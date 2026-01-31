एकच अंधार, 40 किलो सोनं, 4 खून आणि 4 पात्र; 'तुंबाड'फेम डायरेक्टरचा दुसरा थरारक चित्रपट

Mayasabha Movie: राही अनिल बर्वे दिग्दर्शित ‘तुंबाड’ने भारतीय चित्रपटसृष्टीत वेगळी ओळख निर्माण केली होती. मर्यादित बजेट, कमी प्रसिद्ध चेहरे आणि जवळजवळ शून्य प्रमोशन असूनही या चित्रपटाने प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघांनाही भुरळ घातली. बॉक्स ऑफिसवर तो एक अनपेक्षित यशस्वी प्रयोग ठरला. त्यामुळे बर्वे यांचा पुढचा चित्रपट कोणता असेल, याबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता होतीच. आता त्यांचा नवा चित्रपट ‘मयसभा’ चर्चेत आला असून, हा सिनेमा ‘तुंबाड’सारखा नाही, तर पूर्णपणे वेगळ्या धाटणीचा अनुभव देणारा असल्याचं सांगितलं जात आहे. थरार, मानसशास्त्र आणि वेगळ्या कथनशैलीचा मिलाफ असलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांना वेगळ्या प्रवासावर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करतो. महत्त्वाचं म्हणजे हा चित्रपट जावेद जाफरीच्या करिअरमधील हा सर्वांत बेस्ट परफॉर्मन्स मानला जातोय.
मयसभेची वेगळी मांडणी
‘मयसभा’मध्ये कथा फक्त पडद्यावर उलगडत नाही, तर प्रेक्षकही त्या प्रवासाचा भाग बनतात. चित्रपटातील 4 पात्र आणि प्रेक्षक एकाच वेळी एका शोधात सामील होतात. सुरुवातीला सर्वांचा उद्देश सारखाच असतो, मात्र कथा पुढे सरकत गेल्यावर पात्रांचा अनुभव आणि प्रेक्षकांचा अनुभव वेगळ्या दिशेने जातो.
पडद्यावर घडणाऱ्या घटनांमुळे पात्रांना जे धक्के बसतात, ते त्यांच्या समोर उघड होणाऱ्या वास्तवामुळे असतात. मात्र प्रेक्षकांना त्याहून खोल आणि अस्वस्थ करणारी सत्ये दिसू लागतात, जी या पात्रांच्या जाणिवेपलीकडे असतात. यामुळे कथेत एक वेगळाच तणाव निर्माण होतो.
क्लायमॅक्समध्ये मोडणारे नियम
या चित्रपटाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्याचा क्लायमॅक्स. पारंपरिक थ्रिलर चित्रपटांमध्ये ज्या पद्धतीने शेवट मांडला जातो, त्या सगळ्या चौकटींना बर्वे यांनी बाजूला ठेवले आहे.
कथानकाचा शेवट प्रेक्षकांच्या अपेक्षांपेक्षा वेगळा असून, तो विचार करायला भाग पाडणारा आहे. हा क्लायमॅक्स फक्त धक्का देण्यासाठी नाही, तर संपूर्ण चित्रपटाचा अर्थ नव्याने समजावून सांगणारा आहे.
मयसभेची कथा थोडक्यात
ट्रेलरवरून ‘मयसभा’ हा सायकोलॉजिकल थ्रिलर असल्याचं स्पष्ट होतं. जावेद जाफरी साकारलेला एक चित्रपट निर्माता एका थिएटरमध्ये 40 किलो सोनं लपवतो, मात्र काळानुसार तो ते नेमकं कुठे ठेवलंय हे विसरतो.
जवळजवळ 20 वर्षे तो जीर्ण झालेल्या ‘मयसभा’ थिएटरमध्ये एकटाच राहतो. एका दिवशी त्याचा मुलगा त्याच्या 2 मित्रांसोबत सोन्याच्या शोधात तिथे येतात. पुढील 24 तासांत घडणाऱ्या घटनांभोवती या चित्रपटाची कथा फिरते, जी प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवते.
जावेद जाफरीचा गंभीर अवतार
‘मयसभा’मधून जावेद जाफरी एका पूर्णपणे वेगळ्या भूमिकेत दिसणार आहेत. आतापर्यंत प्रामुख्याने विनोदी आणि हलक्याफुलक्या भूमिकांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या जावेद यांचा हा गंभीर आणि अंतर्मुख करणारा रोल असल्याचं ट्रेलरवरून स्पष्ट होतं.
त्यांच्यासोबत वीणा जमकर, दीपक दामले आणि मोहम्मद समद यांसारखे ताकदवान कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांत आहेत, जे कथेला अधिक खोली देतात.