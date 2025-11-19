English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
2 कोटींच्या बजेटमध्ये 100 कोटींची कमाई; मिथुन चक्रवर्तीचा 'हा' चित्रपट ठरला ‘शोले’पेक्षा हिट!

बॉलिवूडमध्ये सध्या 500-1000 कोटी रुपयांची कमाई करणारे अनेक चित्रपट आहेत. पण 1982 मध्ये 2 कोटी बजेटमध्ये या चित्रपटाने 100 कोटींची कमाई केली.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 19, 2025, 10:13 PM IST
Mithun Chakraborty : 1982 साली प्रदर्शित झालेला मिथुन चक्रवर्तीचा सुपरहिट चित्रपट ‘डिस्को डान्सर’ हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील पहिला चित्रपट ठरला, ज्याने जगभरात 100 कोटींचा व्यवसाय केला. भारतात या चित्रपटाने सुमारे 6 कोटी रुपये कमावले. जे त्या काळासाठी खूप मोठे यश होते.

मात्र, या चित्रपटाची खरी यशोगाथा 1984 मध्ये रशिया आणि आसपासच्या देशात रिलीज झाल्यानंतर सुरू झाली. तिथे या चित्रपटाने अक्षरश: इतिहास रचला. प्रेक्षक मिथुनच्या डान्सचे, संगीताचे आणि त्यांच्या अभिनयाचे इतके मोठे चाहते बनले की थिएटर्स हाऊसफुल्ल झाले.

शोलेचाही विक्रम मोडला

सोविएत संघात ‘डिस्को डान्सर’ इतका मोठा सुपरहिट ठरला की त्याने धर्मेंद्र आणि अमिताभ बच्चन यांच्या ‘शोले’ या आयकॉनिक चित्रपटाचे सर्व विक्रम मोडून काढले. त्या काळातील परदेशी कमाईचा विचार करता हा चित्रपट संपूर्ण जगभरात अफाट लोकप्रिय ठरला.

याशिवाय हा चित्रपट पूर्व युरोप, चीन, तुर्की, पूर्व आफ्रिका आणि मध्य आशिया या देशांमध्येही मोठ्या प्रमाणात पाहिला गेला.

‘डिस्को डान्सर’ची कमाई?

जगभरातील एकत्रित कमाई पाहिली तर ‘डिस्को डान्सर’ या चित्रपटाने जवळपास 100 कोटी 68 लाख रुपये कमावले. त्या काळात इतका प्रचंड व्यवसाय करण्याची कल्पनाही नव्हती. त्यामुळे हा एक ऐतिहासिक विक्रम मानला जातो.

मिथुन चक्रवर्तींचा अधिकृत चरित्रलेख 'द दादा ऑफ बॉलिवूड' लिहिणारे लेखक राम कमल मुखर्जी यांनीही त्यांच्या पुस्तकात स्पष्ट नमूद केले आहे की, जगातील पहिला 100 कोटी रुपयांची कमाई करणारा भारतीय चित्रपट 'डिस्को डान्सर'च होता.

यानंतर अनेक वर्षांनी 1994 मध्ये ‘हम आपके हैं कौन!’ ने 135 कोटींची कमाई केली आणि यापाठोपाठ 100 कोटी क्लब सामान्य झाला. मिथुन चक्रवर्ती त्या काळात देशभर लोकप्रिय होतेच, पण ‘डिस्को डान्सर’ने त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची लोकप्रियता मिळवून दिली. आजही रशियात मिथुनला 'भारतीय मायकेल जॅक्सन' म्हणून ओळखलं जातं. त्यांचे डान्स नंबर आजही तितक्याच उत्साहात ऐकले जातात.

FAQ

1. पहिला 100 कोटी कमाई करणारा भारतीय चित्रपट कोणता?

 1982 साली प्रदर्शित झालेला मिथुन चक्रवर्तीचा ‘डिस्को डान्सर’ हा जगभरात 100 कोटींपेक्षा जास्त कमाई करणारा पहिला भारतीय चित्रपट आहे.

2. भारतात ‘डिस्को डान्सर’ने किती कमाई केली?

भारतात या चित्रपटाने सुमारे 6 कोटी रुपये कमावले, जे त्या काळासाठी अत्यंत मोठे यश होते.

3. ‘डिस्को डान्सर’ला सर्वात जास्त लोकप्रियता कुठे मिळाली?

या चित्रपटाला सर्वाधिक लोकप्रियता सोविएत संघात (आजचा रशिया आणि आसपासचे देश) मिळाली. तेथे हा चित्रपट प्रचंड सुपरहिट ठरला.

