/मिथुन चक्रवर्ती यांना रुग्णालयात केले दाखल, नक्की झाले काय? मुख्यमंत्र्यांनी घेतली भेट

Mithun Chakraborty Health Update : ज्येष्ठ अभिनेते आणि भाजप नेते मिथुन चक्रवर्ती यांच्यासंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. कोलकतामधील एका रुग्णालयामध्ये मिथुन चक्रवर्ती यांना दाखल करण्यात आले आहे अशी माहिती समोर आली आहे. त्यांच्या प्रकृतीबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर चाहते चिंतेत आहेत, पश्चिम बंगालचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी रुग्णालयात दाखल असलेल्या मिथुन चक्रवर्ती यांची भेट घेण्यासाठी कोलकात्यातील एका खासगी रुग्णालयाला वैयक्तिक भेट दिली. या भेटीनंतर मिथुन चक्रवर्तीच्या चाहत्यांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे, कारण अभिनेत्याच्या प्रकृतीत आता बरीच सुधारणा झाली आहे. सोशल मिडियावर काही रुग्णालयामधील फोटो देखील व्हायरल होत आहेत.
वृतांनी दिलेल्या माहितीनुसार मिथुन चक्रवर्ती यांच्यावर शुक्रवारी कोलकता येथील रुग्णालयामध्ये ईएम बायपासवरील एका खाजगी रुग्णालयात यशस्वी शस्त्रक्रिया झाली असल्याची माहिती समोर आली आहे. ही माहिती जेव्हा पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांना मिळाली त्यानंतर ते लगेचच सकाळी शुक्रवारी त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी रुग्णालयामध्ये भेट दिली आणि अभिनेत्याची विचारपूस केली होती. यावेळी पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्यासोबत अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते यामध्ये जादवपूरच्या आमदार शरबरी मुखर्जी आणि इतर प्रतिनिधीही उपस्थित होते.
Kolkata | West Bengal CM Suvendu Adhikari met actor and BJP leader Mithun Chakraborty at a private hospital, where he is undergoing treatment.— ANI (@ANI) August 7, 2026
(Source: CMO) pic.twitter.com/VTVVmaDtvX
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी डॉक्टरांशी संवाद साधला आणि अभिनेत्याच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. रुग्णालयाच्या सूत्रांनुसार, मिथुन चक्रवर्ती यांच्या हातावर शस्त्रक्रिया झाली आहे. डॉक्टरांच्या मते, त्यांची प्रकृती सध्या पूर्णपणे निरोगी आणि स्थिर आहे असे सांगितले आहे. त्यांच्या प्रकृतीत अशीच सुधारणा होत राहिल्यास, त्यांना पुढील एक ते दोन दिवसांत रुग्णालयातून घरी सोडण्यात येईल अशीही माहिती दिली आहे.
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मिथुन चक्रवर्ती यांची ही प्रकृतीची बाब सार्वजनिक व्हावी किंवा त्यावर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी इच्छा नव्हती. चांगली बातमी ही आहे की, शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली असून मिथुन चक्रवर्ती आता पूर्णपणे बरे आणि सामान्य स्थितीत आहेत. सुवेंदू अधिकारी यांनी त्यांच्या शीघ्र बरे होण्याची आशा व्यक्त केली. मिथुन चक्रवर्ती हे पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या सर्वात प्रमुख नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षासाठी प्रचार केला होता, ज्यामध्ये भाजपने तृणमूल काँग्रेसचा पराभव करून राज्यात सरकार स्थापन केले.