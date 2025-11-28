‘धुरंधर’च्या रिलीजवर संकट; मेजर मोहित शर्मा यांच्या पालकांची दिल्ली हायकोर्टात याचिका

Dhurandhar : रणवीर सिंगचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘धुरंधर’ सध्या रिलीजपूर्वीच मोठ्या वादात अडकला आहे. दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी लिहिलेला व दिग्दर्शित केलेला हा चित्रपट 5 डिसेंबरला प्रदर्शित होणार आहे. पण त्याआधीच या चित्रपटावर गंभीर आरोप होत असून भारतीय सेनातील अशोक चक्र विजेते शहीद मेजर मोहित शर्मा यांच्या कुटुंबाने थेट दिल्ली हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
मेजर मोहित शर्मा यांच्या आई-वडिलांनी कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, ‘धुरंधर’ हा चित्रपट त्यांच्या मुलाच्या आयुष्यावर आधारित असल्याचा भास होतो. चित्रपटाचे निर्माते किंवा दिग्दर्शक यांनी त्यांच्याकडून कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही.
त्यामुळे चित्रपटाची रिलीज तात्काळ स्थगित करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याचिकेत माहिती व प्रसारण मंत्रालय, सेन्सॉर बोर्ड (CBFC), भारतीय सेना, तसेच चित्रपटाचे निर्माते-दिग्दर्शक यांना पक्षकार करण्यात आले आहे.
‘धुरंधर’चा ट्रेलर येताच सोशल मीडियावर अनेकांनी हा चित्रपट मेजर मोहित शर्मा यांच्या आयुष्यावर आधारित असल्याचे लिहिले होते. याच पार्श्वभूमीवर कुटुंबाने हा मुद्दा उचलून धरला. तथापि, दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी 26 नोव्हेंबरला अधिकृत स्पष्टीकरण देत या सर्व अफवांना नाकारले.
त्यांनी ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिले की, 'आमचा चित्रपट धुरंधर हा मेजर मोहित शर्मा यांच्या जीवनावर आधारित नाही. भविष्यात जर आम्ही मोहित सरांवर बायोपिक करण्याचे ठरवले तर ती पूर्ण परवानगी आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या सल्ल्यानेच केला जाईल. त्यांच्या बलिदानाचा संपूर्ण सन्मान राखूनच ती निर्मिती केली जाईल' असं म्हटलं आहे.
ट्रेलर रिलीज झाल्यानंतर चित्रपटातील संजय दत्त, अर्जुन रामपाल आणि आर. माधवन यांच्या भूमिका कोणत्या वास्तविक व्यक्तींवर आधारित आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, आता सगळ्यांचे लक्ष दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
मेजर मोहित शर्मा हे देशासाठी बलिदान देणारे शूर वीर अधिकारी. त्यांच्या कुटुंबाची भावना दुखावल्याचा दावा करत त्यांनी चित्रपटावरील आक्षेप नोंदवला आहे.
आता कोर्टाचा पुढील निर्णय ‘धुरंधर’च्या रिलीजवर थेट परिणाम करू शकतो.
FAQ
1. रणवीर सिंगचा ‘धुरंधर’ चित्रपट वादात का आला?
या चित्रपटावर शहीद मेजर मोहित शर्मा यांच्या कुटुंबाने आक्षेप घेतला असून त्यांनी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की फिल्म त्यांच्या मुलाच्या आयुष्यावर आधारित असल्याचा भास होतो, पण निर्मात्यांनी परवानगी घेतलेली नाही.
2. कुटुंबाने कोर्टात नेमकी काय मागणी केली आहे?
चित्रपटाची रिलीज तात्काळ स्थगित करावी, कारण चित्रपटात त्यांच्या मुलाच्या जीवनातील बाबी अप्रत्यक्षपणे दाखवल्या गेल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
3. ‘धुरंधर’ चित्रपट खरोखरच मेजर मोहित शर्मा यांच्या जीवनावर आधारित आहे का?
दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे की चित्रपट मोहित शर्मा यांच्या जीवनावर आधारित नाही. भविष्यात बायोपिक करायचा असेल तर कुटुंबाची संपूर्ण परवानगी घेऊनच करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.