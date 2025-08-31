English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
35 व्या वर्षी लग्न, वर्षभरातच घटस्फोट, वेगळं होताच नवऱ्याने केली आत्महत्या, लोकांनी अभिनेत्रीला म्हटलं चुडैल

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 31, 2025, 02:57 PM IST
Bollywood Actress: बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये अशा अनेक अभिनेत्री आहेत, ज्यांनी लग्नानंतर काही वर्षांमध्ये नवऱ्यासोबत घटस्फोट घेतला. अशीच एक अभिनेत्री आहे जिने 35 व्या वर्षी लग्न केलं आणि काही वर्षांमध्ये दोघांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळी तिच्या नवऱ्याने हे दु:ख सहन न झाल्यामुळे आत्महत्या केली.  

आम्ही बॉलिवूड अभिनेत्री रेखाबद्दल बोलत आहेत. जी आज हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते. रुपेरी पडद्यावर तिने असंख्य चाहत्यांची मने जिंकली. पण तिचं वैयक्तिक आयुष्य मात्र दुःख, गैरसमज आणि वादांनी भरलेलं राहिलं.

जन्म आणि बालपण

रेखाचा जन्म तिच्या आईच्या लग्नाआधी झाला. तिचे वडील, सुप्रसिद्ध अभिनेता जेमिनी गणेशन यांनी रेखाला कधीच आपली मुलगी म्हणून स्वीकारलं नाही. त्यामुळे लहानपणापासूनच रेखाच्या आयुष्यात पोकळी होती. केवळ 13 व्या वर्षी तिला चित्रपटसृष्टीत काम करावं लागलं. जिथे तिला प्रचंड संघर्ष आणि त्रासाला सामोरं जावं लागलं.

रेखा जशी मोठी होत गेली तसं तिचं सौंदर्य, अभिनय आणि ग्लॅमरस लुकमुळे तिची ओळख निर्माण झाली. अनेक अभिनेत्यांसोबत तिचं नाव जोडलं गेलं. त्यातील सर्वात चर्चेत राहिलं ते अमिताभ बच्चन यांच्यासोबतचं नातं. मात्र, ते नातंही कधीच उघडपणे स्वीकारलं गेलं नाही.

लग्न आणि वैवाहिक आयुष्य

1990 मध्ये रेखाने दिल्लीतील उद्योजक मुकेश अग्रवाल यांच्याशी लग्न केलं. हे लग्न लव्ह मॅरेज नव्हतं तर ओळखीच्या माध्यमातून झालेलं ठरलेलं नातं होतं. लग्नानंतर दोघे हनीमूनसाठी लंडनला गेले. 

परंतु काही महिन्यांतच त्यांना कळलं की त्यांचे स्वभाव व विचार पूर्णपणे जुळत नाहीत. दोघांनी परस्पर सहमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. पण या नात्यातील दुःख सहन न करता काही महिन्यांतच मुकेश अग्रवाल यांनी आत्महत्या केली.

आरोप-प्रत्यारोप आणि सामाजिक बहिष्कार

मुकेश यांच्या मृत्यूनंतर रेखावर अनेक टीका करण्यात आली. तिला चुड़ैल असेही संबोधले गेले. अगदी काही मासिकांमध्ये तर तिचाच या मृत्यूशी संबंध असल्याचा दावा करण्यात आला. रेखाने नंतर एका मुलाखतीत सांगितलं की, तिने मुकेशला मारलं नाही. आमचं नातं जुळलं नाही म्हणून आम्ही वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला होता'.

FAQ

1. रेखा यांचा जन्म आणि बालपण कसे होते?

रेखा यांचा जन्म 10 ऑक्टोबर 1954 रोजी चेन्नई येथे झाला. तिचे वडील, प्रसिद्ध तमिळ अभिनेते जेमिनी गणेशन, आणि आई, तेलुगू अभिनेत्री पुष्पावल्ली यांचे लग्न झाले नव्हते, त्यामुळे रेखाला वडिलांनी कधीच स्वीकारले नाही. यामुळे तिच्या बालपणात भावनिक पोकळी होती. वयाच्या 13व्या वर्षी तिने आर्थिक गरजांमुळे ‘रंगुला रत्नम’ (1966) या तेलुगू चित्रपटातून बालकलाकार म्हणून करिअरला सुरुवात केली.

2. रेखा यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण कसे केले?

रेखाने 1970 मध्ये ‘सावन भादो’ या हिंदी चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले, ज्यामध्ये ती नवीन दत्त यांच्यासोबत दिसली. या चित्रपटाच्या यशामुळे तिला इंडस्ट्रीत ओळख मिळाली, आणि तिच्या सौंदर्य आणि अभिनयामुळे ती लवकरच लोकप्रिय झाली.

3. रेखा यांचे लग्न कोणाशी आणि कधी झाले?

रेखाने 1990 मध्ये दिल्लीस्थित उद्योजक मुकेश अग्रवाल यांच्याशी लग्न केले, जेव्हा ती 35 वर्षांची होती. हे लग्न अरेंज्ड मॅरेज होते, आणि दोघांची ओळख एका म्युच्युअल मित्रामार्फत झाली होती.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

