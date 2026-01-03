मिथिला पालकरने अमिताभ बच्चनला विचारले मराठी शब्दांचे अर्थ, अमिताभ बच्चन म्हणाले 'वाट लागली...'

भारतीय टेलिव्हिजनवरील सगळ्यात लोकप्रिय आणि गाजलेला शो, 'कौन बनेगा करोडपती' (KBC), सध्या आपल्या १७व्या सीझनसह प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. या शोमध्ये, स्पर्धकांना टप्याटप्याने प्रश्नांची उत्तरे देऊन मोठी रक्कम जिंकण्याची संधी मिळते. केबीसीच्या या मंचावर सेलिब्रिटींचा सहभाग देखील प्रेक्षकांसाठी एक वेगळीच मजा घेऊन येतो. नुकतेच, मिथिला पालकर, मोना सिंग आणि शरीब हाशमी यांचे कौन बनेगा करोडपतीमध्ये हजर होण्याचे एक खास प्रसंग उभा राहिला.
मिथिला पालकरची केबीसीमधील एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली आहे, ज्यामध्ये ती बिग बी अर्थात अमिताभ बच्चन यांना काही मराठी शब्द आणि म्हणींचा अर्थ विचारताना दिसते. मिथिलाचे हे मजेदार संवाद पाहून सर्वच प्रेक्षक हसण्यास थांबत नाहीत.
व्हिडीओमध्ये, मिथिला पालकर अमिताभ बच्चन यांना सांगते, 'मी मुंबईची मुलगी आहे. काही मुंबईच्या भाषेतील म्हणी मी तुम्हाला सांगेन, तुम्ही त्याचे अर्थ सांगा' मिथिलाचे हे भाषाशास्त्रावर आधारित विनोद शोमध्ये एक वेगळीच चव आणतात. तिच्या या मस्करीला बिग बींनी मजेशीर उत्तर दिलं आणि ते एकदम सहजतेने प्रतिक्रियाही व्यक्त केली.
पुढे मिथिला 'शहाणा' शब्दाचा अर्थ विचारते. यावर अमिताभ बच्चन थोडे विचार करतात आणि लगेच सांगतात, "शहाणा म्हणजे काय ते मला माहित आहे. शहाणा म्हणजे हुशार." या उत्तरावर मिथिला हसते आणि पुढे एक मजेदार प्रश्न विचारते, "सुमडीत कोंबडी" या मराठी म्हणीचा अर्थ काय असावा? अमिताभ बच्चन या शब्दाचा अर्थ विचारत, थोडे गोंधळले, कारण त्यांना या म्हणीचा थोडा गोंधळ झाल्याचे दिसले.
त्यानंतर, शरीब हाशमी पुढे आले आणि त्यांनी याचा अर्थ समजावून सांगितला. शरीब हाशमी म्हणाले, 'जेव्हा दिवाळीत घरात मिठाई येते, तेव्हा तुम्हाला एकच खाण्याची परवानगी असते. पण रात्री झोपल्यावर, तुम्ही कोणी नसताना, सुमडीत ती मिठाई खाता.' या स्पष्टीकरणाने बिग बींना लवकरच हा अर्थ समजला, आणि ते हसून म्हणाले, 'अच्छा, म्हणजे लपून छपून. आज रात्री मी हे करून बघेन!'
मिथिला, खूपच हसत, अमिताभ यांना आणखी एक प्रश्न विचारते, "वाट लागली" म्हणजे काय? यावर बिग बींनी अतिशय हसऱ्या अंदाजात उत्तर दिले, 'माझी वाट लागली आहे इथे बसून... मग सगळेच हसायला लागतात!" त्याच्या उत्तरावर सर्वच प्रेक्षक हसले आणि सेटवर एक आनंदी वातावरण निर्माण झाले.
हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे. मिथिला आणि अमिताभ बच्चन यांच्यातील या संवादातून एक चांगला संवाददृष्टिकोन आणि दोघांमध्ये असलेली चांगली मित्रत्वाची भावना स्पष्टपणे दिसते. हे केवळ एक मनोरंजनात्मक प्रसंग नाही, तर मराठी भाषेच्या आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचीही एक छान ओळख आहे.
यात काहीही शंका नाही की, मिथिला पालकरने 'कौन बनेगा करोडपती'मध्ये बिग बींना मराठी शब्द आणि म्हणींच्या माध्यमातून एक मजेदार चेलेंज दिलं, आणि त्याचवेळी प्रेक्षकांना एक मजेदार अनुभव दिला. केबीसीमधील हा मजेदार प्रसंग केवळ मनोरंजनाचा साधा साधनाच नाही, तर दोन पिढ्यांतील संवाद, भाषा आणि मित्रत्वाचेही एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
शोच्या १७व्या सीझनमध्ये अशा अनेक मजेदार आणि हलक्या-फुलक्या प्रसंगांमध्ये मिथिला पालकर आणि इतर सेलिब्रिटींनी आपले स्थान अजून मजबूत केले आहे. अमिताभ बच्चन यांच्या दिग्दर्शनाखाली केबीसी शो ने एक नवा वळण घेतला आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक एपिसोड प्रेक्षकांना वेगळ्या प्रकारे जोडतो.