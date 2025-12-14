वयाच्या 62 वर्षी मीनाक्षी शेषाद्री यांचा बोल्ड अंदाज, बीचवरील 'तो' व्हिडीओ व्हायरल

90 Actress Viral Video: 80 च्या दशकातील प्रसिद्ध बॉलीवूड आयकॉन, मीनाक्षी शेषाद्री पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. 'दामिनी' आणि 'घायल' सारख्या हिट चित्रपटांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या, मीनाक्षी यांनी त्यांच्या भरभराटीच्या काळात अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले.आता, वयाच्या 62 व्या वर्षी अभिनेत्री त्यांच्या हॉट लूकने चाहत्यांना आश्चर्यचकित करत आहे. अलीकडेच त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये, मीनाक्षी समुद्रकिनाऱ्यावर मजा करताना दिसत आहेत त्यांचा लूकवरुन चाहत्यांत्या नजरा सरकत नाहीत. शॉर्ट्स आणि गुलाबी टॉप घातलेल्या, मीनाक्षी आजही खूप सुंदर दिसतात.
त्यांच्या स्टायलिश पोशाखाने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले. व्हिडिओमध्ये, त्या शूटिंग दरम्यान अतिशय सुंदर पद्धतीने बिचवर चालत आहे तसेच त्यांच्यासोबत आलेल्या एका कुत्र्याला खेळताना देखील दिसत आहे. पोस्ट शेअर करताना, अभिनेत्रीने खूप दिवसांनी शॉर्ट्स घालण्याचा त्यांना किती आनंद झाला हे व्यक्त केले.
मीनाक्षी शेषाद्री समुद्रकिनारी
इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये, मीनाक्षी शेषाद्री शॉर्ट्स आणि गुलाबी फुल-स्लीव्ह टॉपमध्ये समुद्रकिनाऱ्यावर फिरताना आणि पोज देताना दिसत आहेत. 80 काळातील या अभिनेत्रीने साधा मेकअप आणि अॅक्सेसरीज वापरल्या होत्या, ज्यामुळे त्यांचे नॅचरल सौंदर्य खुलून आले. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये मीनाक्षी शेषाद्रींनी लिहिले की, "समुद्रकिनाऱ्यावर खूप मजा आली. खूप दिवसांनी शॉर्ट्स घालून खूप छान वाटले. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे मला एक खास मित्र सापडला."
मीनाक्षी शेषाद्री यांचा 'तो' व्हिडिओ
मीनाक्षी शेषाद्रीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच चाहत्यांनी कमेंट सेक्शनमध्ये त्यांचे कौतुक केले. अनेकांना अभिनेत्रीचा लूक आवडला आणि अनेकांनी त्यांना ड्रीम गर्ल म्हटले. काहींनी त्यांच्या सौंदर्याचे कौतुक केले आणि त्यांच्या फिटनेसचे रहस्यही विचारले.
मीनाक्षीचा नवा प्रोजेक्ट
मीनाक्षी शेषाद्री बऱ्याच काळापासून चित्रपटांपासून दूर आहे. तिचा शेवटचा चित्रपट सनी देओलसोबत 'घायल: वन्स अगेन' होता. मीनाक्षी ही एक प्रशिक्षित शास्त्रीय भारतीय नृत्यांगना देखील आहे आणि 24 जानेवारी रोजी 74 व्या डोव्हर लेन संगीत परिषदेत ती तिच्या चाहत्यांसाठी सादरीकरण करणार आहे.