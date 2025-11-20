English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
छोले-भटूरे खात खात Miss Universe 2025! मनिकाचा साधा पण दमदार फिटनेस फॉर्म्युला

Miss Universe 2025 चा किताब जिंकणारी मनिका विश्वकर्मा आहे खूपच फिट आणि सुंदर. काय आहे तिच्या फिटनेसचं रहस्य.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 20, 2025, 07:39 PM IST
Miss Universe 2025 : मिस यूनिवर्स 2025 चा ताज जिंकून देशाचं नाव जगभरात उज्ज्वल करणारी मनिका विश्वकर्मा फक्त तिच्या सौंदर्यासाठीच नव्हे तर तिच्या स्लिम, टोन्ड फिगरसाठीही विशेष प्रसिद्ध आहे. आंतरराष्ट्रीय सौंदर्यस्पर्धेची तयारी करणाऱ्या स्पर्धकांना कडक डाएट फॉलो करावं लागतं असा समज असतो. 

मात्र, मनिका या समजाला पूर्णपणे खोटं ठरवते. तिचा फिटनेस रूटीन अगदी साधा, सोपा आणि सहज पाळता येणारा आहे. इतकंच नव्हे तर तिला आवडणारे छोले-भटूरे, चाऊमीन आणि गोलगप्पे खाऊनही ती तंदुरुस्त कशी राहते? याचं उत्तर तिने स्वतः एका मुलाखतीमध्ये दिलं आहे.

'फिटनेस म्हणजे महागडे खर्च नाही'

एका मुलाखतीत मनिकाने तिच्या डाएट आणि दिनचर्येबद्दल सांगताना म्हटलं की, 'माझ्यासाठी फिटनेस म्हणजे महागडे सप्लिमेंट्स किंवा खर्चीक डाएट नाही. मी फक्त एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते आणि हे मी लहानपणापासूनच करते आहे.

तिने पुढे सांगितलं की, जगातल्या सर्वात चांगल्या जेवणात घरचं अन्न पहिल्या क्रमांकावर येतं. घरच्या जेवणातून प्रोटीन, व्हिटॅमिन्स आणि शरीराला लागणारी प्रत्येक गोष्ट मिळते. माझ्या आई-वडिलांनी मला कायम हेल्दी फूड दिलं आणि माझ्या डाएटची काळजी घेतली. ते दोघेच माझे लाइफटाइम डाएटिशियन आहेत.

वर्कआउट

मनिका स्वतःला फिट ठेवण्यासाठी वर्कआउटला अत्यावश्यक मानते. तिच्या व्यायामात प्रामुख्याने रनिंग, वॉकिंग आणि योग यांचा समावेश आहे. मनिकाची शिस्त एवढी जबरदस्त आहे की रात्री 2 वाजले तरी ती वॉकिंगला जाते. तिच्या मते शरीराला तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी जिमपेक्षा नियमित हालचाल आणि सातत्य जास्त महत्त्वाचं असतं.

ग्लोइंग स्किनचे रहस्य

तिच्या चमकदार त्वचेबद्दल विचारलं असता मनिका म्हणते की, भरपूर पाणी पिणे. तणाव न घेणे.  या दोन गोष्टीच तिच्या ग्लोइंग स्किनचं सर्वात मोठं रहस्य आहेत.

मनिकाचे फूड लव्ह!

जिथे मॉडेल्स जंक फूड टाळतात, तिथे मनिका याच गोष्टी मनमोकळेपणाने खाते. तिला विशेषतः छोले-भटूरे, चाऊमीन, गोलगप्पे खूप आवडतात. पण ती यावर नियंत्रण ठेवते आणि ‘समतोल’ हा तिचा मुख्य मंत्र आहे. मनिकाच्या या तंदुरुस्त, साध्या आणि सकारात्मक लाइफस्टाइलमुळेच ती आज जागतिक स्तरावर चमकत आहे.

FAQ

1. मनिका विश्वकर्मा कोण आहे?

मनिका विश्वकर्मा ही मिस यूनिवर्स 2025 विजेती असून तिचं सौंदर्य, स्लिम फिगर आणि साधी पण प्रभावी लाइफस्टाइल यासाठी ती चर्चेत आहे.

2. मनिकाचा फिटनेस रूटीन कसा आहे?

तिचा फिटनेस रूटीन खूप साधा आहे. त्यात रनिंग, वॉकिंग आणि योग यांचा समावेश आहे. महागडे डाएट किंवा जड जिम रूटीन ती फॉलो करत नाही.

3. मनिका खरंच रात्री 2 वाजता वॉकला जाते का?

हो. मनिकाच्या मते सातत्य आणि नियमित हालचाल ही फिटनेसची खरी किल्ली आहे, त्यामुळे वेळ मिळाला की ती वॉकिंग करते.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

