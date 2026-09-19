'पुरुषांनाही मासिक पाळी आली पाहिजे...', अभिनेत्री श्रुती हसनचं विधान, 'मी देवाकडे हजार वेळा प्रार्थना....'

अभिनेत्री सोहा अली खान सध्या अनेक पॅाडकास्ट घेताना दिसते, नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या पॅाडकास्टमध्ये अभिनेत्री श्रुती हासन आली होती. सोहा अली खान ही महिलांच्या समेस्यबद्दल अनेकदा बोलताना दिसते, नव्या पॅाडकास्टमध्ये मासिक पाळीच्या वेदनांबद्दल मनमोकळेपणाने सांगितले. महिलांना मासिक पाळीच्या वेळी होणाऱ्या वेदनांबद्दल दोन्ही अभिनेत्रींनी चर्चा केली आहे. तिने खुलासा केला की, जेव्हा एका सहकलाकाराने गुडघ्याच्या शस्त्रक्रियेच्या वेदनांचा उल्लेख केला, तेव्हा चित्रपटाच्या टीमने त्यावर प्रतिक्रिया दिली. श्रुतीने असेही सांगितले की, तिने "हजार वेळा" प्रार्थना केली की पुरुषांनाही मासिक पाळी यावी, जेणेकरून त्याचा समावेश कामाच्या करारांमध्ये करता येईल.
मासिक पाळीबद्दल अनेकांची वेगवेगळी मते आहेत, अभिनेत्री श्रुती हसन आणि सोहा यांनी महिलांना मासिक पाळीच्या वेळी हार्मोन्स आणि मासिक पाळीबद्दलच्या गैरसमजांवर चर्चा करताना दिसल्या. अभिनेत्री श्रुती हसन मासिक पाळीबद्दल बोलताना म्हणाली की, माझ्या मते यावर फक्त एकच उपाय आहे मी हजार वेळा देवाकडे प्रार्थना केली आहे आणि पुरुषांनाही मासिक पाळी आणि मग आमच्या करारांमध्ये 'मासिक पाळीच्या सुट्ट्या' समाविष्ट असाव्यात." सोहानेही हे उपयुक्त ठरेल हे मान्य केले, पण असेही म्हटले की मग पुरुषांमध्ये त्या महिन्यात त्यांना किती रक्तस्राव होतो किंवा त्यांचे टॅम्पॉन किती मोठे आहेत यावरून स्पर्धा सुरू होईल.
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श्रुती हसनने तिचा मासिक पाळीच्या समस्येबद्दल देखील सांगितले आहे, अभिनेत्रीने सांगितले की, पॉलीसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोममुळे तिला मासिक पाळीत तीव्र वेदना होतात. मात्र, ती सांगते की तिच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात तिला सेटवर यावर चर्चा करता आली नाही. ती म्हणते की हा केवळ एक निषिद्ध विषय नव्हता, तर अनेक लोकांना याबद्दल अजिबात बोलायचे नव्हते. पण मग, दिग्दर्शकांना आश्चर्य वाटायचे की ती एखाद्या विशिष्ट दिवशी वेगळी का दिसत आहे, किंवा तिच्यात एक वेगळीच ऊर्जा का आहे.
श्रुती शेवटची लोकेश कनागराजच्या २०२५ मध्ये आलेल्या ‘कुली’ चित्रपटात दिसली होती. रजनीकांत मुख्य भूमिकेत असलेल्या या चित्रपटात नागार्जुन अक्किनेनी, सौबिन शाहीर, उपेंद्र, सत्यराज आणि रचिता राम यांनीही काम केले होते. आमिर खानने छोटीशी भूमिका केली, तर पूजा हेगडे एका खास गाण्यात दिसली. या चित्रपटाने जगभरात 518 कोटींची कमाई केली, परंतु त्याला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला.