नागराज मंजुळेच्या 'मटका किंग'मध्ये मराठी 'रत्नांचा खत्री' परफॉर्मन्स, पाहा दमदार ट्रेलर

Nagraj Manjule Matka King : नागराज मंजुळे दिग्दर्शित 'मटाका किंग' वेब सीरिजचा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. कलाकारांच्या अभिनयानाचा दमदार नमुना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 7, 2026, 07:57 PM IST
Matka King Trailer : Vijay Varma ची मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज 'मटका किंग'चा ट्रेलर रिलीज झाला आहे. सोशल मीडियावर याची चर्चा रंगली आहे. 1960 च्या दशकातील मुंबईचं सत्य समोर आणतं. जेथे सत्ता, पैसा आणि गुन्हांचा खेळ चालतो. या वेब सीरिजमध्ये विजय वर्मा ब्रृज भाटीची भूमिका साकारत आहे. ट्रेलर ब्रृज भाटीच्या जगाची ओळख करून देतो. तो 1960 च्या दशकातील मुंबईतील एक साधा कापूस व्यापारी आहे, जो एका चांगल्या आयुष्याची स्वप्ने पाहतो. एका कल्पनेने तो 'मटका' हा जुगाराचा खेळ मोठ्या प्रमाणावर सुरू करतो. पण जसजशी त्याची व्याप्ती वाढते, तसतशी त्याला सामोरे जावी लागणारी आव्हाने आणि धोकेही वाढतात.

एक स्वप्न हळूहळू एका मोठ्या संघर्षात कसे बदलते, हे ट्रेलरमध्ये दाखवण्यात आले आहे. ट्रेलरमध्ये कृतिका कामरा, सई ताम्हणकर आणि गुलशन ग्रोव्हर यांच्या पात्रांची झलकही पाहायला मिळते.

मराठी कलाकार झळकले 

नागराज मंजुळे दिग्दर्शित या वेब सीरीजमध्ये सई ताम्हणकर, सिद्धार्थ जाधव, गिरीश कुलकर्णी आणि किशोर कदम यांच्यासह विजय वर्मा, कृतिका कामरा, गुलशन ग्रोवर सारखी दमदार कलाकारांची मांदियाळी आहे. 

मटका किंगची गोष्ट 

या सीरिजमध्ये काम करण्याच्या अनुभवाबद्दल सांगताना विजय वर्मा म्हणाले, “'मटका किंग' ही केवळ एक कथा नाही, तर महत्त्वाकांक्षा, सत्ता आणि यश यांचे खरे मूल्य उलगडून दाखवणारा एक प्रवास आहे. या प्रोजेक्टवर काम करणे माझ्यासाठी खूप रोमांचक होते, पण ते तितकेच आव्हानात्मकही होते, विशेषतः कारण ही कथा एका वेगळ्या काळात घडते, जो काळ मी यापूर्वी कधीही साकारलेला नाही.”

कोण आहे बृज भट्टी?

"बृज भट्टी हा असा माणूस होता ज्याने जुगार खेळून इतके पैसे कमावले की त्याच्यासमोर सरकारी तिजोरीसुद्धा कवडीमोल वाटत होती." "आयुष्य किती विचित्र आहे, ते फक्त एकाच गोष्टीवर चालतं: आशा!" "श्रीमंत असो वा गरीब, प्रत्येकाला आयुष्यात एक मोठी झेप घेण्याचा हक्क असावा." विजय वर्मा यांच्या 'मटका किंग' या वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. 2 मिनिटे 25 सेकंदांच्या या व्हिडिओच्या पहिल्या 38 सेकंदात तुम्हाला हे संवाद ऐकायला मिळतात. त्यानंतर, आपण एका माणसाची आशा, त्याचा संकटांविरुद्धचा लढा आणि त्याचे धैर्य पाहतो, ज्यामुळे पैशांचा असा पूर येतो ज्याची प्रत्येकजण इच्छा करतो, पण तोही बेकायदेशीर मार्गाने. 'मटका किंग' या प्राइम ओरिजिनल सीरिजचा हा ट्रेलर एका दमदार ड्रामाची अपेक्षा वाढवतो, असे म्हणणे सुरक्षित आहे. ही कथा 1960 च्या दशकातील बदलत्या मुंबईत घडते, जिथे जुगार आणि सट्टेबाजीला त्याच्या सूत्रधाराने 'मटका' हे नवीन नाव दिले होते. 'मटका किंग'ची निर्मिती अभय कोरणे यांनी केली आहे. त्याने दिग्दर्शक नागराज पोपटराव मंजुळे यांच्यासोबत मिळून कथा लिहिली आहे. याची निर्मिती सिद्धार्थ रॉय कपूर फिल्म्स, आतपट आणि एसएमआर एंटरटेनमेंट यांच्या बॅनरखाली करण्यात आली आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

