'लग्नाला एक्सपायरी डेट असावी'; काजोलने विवाहसंस्थेबद्दल दिले स्पष्ट विधान

बॉलिवूड अभिनेत्री काजोल आणि ट्विंकल खन्ना यांचा टॉक शो ‘टू मच’ सध्या प्रेक्षकांच्या आणि सोशल मीडियाच्या चर्चेत आहे. या शोमध्ये फक्त मनोरंजन नाही तर विवाह, नातेसंबंध, समाजातील मुद्दे आणि रिलेशनशिपवर खुलेपणाने चर्चा केली जाते. नुकत्याच झालेल्या एपिसोडमध्ये लग्न आणि विवाहाबाबत बोललेले मुद्दे सध्या प्रेक्षकांमध्ये आणि सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरले आहेत. शोच्या त्या एपिसोडमध्ये अभिनेता विकी कौशल आणि क्रिती सेनन पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या वेळी होणाऱ्या चर्चेत 'लग्नाला एक्सपायरी डेट असावी का?' असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. यावर ट्विंकल खन्नाने लगेच प्रतिक्रिया दिली, 'नाही, लग्न म्हणजे वॉशिंग मशीन नाही, ज्याला एक्सपायरी डेट असायला हवी.' तिच्या थेट आणि विनोदी उत्तराने शोमध्ये हसूची लाट पसरली.
त्याच चर्चेत आता काजोलनेही आपले स्पष्ट मत मांडले. तिने सांगितले, 'माझा नक्कीच असा विचार आहे की लग्नाला एक्सपायरी डेट असावी. कारण योग्य वेळी योग्य व्यक्तीशीच लग्न होईल, याची कोणतीही खात्री नाही. त्यामुळे लग्नाला ‘नूतनीकरणाचा पर्याय’ (Renewal Option) असणे योग्य ठरेल. जर विवाहाला एक्सपायरी डेट असेल, तर कोणालाही unnecessarily जास्त काळ त्रास सहन करावा लागणार नाही.' काजोलच्या बोल्ड विधानामुळे शोमध्ये चर्चेला वेग आला. तिने ट्विंकलला तिच्या मताशी सहमत होण्यासाठी मनवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु क्रिती सेनन आणि विकी कौशल यांनी ट्विंकलच्या बाजूने सहमती दर्शवून काजोलला विरोध केला. या प्रकरणामुळे शोमध्ये प्रेक्षकांना विवाहाबाबत विविध दृष्टिकोन पाहायला मिळाले.
काजोल आणि ट्विंकल खन्नाची ही बोल्ड आणि बिनधास्त विधानं सध्या सोशल मीडियावर खूप चर्चेचा विषय ठरली आहेत. अनेक प्रेक्षकांनी ट्विटर, इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर या एपिसोडचे क्लिप्स शेअर करत आपले विचार मांडले आहेत. काहींना काजोलचे विधान खूपच धाडसी वाटले, तर काहींना ट्विंकलचे हलकेफुलके उत्तर आवडले. ‘टू मच’ हा शो प्रेक्षकांना खूप आवडतो आणि आतापर्यंत यात सैफ अली खान, अक्षय कुमार, सलमान, आमिर खान, आलिया भट, वरुण धवन, फराह खान, अनन्या पांडे यांसारख्या बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली आहे. या शोमुळे प्रेक्षकांना आपल्या आवडत्या स्टार्सच्या व्यक्तिमत्वाची एक वेगळी बाजू पाहायला मिळते.
शोमध्ये लग्न, नातेसंबंध आणि रिलेशनशिपबाबत खऱ्या अनुभवांवर चर्चा होत असल्याने ते प्रेक्षकांसाठी मनोरंजक आणि विचारप्रवर्तक ठरते. काजोल आणि ट्विंकल यांचा हा एपिसोड सोशल मीडियावर देखील मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे. प्रेक्षकांनी त्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या असून, लग्नाबाबतच्या विचारांवर चर्चा रंगली आहे. या चर्चेने असेही स्पष्ट झाले की, बॉलिवूड कलाकारही लग्न आणि नातेसंबंधांवर खुले विचार मांडायला कधीच मागेपुढे पाहत नाहीत, त्यामुळे शोचा आकर्षण वाढले आहे.
FAQ
काजोलने लग्नाबाबत काय मत मांडले?
काजोलने म्हटले की लग्नाला 'एक्सपायरी डेट' असावी, ज्यामुळे योग्य वेळी योग्य व्यक्तीशी लग्न होईल याची खात्री नसेल तरी नूतनीकरणाचा पर्याय (Renewal Option) असल्यास कोणालाही unnecessarily जास्त काळ त्रास सहन करावा लागणार नाही.
ट्विंकल खन्नाने लग्नाबाबत काय मत मांडले?
ट्विंकलने उत्तर दिले की, 'लग्न वॉशिंग मशीन नाही, ज्याला एक्सपायरी डेट असायला हवी,'म्हणजे तिला लग्नाला एक्सपायरी डेट देण्याच्या कल्पनेशी सहमत नाही.
शोमध्ये कोणत्या बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली आहे?
आतापर्यंत ‘टू मच’ शोमध्ये सैफ अली खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान, आलिया भट, वरुण धवन, फराह खान, अनन्या पांडे यांसारख्या अनेक सेलिब्रिटींनी भाग घेतला आहे.