/लाथा-बुक्क्या, कानशिलात अन् पट्ट्यांने थिएटरमध्ये चाहत्यांची हाणामारी, पहा video

'मिर्झापूर द मुव्ही' बॅाक्स ऑफीसवर बंपर कमाई करत आहे, या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा देखील भरभरुन प्रतिसाद मिळत आहे. सिनेमा पाहण्यासाठी चित्रपटगृहांमध्ये प्रचंड गर्दी पाहायला मिळत आहे. मात्र, मिर्झापूरच्या या उत्साहाच्या वातावरणातच, चित्रपटगृहांमध्ये चाहत्यांमध्ये हाणामारी झाली. चाहत्यांच्या दोन गटांमध्ये वाद झाला होता यामध्ये काही लोक हे सिनेमा पाहण्यासाठी दारुच्या नशेत आले होते अशी माहिती मिळाली आहे. सिनेमागृहामध्ये झालेल्या या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे या घटनेत नक्की झाले काय सविस्तर वाचा.
सोशल मिडियावर 'मिर्झापूर द मुव्ही' सिनेमा थिएटरमधील व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. प्राथमिक माहिती समोर आली आहे की, हा व्हिडिओ महाराष्ट्रातील एका पीव्हीआरमधील आहे. या व्हिडिओमध्ये एक मुलगा दुसऱ्या मुलाला त्याच्या बेल्टने मारताना दिसत आहे. त्याच्यासोबत आणखी दोन मुले भांडताना दिसत आहेत. व्हिडिओमध्ये लाथा-बुक्क्यांसोबतच बेल्टने मारहाणही दिसत आहे. असे सांगितले जात आहे की, चित्रपट पाहण्यासाठी आलेल्या दोन गटांमध्ये 'मिर्झापूर'मधील गुड्डू भैय्या आणि मुन्ना भैय्या या पात्रांवरून वाद सुरू झाला आणि प्रकरण विकोपाला गेले. असा प्रकार फक्त महाराष्ट्रामध्येच नाही तर दिल्लीमध्ये देखील घडला आहे.
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दिल्लीमधील एक व्हिडिओ समोर आला आहे यामध्ये देखील एका महिलेने आरोप केले आहेत. यामध्ये महिला ही 'मिर्झापूर द मुव्ही' सिनेमा पाहण्यासाठी गेली होती पण त्यावेळी तिला तो सिनेमा अर्धवट सोडून द्यावा लागला. महिलेने व्हिडिओमध्ये असाही आरोप केला आहे की, सिनेमागृहांमध्ये आलेले लोक हे नशेमध्ये होते. काही लोक दारु पिऊन सिनेमा पाहण्यासाठी आले होते, व्यवस्थापनाने त्यांना दुसऱ्या सभागृहात नेण्याचा प्रस्ताव दिला, परंतु त्यांनी त्यांना बाहेर जाऊ दिले नाही. त्यांना पोलिसांना बोलावण्यास सांगितले गेले. महिलेने सांगितले की, उशीर झाला होता आणि तिचा मूड खराब होता, त्यामुळे ती घरी जात होती.
More action in the theatre than in the entire Mirzapur movie. pic.twitter.com/ZtveGkJoH5— Byomkesh (@byomkesbakshy) September 5, 2026
"मिर्झापूर द मुव्ही" चे दिग्दर्शन गुरमीत सिंग यांनी केले आहे. या चित्रपटात पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदू, अली फजल, रसिका दुग्गल आणि रवी किशन यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. याआधी मिर्झापूर या सिरीजला देखील चाहत्यांचा भरभरुन प्रतिसाद मिळाला होता. आता या मालिकेच्या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे