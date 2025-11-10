English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'माझ्यासोबत लग्न कर, पैसे देईन', रेणुका शहाणेंकडे निर्मात्याने केलेली विचित्र मागणी

Renuka Shahane : रेणुका शहाणे यांनी उघड केले की, एका प्रोड्यूसरने त्यांच्या घरी येऊन आईच्या उपस्थितीत त्यांच्याकडे विचित्र मागणी ठेवली होती.

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 10, 2025, 04:56 PM IST
मराठीच नव्हे तर हिंदी सिनेसृष्टीतही आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवणारी अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांनी इंडस्ट्रीतील गैरवर्तनाचा एक धक्कादायक अनुभव समोर आणला आहे. त्यांच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात घडलेल्या या घटनेमुळे रेणुका आणि त्यांच्या आई दोघीही थक्क झाल्या. रेणुका म्हणाल्या की, 'खूप वर्षांपूर्वी एक निर्माता माझ्या घरी आला होता. त्याने मला सांगितलं, मी विवाहित आहे, पण तू माझ्यासोबत राहा. तू माझ्या ब्रँडची अॅम्बेसेडर हो. मी तुला दर महिन्याला स्टायपेंड देईन.' रेणुका आणि त्यांच्या आईला हे ऐकून धक्का बसला. त्या घटनेनंतर रेणुका यांनी तो कॅम्पेन न करण्याचा निर्णय घेतला.

फिल्म इंडस्ट्रीतील गैरवर्तनाची खरी परिस्थिती

रेणुका पुढे म्हणाल्या 'अशा परिस्थितीत कलाकारांकडे फक्त दोनच पर्याय असतात गप्प राहायचं किंवा काम सोडून द्यायचं. जर तुम्ही विरोध केला तर तुम्हाला प्रोजेक्टमधून बाहेर काढलं जातं. बऱ्याचदा पैसेही दिले जात नाहीत. उलट पीडितेलाच दोष दिला जातो. अशा लोकांना प्रोटेक्शन देण्यासाठी एक ग्रुपही अस्तित्वात असतो.' रेणुका शहाणे यांनी झूमला दिलेल्या मुलाखतीत हा अनुभव उघड करून फिल्म इंडस्ट्रीतील अंधार्‍याची बाजू समोर आणली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, सुरुवातीच्या काळात कलाकारांवर होणारे दबाव आणि गैरवर्तन ही इंडस्ट्रीची खरी समस्या आहे, आणि अनेक कलाकार त्याबाबत बोलत नाहीत.

वर्कफ्रंट अपडेट

वर्कफ्रंटवर पाहिले तर, रेणुका शहाणेचा आगामी मराठी सिनेमा ‘उत्तर’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या आधी त्या महेश मांजरेकर यांच्या ‘देवमाणूस’ या मराठी सिनेमात दिसल्या होत्या. रेणुका सतत अभिनयाच्या विविध क्षेत्रात काम करत असतात आणि त्यांच्या कामाची चाहत्यांकडून नेहमीच प्रशंसा होते.

चाहत्यांची प्रतिक्रिया

रेणुका शहाणे यांनी त्यांच्या अनुभवाबद्दल खुलासा केल्यानंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये जोरदार प्रतिक्रिया दिसून आली आहे. अनेकांनी त्यांना पाठिंबा दिला, तर काहींनी इंडस्ट्रीतील गैरवर्तनावर चर्चा सुरू केली. चाहत्यांनी रेणुका यांच्या धैर्याचे कौतुक करत, अशा घटनांविरोधात जागरूक राहण्याचे आवाहन केले आहे. रेणुका शहाणे यांनी फक्त स्वतःच्या अनुभवाचा उघड केलेला किस्सा सांगितला नाही, तर सिनेसृष्टीतील अन्य कलाकारांसाठीही प्रेरणा दिली आहे. त्यांनी दाखवले की, गैरवर्तनाला विरोध करण्यासाठी धैर्य आवश्यक आहे आणि स्वतःच्या अधिकारांसाठी उभे राहणे महत्त्वाचे आहे.

FAQ

रेणुका शहाणेने कोणता अनुभव उघड केला?
रेणुका शहाणे यांनी सांगितले की, त्यांच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात एका प्रोड्यूसरने त्यांच्या घरी येऊन आईसमोर त्यांच्याकडे विचित्र मागणी केली होती. प्रोड्यूसर म्हणाला की, ते विवाहित असूनही रेणुका त्यांच्या सोबत राहाव्यात आणि ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून काम करावे.

रेणुकाने त्या प्रस्तावावर कसे प्रतिसाद दिला?
रेणुका म्हणाल्या की, त्या घटनेनंतर त्यांनी तो कॅम्पेन न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी स्पष्ट केले की अशा परिस्थितीत कलाकारांकडे दोनच पर्याय असतात – गप्प राहणे किंवा काम सोडणे.

रेणुका शहाणे सध्या कोणत्या प्रोजेक्टवर काम करत आहेत?
वर्कफ्रंटवर पाहिले तर, रेणुका शहाणेचा आगामी मराठी सिनेमा ‘उत्तर’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्याआधी त्या महेश मांजरेकर यांच्या ‘देवमाणूस’ या मराठी सिनेमात झळकल्या होत्या.

