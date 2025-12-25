English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • भीषण आग मुंबईतील मराठी अभिनेत्याच्या फ्लॅटमध्ये; अख्खं घर खाक, जीव वाचला

भीषण आग मुंबईतील मराठी अभिनेत्याच्या फ्लॅटमध्ये; अख्खं घर खाक, जीव वाचला

मुंबईत मराठी अभिनेत्याच्या फ्लॅटला आग; घर जळून खाक, व्हिडीओ समोर, अभिनेता भावुक.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 25, 2025, 03:50 PM IST
मुंबईतून मनोरंजनविश्वात धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध मराठी अभिनेता पुष्कर जोगच्या मुंबईतील फ्लॅटला अचानक भीषण आग लागली. या आगीत त्यांच्या घरातील सर्व फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि इतर महत्वाची सामग्री जळून खाक झाली. मात्र सुदैवाने पुष्करच्या कुटुंबातील सदस्य सर्व सुरक्षित आहेत, आणि कोणालाही दुखापत झाली नाही.

पुष्कर जोगने या घटनेचा व्हिडीओ आपल्या इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये घर आगीच्या भक्ष्यस्थानी आलेलं दिसत असून, भयंकर जळालेली अवस्था स्पष्ट दिसते. त्याने व्हिडीओसोबत लिहिलं, 'रिअल लाइफ हिरो अग्निशामक दलाचे फायटर्स, बीएमसी आणि मुंबई पोलीस यांच्यामुळे जीव वाचला. माझं घर गेलं.' सोशल मीडियावर या व्हिडीओने प्रचंड प्रतिक्रियेची निर्मिती केली आहे. चाहत्यांनी पुष्करच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली आणि शुभेच्छा दिल्या आहेत. बॉलिवूडमधील अनेक सेलिब्रिटींनी देखील प्रतिक्रिया व्यक्त करून त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रार्थना केली.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

या घटनेने मुंबईत घरातील अग्निसुरक्षेबाबत जागरूकता वाढवली आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, शॉर्टसर्किट किंवा वीजेची छोटीशी चूकदेखील मोठ्या आगीस कारणीभूत ठरू शकते, आणि यासाठी घरात अग्निसुरक्षा साधने, फायर अलार्म्स आणि इमरजेंसी प्लॅन असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

यापूर्वी काही दिवसांपूर्वीच शिव ठाकरेच्या मुंबईतील घरात शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली होती. त्या वेळेसही घरातील फर्निचर आणि महत्त्वाच्या वस्तू जळून खाक झाल्या, मात्र अग्निशमन दल वेळेत पोहोचल्यामुळे कोणतीही जिवित हानी टळली. या घटनांनी मुंबईतील नागरिकांसाठी घरातील अग्निसुरक्षेबाबत गंभीर चेतावणी दिली आहे.

पुष्कर जोगच्या या घटनेनंतर मनोरंजनविश्वातही चर्चा रंगली आहे. काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या घटनेत बचाव कार्यात अग्निशमन दल आणि बीएमसीने केलेल्या तत्पर कृतीमुळे मोठा अपघात टळला. पुष्करने आपल्या चाहत्यांना सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे आणि बाहेरच्या अन्न, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि घरातील सुरक्षिततेबाबत खबरदारी घेण्याची सूचना केली आहे.

ही घटना केवळ मनोरंजनविश्वापुरती मर्यादित नाही, तर मुंबईतील रहिवाशांसाठीही मोठा धडा ठरली आहे. घरातील अग्निसुरक्षा, इमरजेंसी प्लॅन आणि वेळेत बचाव या गोष्टींची महत्त्वपूर्ण आठवण या घटनेने दिली आहे. पुष्करच्या अनुभवातून इतर नागरिक आणि सेलिब्रिटीही आपत्कालीन परिस्थितीत सजग राहण्याचा संदेश घेऊ शकतात.

