले लग्न तुटल्यावर तिचे मानसिक स्वास्थ्य थोडं डगमगलं, परंतु ती आपला आत्मविश्वास गमावली नाही. 2009 मध्ये त्याची भेट अभिनेता मुरली शर्मा यांच्यासोबत झाली. मुरली आणि अश्विनीची भेट प्रकाश झा यांच्या 'अपहरण' चित्रपटाच्या सेटवर झाली होती. सुरुवातीला ते फक्त चांगले मित्र होते, परंतु हळूहळू त्यांचे नातं प्रेमात बदलले. दोघांनी 2009 मध्ये विवाह केला, आणि अश्विनीचा दुसरा लग्न एक नवा आरंभ होता.
मुरली आणि अश्विनी एकमेकांच्या अभिनय कौशल्यांवर नेहमीच चर्चा करत असतात आणि त्यांचे प्रेम आणि आदर परस्परांची भावना जपली आहे. एका मुलाखतीत अश्विनीने सांगितले की, 'आम्ही एकमेकांचे सर्वात मोठे समीक्षक आहोत. जेव्हा आम्ही एकत्र काम करतो, तेव्हा आम्ही एकमेकांना सांगतो की, या शॉटमध्ये काय चुकलं आणि काय सुधारता येईल.' या संवादाच्या माध्यमातून दोघांमधील सामंजस्य आणि समर्थ सहकार्य स्पष्ट होते.
तथापि, अश्विनीच्या वैवाहिक आयुष्याच्या सुरुवातीला तिने आनंदाचा अनुभव घेतला, तरी त्यांना मातृत्वाचा सुख मात्र मिळालं नाही. अभिनेत्रीने एकेकाळी दिलेला खुलासा हा भावनिक होता, कारण ती म्हणाली होती की, 'माझ्या आयुष्यात लहान मुलांचा आनंद देखील नाही.' तिच्या डावी किडनी निकामी होण्यामुळे तिला गर्भधारणेची अडचण येत आहे. यामुळे तिचं मातृत्व स्वप्न अजूनही अपूर्ण राहिलं.
अश्विनी काळसेकरने एकच वेगळी वाट चालत एक मोठा अभिनय करिअर निर्माण केला असला तरी तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात अजूनही अनेक अडचणी आहेत. ती एक प्रेरणादायक उदाहरण ठरते जी आपल्यातील सर्व दु:ख आणि अपयशांवर मात करत पुढे चालत आहे. तिच्या संघर्षाची ही कथा प्रेक्षकांना वेगवेगळ्या प्रकारे प्रेरणा देते. अश्विनीच्या संपूर्ण करिअरचा आणि वैयक्तिक आयुष्याचा विचार केल्यास, तिच्या संघर्षपूर्ण प्रवासात ठळक ठरणारे एकच संदेश आहे 'जगात कोणत्याही अडचणींना सामोरे जाऊन हसतमुखाने आयुष्य जगा.'
अश्विनीचा करिअर आणि वैयक्तिक आयुष्य आजही एक मोठा चर्चेचा विषय आहे. तिच्या संघर्षाची गोड कथा आणि त्यातून मिळालेला आत्मविश्वास आणि धैर्य, हेच तिच्या आयुष्याचे खरे गोड फळ आहे.