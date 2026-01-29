English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • दोन महिन्यांपूर्वीची भेट आणि.. अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा; वंदना गुप्तेंनी शेअर केला तो किस्सा

'दोन महिन्यांपूर्वीची भेट आणि..' अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा; वंदना गुप्तेंनी शेअर केला 'तो' किस्सा

Vandana Gupte shares a Memory of Ajit Pawar : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामतीत विमान अपघातात निधन झाले. त्यांच्या अकाली जाण्याने राज्यभर दुःखाचे वातावरण निर्माण झाले असून, कलाकारांनी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 29, 2026, 01:38 PM IST
बारामतीत बुधवारी सकाळी घडलेल्या दुर्दैवी विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अकाली निधन झाले. या अपघाताने संपूर्ण राज्य आणि देशभर हळहळ पसरली असून, राज्य सरकारने तीन दिवसांचा शोक जाहीर केला आहे. पवार कुटुंबिय, बारामतीकर तसेच राज्यातील प्रत्येक नागरिकासाठी हा मोठा धक्का ठरला आहे.

अजित पवार हे राजकारणात तसेच कलाप्रेमी म्हणून ओळखले जात होते. त्यांनी नेहमीच कलाकारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले आणि सिनेसृष्टीतल्या अनेक लोकांशी घनिष्ठ संबंध राखले. त्यांच्या निधनावर मराठी सिनेसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी सोशल मीडियावर भावपूर्ण श्रद्धांजली व्यक्त केली आहे.

ज्येष्ठ अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांनी आपल्याच सोशल मीडिया पोस्टमध्ये अजित पवारांबद्दल स्मृती शेअर केल्या. वंदना गुप्ते म्हणाल्या, 'अजितदादा पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात वेगवान मंत्री होते. बारामतीत नाट्यसंमेलनाच्या वेळी त्यांच्या घरी आयोजित केलेल्या भोजन समारंभात त्यांनी खूप जिव्हाळ्याने आम्हाला आग्रह करून महाराष्ट्राच्या वेगळ्या चवीचे पदार्थ खाऊ घातले. राजकारणात व्यस्त असूनही कलेवर आणि कलाकारांवर त्यांचे प्रेम नेहमीच स्पष्ट होते.'

सध्या फक्त दोन महिन्यांपूर्वी वंदना गुप्ते आणि शशी व्यास “माणिक वर्मा जन्मशताब्दी” कार्यक्रमासाठी फंड मागण्यासाठी त्यांच्या ऑफिसमध्ये गेले होते. वंदना गुप्ते म्हणाल्या, 'त्यांच्या वक्तशीर आणि शिस्तीच्या वावराने आम्ही प्रभावित झालो. त्यांनी ताबडतोब फंड मंजूर करून सांगितले की, ‘माणिकबाईंसाठी हे करणं आमचं कर्तव्यच आहे.’

बारामती विमानतळाजवळील घटनास्थळावर मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. पवारांच्या समर्थकांनी तसेच परिसरातील ग्रामस्थांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. विमानाचे अवशेष पाहताच अनेकांना आपल्या नेत्याचा अकाली अंत झाल्याचे दुःख पचवता आले नाही. पुरुष कार्यकर्त्यांबरोबरच अर्थमंत्रिपदाच्या काळात ‘लाडक्या’ ठरलेल्या बहिणींच्या अश्रूंचाही बांध फुटला.

या दुर्दैवी अपघातात उपमुख्यमंत्र्यांसह पाच जणांचा मृत्यू झाला. अपघाताबाबतची प्राथमिक माहिती अशी की, अजित पवार हे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूक प्रचारासाठी मुंबईहून बारामतीकडे विमानाने जात होते. लँड होण्याआधीच विमान कोसळले, आणि घटनास्थळी आगीचे व धुराचे दृश्य पाहायला मिळाले.

अजित पवार यांचा अकाली अंत राज्याच्या राजकारणासाठीही मोठा धक्का आहे. ते नेहमीच आपले शब्द पाळणारे, गोरगरिबांच्या मदतीला तत्पर, तसेच शिस्तप्रिय आणि कामकाजात प्रामाणिक होते. या गुणधर्मांमुळे ते राजकारणात तसेच समाजसेवेत अत्यंत आदरणीय होते.

अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्यभर हळहळ व्यक्त होत असून, अनेकांनी सोशल मीडियावर, माध्यमांद्वारे तसेच वैयक्तिक भेटीत श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. मराठी सिनेविश्वातील कलाकार आणि संस्कृतिकर्मी त्यांच्या जाण्याने भावनिक झाले आहेत. अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा देत अनेकांनी त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि योगदान स्मरण केले आहे.

राज्यातील नागरिकांसाठी, खासकरून बारामतीकरांसाठी आणि राजकारणातल्या सहकाऱ्यांसाठी अजित पवार यांचा अकाली अंत विसरण्यास कठीण आहे. त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली रिक्तता पुन्हा भरता येणे अवघड आहे, अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे.

