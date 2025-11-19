फक्त 23 व्या वर्षी लग्न, 10 वर्षांनी मातृत्वाची प्राप्ती; आता उपासना देत आहे ‘एग फ्रीज’ आणि उशिरा आई होण्याबाबतचा सल्ला

सुपरस्टार रामचरण यांच्या पत्नी व अपोलो हॉस्पिटल्सच्या वाइस-प्रेसिडेंट उपासना कामिनेनी कोनिडेला IIT हैदराबादमध्ये नुकत्याच ‘फायनान्शियल इंडिपेंडन्स’वर मार्गदर्शन करताना दिसल्या. या भाषणात त्यांनी विद्यार्थ्यांशी आर्थिक नियोजन, जीवनातील निर्णय आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याच्या महत्वावर चर्चा केली. याचदरम्यान त्यांनी महिलांना एग-फ्रीजिंग करण्याचा सल्ला दिल्याने सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
उपासनाने हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर शेअर केला असून त्यात त्या म्हणतात 'महिलांसाठी सर्वात मोठं इन्शुरन्स म्हणजे एग फ्रीज करणं. त्यामुळे तुम्ही ठरवू शकता की लग्न कधी करायचं, आई कधी बनायचं तुमच्या अटींवर, जेव्हा तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असाल.' त्या पुढे म्हणाल्या 'आज मी आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आहे. याच सुरक्षिततेमुळे मला आयुष्यात धाडसी निर्णय घेण्याचं बळ मिळालं. 30 वर्षांच्या आधी आपली उद्दिष्टं निश्चित करा, करिअरचा मार्ग ठरवा आणि आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर काय मिळवायचंय हे जाणून घ्या.' मात्र, उपासनाचा हा सल्ला सर्वांनाच रुचला नाही.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर काही नेटिझन्सनी उशिरा मातृत्व, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट आणि IVF च्या वास्तवाकडे त्या दुर्लक्ष करत असल्याची टीका केली. काहींनी तर त्या अपोलो फर्टिलिटी सेवांचा अप्रत्यक्ष प्रचार करतात, असा आरोपही केला. एका वापरकर्त्याने लिहिले, 'अशा विधानांमुळे तरुण मुली योग्य वयात विवाहाचं महत्त्व समजत नाहीत.' तर दुसरा म्हणाला, 'हे फक्त अपोलो फर्टिलिटी सेंटरचं प्रमोशन आहे. हा संदेश दिशाभूल करणारा आहे.'
उपासना कोनिडेला या अपोलो हॉस्पिटल्सचे संस्थापक डॉ. सी. प्रताप रेड्डी यांच्या नात आहेत. त्या अपोलो फाउंडेशनच्या वाइस-प्रेसिडेंट असून सामाजिक उपक्रम आणि आरोग्यविषयक प्रकल्पांवर काम करतात. उपासना आणि रामचरण यांनी 2012 मध्ये लग्न केलं. दाम्पत्याला 2023 मध्ये कन्या ‘क्लिन कारा’चा जन्म झाला. नुकतीच उपासनाने तिच्या दुसऱ्या गर्भधारणेची घोषणा केली असून यावेळी ते जुळ्या मुलांची अपेक्षा करत आहेत. यासाठी बेबी शॉवरचे आयोजनही करण्यात आले होते.
