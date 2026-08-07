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मिथुन चक्रवर्ती यांना रुग्णालयात केले दाखल, नक्की झाले काय? मुख्यमंत्र्यांनी घेतली भेट

ज्येष्ठ अभिनेते आणि भाजप नेते मिथुन चक्रवर्ती यांच्यासंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. कोलकतामधील एका रुग्णालयामध्ये मिथुन चक्रवर्ती यांना दाखल करण्यात आले आहे अशी माहिती समोर आली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 07, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:08 PM IST
मिथुन चक्रवर्ती यांना रुग्णालयात केले दाखल, नक्की झाले काय? मुख्यमंत्र्यांनी घेतली भेट
Image Credit: मिथुन चक्रवर्ती यांच्या प्रकृतीबाबत अपडेट (Photo - social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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मिथुन चक्रवर्ती यांना रुग्णालयात केले दाखल, नक्की झाले काय? मुख्यमंत्र्यांनी घेतली भेट
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