Birthday Special: तीन वेळा ब्रेकअप, दोनदा घटस्फोटीत बिझनेसमेनशी लग्न, व्हर्जीनीटी Controversy, कोण आहे ही अभिनेत्री?

आज वाढदिवस असलेल्या या अभिनेत्रीने मराठीसोबतच हिंदीमध्येही उत्तम नाव कमावलेले पण तिला तिच्या लग्नाच्या निर्णयावरुन ट्रोलींगचा सामना करावा वागला. मग या controversyमध्ये व्हर्जीनटी, तिन वेळा ब्रेकअप आणि एक एक वाद होतंच गेले.  

Updated: Nov 29, 2025, 11:24 AM IST
बऱ्याच कलाकारांना टीव्ही किंवा सिनेमांमध्ये काम करण्यासाठी वेगवेगळ्या संकटांना पार करत पुढे जावे लागते. लाइमलाइटच्या झगमागटात यशस्वी दिसणाऱ्या कलाकारांना त्यांचे वैयक्तीक आयुष्य जगतना बऱ्याच अडचणी येत असतात. आजच्या सोशल मीडियाच्या काळात त्यांची शिंकदेखील ट्रेलींगचे कारण बनू शकते. अशात एका मराठमोळ्या अभिनेत्रीने दोनदा घटस्फोटीत बिझनेसमेनशी लग्न केलं अन् एक विचित्र कॉन्ट्रोवर्सी सुरु झाली. ही कॉन्ट्रोवर्सी गर्ल दुसरी तिसरी कोणी नसून 'भाभीजी  घर पर है' फेम नेहा पेंडसे आहे. अभिनेत्री आज (29 नोव्हेंबर 2025) तिचा 40वा वाढदिवस साजरा करत आहे.

नेहा ही मराठमोळी अभिनेत्री असूनही तिने तेलुगू, तमिळ,हिंदी, मल्याळम अशा वेगवेगळ्या भाषेतील चित्रपटांमध्ये काम केले, विशेष म्हणजे प्रत्येक भाषेतील प्रेक्षकांकडून तिला प्रचंड प्रेम मिळाले. अभिनेत्रीने तिच्या कारकिर्दीला खूप लहान वयात सुरुवात केली. ती अवघ्या 10 वर्षाची असताना, तिचा पहिला पगार फक्त 500 रुपये होता. पण आज ती टीव्ही आणि चित्रपट दोन्ही क्षेत्रात एक यशस्वी अभिनेत्री आहे. कोट्यावधींची मालकीण असलेल्या नेहाचा बॉलिवूडमध्ये पहिला चित्रपट "दाग: द फायर" होता.  यामध्ये तिने सनी देओलच्या बहिणीचीही भूमिका केली.

नेहाचे पुढचे प्लॅन्स काय?
नेहाचे म्हणणे आहे की तिला तिच्या कठोर परिश्रमातून जे काही मिळाले आहे त्याचा तिला अभिमान आहे. तिला अजूनही नवीन भूमिका करून लोकांचे मनोरंजन करायचे आहे. ती एक बाल कलाकार म्हणून लहानपणीच पैसे कमवू लागली होती.

नेमकी controversy काय?
नेहा पेंडसेने 2020 मध्ये शार्दुल सिंग व्यासशी लग्न केले होते, ज्याचा यापूर्वी दोनदा घटस्फोट झाला होता. लग्नानंतर नेहाला सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यात आले आणि लोकांनी तिच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायला सुरुवात केली. नेहा महाराष्ट्रातील सर्वात आकर्षक माहिला ठरली असली तरी तिने बऱ्याच समस्यांचा सामना केला आहे. 

अनेकांनी म्हटले की हे लग्न फक्त पैशासाठी केले. पण नेहाने धाडसाने ट्रोलर्सना उत्तर दिले आणि म्हटले की ती स्वतः कुमारी नाही, तिचेही तीन वेळा ब्रेकअप झाले आहे. "मग मी सुद्धा काही व्हर्जीन वैगेरे नाही" म्हणत नेहाने सडेतोड उत्तर दिले. नेहाने सांगितले की, शार्दुलने कधीही तिच्यापासून काहीही लपवले नाही आणि तिला त्याच्या मागील नात्यांबद्दल आणि मुलांबद्दल सर्व काही माहित आहे. तिने स्पष्टपणे सांगितले की प्रेम आणि लग्न करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी धाडसाची आवश्यकता असते आणि तिने तेच केले. नेहाच्या या विचारसरणीने लोकांना शिकवले की नात्यांमध्ये प्रामाणिकपणा आणि समजूतदारपणा सर्वात महत्वाचा असतो.

नेहाने शेवटची 'जून' या मराठी चित्रपटात दिसली होती तर 'भाभी जी घर पर हैं' आणि 'मे आय कम इन मॅडम?' या टीव्ही शोमध्ये ती प्रचंड गाजली. तिचं काम आणि लोकप्रियता एवढ्यावर थांबत नाही तर तिची झी मराठीवरील भाग्यलक्ष्मी ही मालिका खूप गाजली होती. ती बिग बॉसमध्ये सुद्धा दिसली होती. तिने कपिल शर्मासोबतही काम केले आहे.

