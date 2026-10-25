'मी जोरजोरात रडू लागलो...', दलेर मेहंदीसोबत फोनवर घडलेला प्रकार मिका सिंगने सांगितला

मागील काही दिवसांपासून मिका सिंग यांचे भाऊ दलेर मेहंदी यांचा वाद मागील काही दिवसांपासून चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. गायक दलेर मेहंदी यांचा झालेल्या वादानंतर त्यांच्या अनेक गंभीर आरोप लावण्यात आले होते, त्यानंतर मिका सिंगने सोशल मिडियावर या प्रकरणात त्यांच्या भावाची देखील बाजू मांडली होती. उत्तराखंडमधील एका कार्यक्रमादरम्यान गायक दलेर मेहंदी यांच्यावरून निर्माण झालेल्या वादानंतर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी गायकाला पाठिंबा दर्शवला आहे. दलेर मेहंदी यांनी त्यांचे बंधू आणि गायक मिका सिंग यांच्यासोबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. दलेर मेहंदी यांचे उत्तराखंडमध्ये पुन्हा स्वागत केले जाईल आणि त्यांना पूर्ण सन्मान दिला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, मिका सिंगने सांगितले की, दिलेर मेहंदी यांच्यासोबत झालेल्या वादानंतर, घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी जेव्हा त्याने आपल्या भावाला फोन केला, तेव्हा दलेर मेहंदी रडू लागला. मिकाने सांगितले की, त्याने आपल्या भावाला समजावून सांगितले की, जर त्याची प्रकृती बरी नव्हती, तर त्याने कार्यक्रमासाठी होकार द्यायला नको होता. मिकाने असेही सांगितले की, जर मंत्र्यांनी त्याला मंचावरच फटकारले असते, तर त्याने त्याच वेळी बोलायला हवे होते. दलेर मेहंदीने उत्तर दिले की, तो कोणाशीही मोठ्याने बोलू शकत नाही. मिकाने सांगितले की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांनी त्याच्याशी आणि दलेर मेहंदीशी संवाद साधला आणि त्यांना आश्वासन दिले की उत्तराखंडमध्ये त्यांचे नेहमीच स्वागत असेल.
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मिका सिंग यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, दिलेर मेहंदी यांची प्रतिमा मलीन करणे चुकीचे आहे. ते म्हणाले, "मंत्र्यांनी दिलीरजींची प्रतिमा मलीन करण्याची केलेली कृती पूर्णपणे चुकीची आहे. मी त्यांना कधीही माफ करणार नाही." त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, त्यांचा भाऊ दारूला हातही लावत नाही. तो आपल्या आवाजाची आणि संस्कृतीची खूप काळजी घेतो. मिका सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, दिलेर मेहंदी यांची प्रकृती ठीक नव्हती, तरीही त्यांनी कार्यक्रमादरम्यान सुमारे दीड तास सादरीकरण केले. मिका म्हणाला की, प्रेक्षक गाणी ऐकत होते आणि आनंद घेत होते. दिलेर मेहंदी दारूच्या नशेत होते असा आरोप केल्याने त्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला असता. मिका म्हणाला की, या आरोपानंतर जगभरातील लोक दिलेर मेहंदी यांच्याबद्दल अशा गोष्टी लिहू लागले. एका प्रसिद्ध कलाकाराच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे, या गोष्टीचे त्यांना सर्वाधिक वाईट वाटले.
उत्तराखंडच्या टिहरी जिल्ह्यातील कुंजापुरी जत्रेदरम्यान 18 ऑक्टोबर रोजी एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी दिलेर मेहंदी हे गात होते, या कार्यक्रमाच्या मध्यात आमदार सुबोध उनियाल यांनी त्याच्या सादरीकरणात व्यत्यय आणला आणि या वादाला सुरुवात झाली होती. यावेळी स्टेजवर आमदारांनी आरोप केला की, मेहंदी दारू पिऊन मंचावर गात होता. नवरात्रीच्या कार्यक्रमात नशेत गाणे चुकीचे आहे, असे म्हणत त्यांनी माईकवरून गायकाला फटकारले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. यानंतर, मिका सिंगने आपण दारू पीत नसल्याचे सांगत आपल्या भावाला पाठिंबा दर्शवला. अभिनेते अनुपम खेर, वीर दास आणि राजपाल यादव यांच्यासह अनेक कलाकारांनीही मेहंदीला पाठिंबा व्यक्त केला.