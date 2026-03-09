Jr NTR ला पाहण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये प्रचंड गर्दी; चाहत्यांनी तोडला एस्केलेटर ! व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई: दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील कलाकारांची लोकप्रियता आणि चाहत्यांचा उत्कट प्रेम नेहमीच चर्चेचा विषय राहतो. मात्र, काही वेळा हा उत्साह इतका प्रचंड असतो की गंभीर घटना घडतात. अशाच एका घटनेची पुनरावृत्ती रविवारी बेंगळुरूमध्ये झाली, जिथे दाक्षिणात्य सुपरस्टार ज्युनिअर एनटीआर (Jr NTR) यांच्या भेटीला चाहत्यांचा प्रचंड उत्साह दिसून आला.
ज्युनिअर एनटीआर बेंगळुरूमधील KIMS Hospitals च्या नव्या विभागाच्या उद्घाटनासाठी आले होते. सकाळपासूनच हजारो चाहत्यांनी रुग्णालयाबाहेर आणि आवारात गर्दी केली होती. आपल्या आवडत्या कलाकाराची झलक पाहण्यासाठी चाहत्यांनी सुरक्षाकडून मार्ग फोडून आत शिरण्याचा प्रयत्न केला.
या गोंधळात रुग्णालयातील मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले. चाहत्यांनी पायऱ्यांच्या ऐवजी एस्केलेटर (स्वयंचलित जिना) वापरला, पण क्षमतेपेक्षा जास्त लोक एकाच वेळी चढल्याने आणि गर्दीमुळे एस्केलेटर तुटला; काचही तुटली. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमध्ये रुग्णालय प्रशासनाची आणि सुरक्षा रक्षकांची धावपळ स्पष्ट दिसत आहे.
Adhem Crowd Raa Samiii
Escalator Kuda Virigi Poyindhi Kadha!!!#NTRInBengaluru
— Sai Mohan 'NTR' (@Sai_Mohan_999) March 8, 2026
परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे पाहून पोलिसांनी हस्तक्षेप केला. गर्दी पांगवण्यासाठी अखेर पोलिसांना सौम्य लाठीमार करावा लागला. या गोंधळामुळे रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला.
व्हिडिओंमध्ये चाहत्यांची घोषणाबाजी, सुरक्षा भिंती ओलांडताना आणि रुग्णालयातील कर्मचारी धावपळ करताना दिसत आहेत. सोशल मीडियावर या घटनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला असून, अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. नेटकऱ्यांनी म्हटले आहे की, 'कलाकारांना पाहण्यासाठी हॉस्पिटल ही योग्य जागा नाही. तिथल्या मालमत्तेचे नुकसान करणे गंभीर आणि चुकीचे आहे.'
विशेष म्हणजे, या घटनेतून दाक्षिणात्य सिनेइंडस्ट्रीतील कलाकारांची लोकप्रियता किती प्रचंड आहे हे स्पष्ट झाले. चाहत्यांचा हा उत्साह काही वेळा मनोरंजक असतो, पण त्यावर योग्य नियंत्रण नसल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात. हॉस्पिटलमध्ये सुरक्षा आणि प्रशासकीय व्यवस्था महत्त्वाची आहे, अन्यथा रुग्णांचे जीवन आणि मालमत्ता धोक्यात येऊ शकते.
ही घटना केवळ Jr NTR यांच्या चाहत्यांच्या उत्कट प्रेमाबाबत नव्हे, तर सार्वजनिक ठिकाणी नियंत्रण, सुरक्षा, आणि गोंधळ टाळण्याची गरज अधोरेखित करते. तज्ज्ञांच्या मते, सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारच्या भेटीचे आयोजन करताना प्रशासकीय तयारी, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्या, गर्दी नियंत्रणाचे उपाय आणि रुग्णांची सुरक्षितता यावर विशेष भर देणे गरजेचे आहे.
या घटनेने सोशल मीडियावर चर्चा, प्रतिक्रिया आणि संताप वाढवला असून, चाहत्यांना त्यांच्या उत्साहावर नियंत्रण ठेवणे किती महत्त्वाचे आहे हेही अधोरेखित झाले आहे.