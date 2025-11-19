तिसरे लग्नही टिकले नाही! 43 वर्षीय अभिनेत्रीचा वर्षभरातच घटस्फोट, कोण आहे ही अभिनेत्री?

Meera Vasudevan : साऊथमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री मीरा वासुदेवनने अखेर आपल्या वैवाहिक जीवनाबाबतची चर्चा स्वतःच संपुष्टात आणली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून तिच्या तिसऱ्या लग्नाबाबत वेगवेगळ्या अफवा पसरत होत्या. मात्र, आता मीरा वासुदेवनने इन्स्टाग्रामवर पोस्टद्वारे तिचा सिनेमॅटोग्राफर पती विपिन पुथियानकमपासून अधिकृतरीत्या वेगळे झाल्याची घोषणा केली आहे.
अभिनेत्री मीरा वासुदेवन हिने तिच्या इन्स्टाग्रामवर काही निवडक फोटो शेअर करत लिहिले की, 'मी, अभिनेत्री मीरा वासुदेवन, अधिकृतरीत्या जाहीर करते की ऑगस्ट 2025 पासून मी सिंगल आहे. माझ्या जीवनातील हा सर्वात शांत, सकारात्मक आणि सुंदर टप्पा आहे.' तिच्या या पोस्टनंतर चाहत्यांकडून आणि कलाविश्वातील व्यक्तींकडून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अभिनेत्री मीरा वासुदेवनचा हा तिसरा घटस्फोट आहे.
अभिनेत्री मीरा वासुदेवनबद्दल सांगायचे झाले तर मीरा वासुदेवन आणि विपिनचे लग्न मे 2024 मध्ये कोयंबटूरमध्ये झाले होते. त्यांची पहिली भेट लोकप्रिय मालिकेच्या ‘कुडुंबविलक्कु’ च्या सेटवर झाली. कामातून सुरू झालेली ही ओळख प्रेमात बदलली आणि दोघांनी विवाह करण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र, केवळ एका वर्षातच त्यांच्या नात्याचा शेवट झाला. घोषणेनंतर मीरा वासुदेवनने तिच्या इन्स्टाग्रामवरून लग्नातील सर्व फोटो आणि व्हिडिओ डिलीट केले आहेत.
विपिनसोबतच्या लग्नापूर्वी मीरा वासुदेवनचे लग्न अभिनेता जॉन कोकेन यांच्याशी झाले होते. या विवाहातून तिला अरिहा नावाचा एक मुलगा आहे. तिला इंडस्ट्रीमध्ये 25 वर्षे झाली आहेत. अशातच तिच्या वर्कफ्रंटबद्दल जाणून घेऊयात.
वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचे तर मीरा वासुदेवनने नुकतेच चित्रपट आणि टेलिव्हिजन उद्योगातील 25 वर्षे पूर्ण केल्याचा उल्लेखनीय टप्पा साजरा केला. तिने आतापर्यंत अनेक अवॉर्ड जिंकले आहेत. ज्यामध्ये अभिनेत्रीला 2007 मध्ये सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीसाठी केरळ राज्य टेलिव्हिजन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. तीनही भाषांमधील प्रेक्षकांनी तिचे काम पसंत केले आहे. विशेषतः ब्लेसी दिग्दर्शित ‘थनमात्रा’ चित्रपटात मोहनलालसोबत केलेल्या भूमिकेमुळे तिने मल्याळम प्रेक्षकांची मने जिंकली.
अशातच आता तिसऱ्या लग्नालाही पूर्णविराम दिल्यानंतर मीरा सध्या स्वतःकडे, करिअरकडे आणि शांत जीवनाकडे लक्ष देत असल्याचे तिच्या पोस्टमधून स्पष्ट दिसते. चाहत्यांना मात्र तिच्या पुढील प्रोजेक्ट्सची उत्सुकता कायम आहे.
FAQ
1. मीरा वासुदेवनने अधिकृतरीत्या वेगळे होण्याची घोषणा कधी केली?
मीरा वासुदेवनने 2025 च्या ऑगस्टपासून ती सिंगल असल्याची घोषणा इन्स्टाग्राम पोस्टद्वारे केली.
2. मीरा वासुदेवनचा पती विपिन पुथियानकम कोण आहे?
विपिन पुथियानकम हे सिनेमॅटोग्राफर आहेत. मीराचे हे तिसरे लग्न होते.
3. मीरा आणि विपिनची भेट कशी झाली?
दोघांची पहिली भेट लोकप्रिय मालिकेच्या ‘कुडुंबविलक्कु’ च्या सेटवर झाली. कामातूनच त्यांची ओळख प्रेमात बदलली.