Miss Universe 2025 : स्टेजवर तोंडावर पडली मिस जमैका, जज देखील झाले हैराण, स्तब्ध करणारा क्षण कॅमेऱ्यात कैद

या वर्षी थायलंडमधील बँकॉक येथे 74 वी मिस युनिव्हर्स स्पर्धा होत आहे. जगभरातील देश या स्पर्धेत सहभागी होत आहेत. मिस युनिव्हर्स इंडिया, मनिका विश्वकर्मा, मिस युनिव्हर्स 2025 मध्ये सहभागी होत आहे. दरम्यान, या स्पर्धेतून मिस युनिव्हर्स जमैका स्टेजवरून पडतानाचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे.
मिस युनिव्हर्स 2025 चा अंतिम सामना 21 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. सध्या स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरी सुरू आहेत आणि सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये मिस जमैकाचा अपघात झाला आहे.
ही घटना 19 नोव्हेंबर रोजी घडली, मिस युनिव्हर्स 2025 च्या अंतिम सामन्याच्या फक्त दोन दिवस आधी. मिस युनिव्हर्स जमैका गॅब्रिएल हेन्री स्टेजवर रॅम्पवर चालतानाचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. तिने सुंदर नारंगी पोशाख घातला होता. ती आत्मविश्वासाने स्टेजवरून चालत असताना अचानक स्टेजच्या कडेला अडखळली आणि एक पाऊल चुकल्याने ती पडली.
या घटनेनंतर, गॅब्रिएल हेन्रीला ताबडतोब स्ट्रेचरवर रुग्णालयात नेण्यात आले. थायलंडमधील पाक क्रेट येथील इम्पॅक्ट अरेना येथे सुरू असलेल्या स्पर्धेत, मिस युनिव्हर्स २०२५ च्या स्पर्धकांनी रॅम्पवर चालताना त्यांचे कपडे दाखवत होते. हेन्रीने मॅचिंग केपसह चमकदार नारंगी गाऊन घातला होता. अपघातानंतर तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
हेन्री गंभीरपणे पडल्यानंतर प्रेक्षक आणि न्यायाधीश धक्का बसले. मिस युनिव्हर्स ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष राऊल रोचा आणि मिस युनिव्हर्स थायलंडचे संचालक नवाट इटसाराग्रिसिल यांनी तातडीने मिस जमैकाला मदत करण्यासाठी धाव घेतली. राऊल रोचा यांनी नंतर सांगितले की हेन्रीवर उपचार सुरू आहेत आणि त्यांना कोणतीही गंभीर दुखापत झाली नाही. सुदैवाने, तिला कोणतेही हाड मोडलेले नव्हते.