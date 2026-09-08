'मिर्झापूर: द मुव्ही'ची पाचव्या दिवशीही जोरदार घोडदौड; संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत ओलांडला ११६ कोटींचा टप्पा

ओटीटी (OTT) वरील सर्वात लोकप्रिय वेब सिरीजपैकी एकावर आधारित असलेल्या 'मिर्झापूर: द मुव्ही'ने बॉक्स ऑफिसवर खळबळ उडवून दिली आहे. प्रेक्षकांना हा क्राईम थ्रिलर चित्रपट खूप आवडत आहे; आठवड्याच्या दिवसांतही (weekdays) हा चित्रपट मोठी कमाई करत आहे, यावरूनच हे स्पष्ट होते. या चित्रपटाने केवळ पहिल्या सोमवारची कसोटीच यशस्वीपणे पार केली नाही, तर सोमवारच्या कमाईच्या बाबतीत या वर्षातील तिसरा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपटही ठरला आहे.
मंगळवारीही हीच गती कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. चला तर मग, 'मिर्झापूर: द मुव्ही'च्या प्रदर्शनाच्या पाचव्या दिवशी—म्हणजेच पहिल्या मंगळवारी—झालेली कमाई आणि प्रेक्षकांच्या उपस्थितीचे प्रमाण पाहूया.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, चौथ्या दिवशी चित्रपटाने २.५० कोटी रुपये कमावले, ज्यामुळे त्याची एकूण परदेशातील कमाई २२.५० कोटी रुपये झाली; चार दिवसांतील एकूण जागतिक कमाई १५४.०५ कोटी रुपये इतकी आहे.
'मिर्झापूर: द मुव्ही'चा सिक्वेल आता निश्चित झाला आहे. 'हिंदुस्तान टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, एका सूत्राने माहिती दिली की, चित्रपटासाठी सुरुवातीला दोन 'पोस्ट-क्रेडिट सीन्स' (चित्रपट संपल्यानंतरचे दृश्य) चित्रित करण्यात आले होते, परंतु त्यापैकी एक नंतर काढून टाकण्यात आला; हा सीन आता पुढच्या हप्त्यासाठी बाजूला ठेवण्यात आला आहे. स्त्रोताने जोडले की सिक्वेलची सुरुवातीपासूनच पुष्टी झाली होती.
या चित्रपटात पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदू, जितेंद्र कुमार, रवी किशन, सुशांत सिंग, अभिषेक बॅनर्जी, रसिका दुगल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिळगावकर, हर्षिता गौर, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, अंजुम शर्मा, सोनल चाऊल, सोनल चाऊ, प्रियंका, श्रिया पिळगावकर आदी कलाकारांचा समावेश आहे. प्रमुख भूमिकेत कुलभूषण खरबंदा. गुरमीत सिंग दिग्दर्शित या चित्रपटाची निर्मिती फरहान अख्तर आणि रितेश सिधवानी यांच्या एक्सेल एंटरटेनमेंटच्या बॅनरने केली आहे.