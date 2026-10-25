Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /मनोरंजन
  • /मी जोरजोरात रडू लागलो..., दलेर मेहंदीसोबत फोनवर घडलेला प्रकार मिका सिंगने सांगितला

'मी जोरजोरात रडू लागलो...', दलेर मेहंदीसोबत फोनवर घडलेला प्रकार मिका सिंगने सांगितला

दलेर मेहंदी यांनी त्यांचे बंधू आणि गायक मिका सिंग यांच्यासोबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. दलेर मेहंदी यांच्यासोबत झालेल्या वादानंतर मिका सिंगने त्याला ही घटना समजल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया काय होती यासंदर्भात सांगितले. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Oct 25, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Oct 25, 2026, 09:37 AM IST
'मी जोरजोरात रडू लागलो...', दलेर मेहंदीसोबत फोनवर घडलेला प्रकार मिका सिंगने सांगितला
Image Credit: दलेर मेहंदी विवाद

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
नागपूर - खोट्या गुन्ह्यात अडकवून तीन कोटींची खंडणी उकळण्याचा कट, महिलेला खोटी तक्रार देण्यासाठी पाच लाखांचे आमिष
2
3
4
5