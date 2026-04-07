नागराज मंजुळेच्या 'मटका किंग'मध्ये मराठी 'रत्नांचा खत्री' परफॉर्मन्स, पाहा दमदार ट्रेलर

Matka King Trailer : Vijay Varma ची मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज 'मटका किंग'चा ट्रेलर रिलीज झाला आहे. सोशल मीडियावर याची चर्चा रंगली आहे. 1960 च्या दशकातील मुंबईचं सत्य समोर आणतं. जेथे सत्ता, पैसा आणि गुन्हांचा खेळ चालतो. या वेब सीरिजमध्ये विजय वर्मा ब्रृज भाटीची भूमिका साकारत आहे. ट्रेलर ब्रृज भाटीच्या जगाची ओळख करून देतो. तो 1960 च्या दशकातील मुंबईतील एक साधा कापूस व्यापारी आहे, जो एका चांगल्या आयुष्याची स्वप्ने पाहतो. एका कल्पनेने तो 'मटका' हा जुगाराचा खेळ मोठ्या प्रमाणावर सुरू करतो. पण जसजशी त्याची व्याप्ती वाढते, तसतशी त्याला सामोरे जावी लागणारी आव्हाने आणि धोकेही वाढतात.
एक स्वप्न हळूहळू एका मोठ्या संघर्षात कसे बदलते, हे ट्रेलरमध्ये दाखवण्यात आले आहे. ट्रेलरमध्ये कृतिका कामरा, सई ताम्हणकर आणि गुलशन ग्रोव्हर यांच्या पात्रांची झलकही पाहायला मिळते.
नागराज मंजुळे दिग्दर्शित या वेब सीरीजमध्ये सई ताम्हणकर, सिद्धार्थ जाधव, गिरीश कुलकर्णी आणि किशोर कदम यांच्यासह विजय वर्मा, कृतिका कामरा, गुलशन ग्रोवर सारखी दमदार कलाकारांची मांदियाळी आहे.
या सीरिजमध्ये काम करण्याच्या अनुभवाबद्दल सांगताना विजय वर्मा म्हणाले, “'मटका किंग' ही केवळ एक कथा नाही, तर महत्त्वाकांक्षा, सत्ता आणि यश यांचे खरे मूल्य उलगडून दाखवणारा एक प्रवास आहे. या प्रोजेक्टवर काम करणे माझ्यासाठी खूप रोमांचक होते, पण ते तितकेच आव्हानात्मकही होते, विशेषतः कारण ही कथा एका वेगळ्या काळात घडते, जो काळ मी यापूर्वी कधीही साकारलेला नाही.”
"बृज भट्टी हा असा माणूस होता ज्याने जुगार खेळून इतके पैसे कमावले की त्याच्यासमोर सरकारी तिजोरीसुद्धा कवडीमोल वाटत होती." "आयुष्य किती विचित्र आहे, ते फक्त एकाच गोष्टीवर चालतं: आशा!" "श्रीमंत असो वा गरीब, प्रत्येकाला आयुष्यात एक मोठी झेप घेण्याचा हक्क असावा." विजय वर्मा यांच्या 'मटका किंग' या वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. 2 मिनिटे 25 सेकंदांच्या या व्हिडिओच्या पहिल्या 38 सेकंदात तुम्हाला हे संवाद ऐकायला मिळतात. त्यानंतर, आपण एका माणसाची आशा, त्याचा संकटांविरुद्धचा लढा आणि त्याचे धैर्य पाहतो, ज्यामुळे पैशांचा असा पूर येतो ज्याची प्रत्येकजण इच्छा करतो, पण तोही बेकायदेशीर मार्गाने. 'मटका किंग' या प्राइम ओरिजिनल सीरिजचा हा ट्रेलर एका दमदार ड्रामाची अपेक्षा वाढवतो, असे म्हणणे सुरक्षित आहे. ही कथा 1960 च्या दशकातील बदलत्या मुंबईत घडते, जिथे जुगार आणि सट्टेबाजीला त्याच्या सूत्रधाराने 'मटका' हे नवीन नाव दिले होते. 'मटका किंग'ची निर्मिती अभय कोरणे यांनी केली आहे. त्याने दिग्दर्शक नागराज पोपटराव मंजुळे यांच्यासोबत मिळून कथा लिहिली आहे. याची निर्मिती सिद्धार्थ रॉय कपूर फिल्म्स, आतपट आणि एसएमआर एंटरटेनमेंट यांच्या बॅनरखाली करण्यात आली आहे.